東京・松本湯で“ととのう”コラボ開催！黄桜「ととのいエール」のカッパが館内ジャック

黄桜株式会社

黄桜株式会社（本社：京都市伏見区）は、2026年6月5日（金）から6月11日（木）までの期間、東京都東中野の人気温浴施設「松本湯」(https://www.matsumoto-yu.com/)とのコラボ企画を実施します。

期間中は、黄桜のノンアルコールビアテイスト飲料「ととのいエール」のキャラクターであるカッパが、「松本湯」施設内のさまざまな場所に登場します。さらに、松本湯をご利用のお客様を対象に、「ととのいエール350ml缶」を各日先着100名様（予定）へサンプリング配布します。

「ととのいエール」は、サウナ後にうれしい水分・塩分を含み、ホップ由来のアロマとゆず果汁仕立てのスッキリとした味わいが特長の、アルコール分0.00％のビアテイスト飲料です。2026年4月に発売し、サウナ後のリフレッシュシーンに向けた商品として展開しています。

パッケージには、黄桜のイメージキャラクターである“かっぱ”を採用し、「ととのった」表情のデザインで、親しみやすさを表現しています。

開催概要

【期間】2026年6月5日（金）～2026年6月10日（水）

【営業時間】平日・土曜：14:00～24:00

日曜：8:00～12:00、15:00～24:00

※定休日：木曜

【場所】 松本湯 〒164-0003 東京都中野区東中野5-29-12

https://www.matsumoto-yu.com/

【内容】 １. 松本湯施設内に「ととのいエール」のカッパが登場

※脱衣所や浴室周辺など、館内各所に掲出予定

２.松本湯をご利用のお客様へ「ととのいエール350ml缶」を配布

※期間中、先着100名様予定

商品概要

ノンアルコール「ととのいエール」

商品名 黄桜「ととのいエール」

発売日 令和8年4月7日（火）

発売地区 全国

区分 炭酸飲料

原材料名 麦芽、果糖ぶどう糖液糖、ゆず果汁、ホップ、

食塩/炭酸ガス、ビタミンC

Alc度数 0.00％

サウナ後のノンアルコールのビールテイストとして開発しました。サウナで失われた塩分・水分を補給し、ゆず果汁仕立てですっきりと飲みやすい味わいに仕上げました。

ホップのアロマを楽しめるサウナ後ドリンクです。

施設内掲示イメージ

入口・看板入口のれんデザイン脱衣所浴場内