株式会社LIXIL Advanced Showroomに、契約業務・管理クラウドサービス「Hubble」が導入されました

株式会社Hubble

株式会社Hubble（東京都渋谷区、CEO：早川 晋平、CTO：藤井 克也、CLO：酒井 智也）が提供する、法務と事業部門の協業性を高める契約業務・管理クラウドサービス「Hubble（ハブル）」は、ショールーム施設等の運営管理を行う株式会社LIXIL Advanced Showroom（本社：東京都品川区、代表取締役社長：鈴木 浩之）に正式導入され、本格運用が開始されたことをお知らせします。

「Hubble」導入の背景

「Hubble」正式導入の決め手

- 過去の契約書レビューについてのナレッジやノウハウを蓄積したい- 契約期間や更新タイミングを把握し、自動更新の管理をしたい- 契約書管理について、事業部門も含めた意識改革を行いたい- 高度な専門スキルを持つ人材の確保に依存せず、テクノロジーの活用によって業務の標準化と生産性の最大化を実現したい

当社では個人事業主を含むお取引先様が急増しており、契約書の作成から締結後の管理にいたるまで、法務事務の工数増大とナレッジの属人化が課題となっていました。

『Hubble』の導入を決めたのは、高い検索性で締結後のスムーズな管理が叶う点に加え、「AIレビュー機能」によって、チーム全体へナレッジの蓄積・共有ができるからです。

従来の複雑なフォルダ管理から解放され、システムを最大限に活かしたシンプルな運用へ移行したことで、契約書の整理・捜索に割いていた時間を、より本質的な業務へ集中させることが可能になりました。結果として、メンバーの経験に関わらず、審査から管理にいたる契約業務全般において、全員が迷わず同等に高いクオリティを維持できる体制を構築でき、ビジネスの成長をさらに加速できると確信しています。

株式会社LIXIL Advanced Showroom 経営管理統括部 ディビジョンリーダー 犬山 博之

同 オペレーションリーダー 渡部 清子

＜株式会社LIXIL Advanced Showroom 会社概要＞

会社名：株式会社 LIXIL Advanced Showroom

所在地：東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー7階

代表者：代表取締役社長 鈴木 浩之

資本金：1億円

設立：2013年9月20日

事業内容：ショールーム施設等の運営管理

URL：https://www.lixil-as.jp/

▽本記事や「Hubble」に関するお問い合わせはこちらから

https://hubble-docs.com/contact

▽その他企業様の導入事例はこちらからご覧いただけます。

https://hubble-docs.com/cases

◆「Hubble（ハブル）」とは

人とAI、法務と事業部門の協業性を向上させ、契約業務基盤の構築と定着を支援するクラウドサービスです。継続率は99％で、上場企業を中心に多くの企業に長くご利用いただいています。契約書の審査依頼から作成、検討過程や締結済契約書の管理まで、AIを活用しながら一気通貫でご利用いただけます。

また、コミュニケーションツールや電子契約システム等とのAPI連携も充実しており、既存ツールとの併用も可能です。

「カスタム項目AI自動入力」機能を搭載し、契約書管理に必須の主要9項目に加え、自社独自で管理したい項目も業界・業種を問わず自由に設定・運用いただけます。改正電子帳簿保存法にも完全対応（JIIMA認証取得）しており、更新期限の自動通知、柔軟な権限設定、紙と電子の契約書を横断して検索できる機能なども備え、セキュアで網羅性の高い契約データベースを構築することができます。

・サービスサイト：https://hubble-docs.com

◆「Contract Flow Agent（コントラクト・フロー・エージェント）」とは

契約業務における進行や意思決定の支援に特化した、契約AIエージェントです。Hubble上で行われる、契約書の起案・レビュー・承認・更新といった一連の契約業務フローにおいて、過去の業務履歴や社内ルール、判断基準をもとに「次に取るべきアクション」を提示し、業務を前に進めるための支援を行います。

従来からある、単なる文書チェックを行うAIとは異なり、「Contract Flow Agent」は契約実務の文脈を理解し、担当者の迷いをなくす伴走者として機能します。属人的な判断や手戻りの削減を通じて、契約業務を進め、法務と事業部門の協業を強力に後押しします。

・CFA特設ページ：https://hubble-docs.com/lp/ContractFlowAgent/

◆株式会社Hubble 会社概要

株式会社Hubbleは、「手触りのある課題をテクノロジーによって解決し、働く人の個性や創造力が発揮される未来を創出する。」をパーパスに掲げ、以下のサービスを提供・運営しています。

・契約業務・管理クラウドサービス「Hubble（ハブル）」https://hubble-docs.com

・締結済契約書を入れるだけでAIが契約データベースを構築するクラウドサービス

「Hubble mini（ハブル ミニ）」https://hubble-docs.com/lp/Hubble-mini/

・NDAの統一規格化を目指すコンソーシアム型のNDA締結プラットフォーム

「OneNDA（ワンエヌディーエー）」https://one-contract.com/

・法務の生産性を高めるメディア「Legal Ops Lab（リーガルオプスラボ）」

https://hubble-docs.com/legal-ops-lab/

Hubbleシリーズは上場企業からベンチャー企業まで業界・業種問わず累計導入社数1,000社以上にご利用いただいております（2026年6月時点）。

・所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東1丁目32－12 渋谷プロパティータワー7階

・取締役：早川 晋平（CEO） / 藤井 克也（CTO） / 酒井 智也（CLO 弁護士）

・会社概要：https://hubble-docs.com/about