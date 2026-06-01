スポーツ店の副店長が、AIに。株式会社ヒマラヤがAI副店長「アイダ　つなぐ」氏を全店に配属

株式会社ヒマラヤ

株式会社ヒマラヤ（社長：小田 学、本社：岐阜県岐阜市）は、株式会社THA（代表：西山 朝子 本社：東京都新宿区）が提供する「AI社長」のサービスを活用し、AI副店長「アイダ つなぐ」として、全店に配属いたしました。

これまで培ってきた「お客様第一主義」の理念や現場で蓄積された知見、独自の業務オペレーションを学習したAIが、スタッフとの対話を通じて自社が大切にする価値観・マインドまで伝えることで、業務効率化・働きやすい環境づくり・次世代の育成強化を進め、お客様満足の更なる向上を目指してまいります。

50年の歴史と現場の暗黙知を統合した“実務型AI”で、マインドと業務スキルの両方を継承

私たちヒマラヤは、創業50周年という大きな節目に自社の歴史を改めて振り返り、創業から大切にしてきた「お客様第一主義」の価値を再認識するとともに、次の50年にその理念を受け継ぎ体現していくため、AI副店長を導入いたしました。

AI副店長「アイダ つなぐ」は、業務端末で利用できる対話型AIで、現場スタッフの質問に適切なアドバイスを提供します。業務マニュアルや規定に加えて、会社の歴史やマニュアル化されていない知見まで、学習した膨大なノウハウを基に、「お客様起点で最善の対応をする」というマインドや価値基準まで踏まえた対話をおこないます。これによって、これまで経験や暗黙知が大きく影響してきた複雑な業務や、属人的になりやすい教育の負荷が軽減され、店舗全体のサービスの均質化に繋がります。また、将来的には商品に関する基礎知識や接客ノウハウの学習、在庫や顧客データとの連携により、よりパーソナルなお客様対応をサポートすることを目指します。

AIを“頼れる仲間”に。人は“人にしかできない仕事”で更なるお客様満足を追及

ますます高度で複雑化する商売環境の中でAI導入を進めるうえで、ヒマラヤスタッフがAIを仲間として頼り、人間らしさやあたたかみを感じながら接することができるよう、「アイダ つなぐ」と命名し、配属にあたっては社員の入社と同様に人事通達を発令いたしました。「アイダ つなぐ」の名前には、「店長とスタッフの“間（あいだ）をつなぐ”」存在であること、「50年の歴史や“お客様第一主義”のマインドを、“時代を超えてつなぐ”」という意味が込められています。

商品のフィッティングなど、カウンセリングやコンサルティングの要素が多い私たちのサービスにおいて、「アイダ副店長」のサポートは単なる業務効率化に留まらず、スタッフがお客様と向き合う時間をより大切し、一層満足度の高い購買体験を提供することに繋がり、ヒマラヤらしい接客力を次世代に確実に受け継ぐことに繋がります。当社はAI活用を“次の50年に向けた本気の現場改革”の一環として推進してまいります。

株式会社THA 代表取締役 西山 朝子 コメント

ヒマラヤ様は、創業以来一貫して「お客様第一主義」を会社の核心に置いてこられました。

お客様に本当に合う商品を勧める誠実さ、悩みに寄り添い、プロとしての言葉と行動で背中を押す接客は、どんなデジタル技術にも代替できない、ヒマラヤ様だけの価値です。今回のAIアイダ副店長の開発を通じて、その哲学が言葉だけでなく、一つひとつの接客の所作に深く根づいていることを、私自身も身をもって体感しました。

ヒマラヤ様ならではの「お客様第一主義」は、創業以来、従業員様が積み重ねてきたからこそ生まれた、本物の強みだと確信しています。創業50周年という特別な節目に、その哲学と想いをAI社長に実装し、次世代へ継承する挑戦にご一緒できたことを、心より嬉しく思います。

株式会社ヒマラヤ 代表取締役社長兼CEO 小田 学 コメント

ヒマラヤの仕事は、ただ商品を販売することではなく、お客様一人ひとりに寄り添い、長く信頼していただける関係を築いていくことだと考えています。

その土台になっているのは、創業から変わらず「お客様第一主義」を体現し続ける、現場で働くスタッフの人柄や、スポーツ屋としての専門性、そして50年かけて積み重ねてきた店舗運営の知恵です。

デジタルが進化する今だからこそ、“人にしかできない仕事”をより大切にしたい。そのために「アイダ つなぐ」副店長にスタッフをたくさん支えてもらいながら、会社一丸となってさらに深くお客様に向き合える環境づくりを進めてまいります。

〈AI副店長「アイダ つなぐ」氏と発令された人事通達〉〈アイダ副店長への質問の様子〉〈AI副店長との対話画面〉

■株式会社ヒマラヤについて

会社名：株式会社ヒマラヤ

代表者：代表取締役社長兼CEO 小田 学

所在地：〒500-8630 岐阜県岐阜市江添1-1-1

設立：1991年 資本金：25億円

事業内容：店舗および自社ECサイトでのスポーツ・健康用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の販売、リユース品の買取および再販事業、商品の企画開発、自社トレーナーによるトレーニング事業、キャンプ場の指定管理事業

経営ビジョン：「スポーツと健康を通じて、世界中の人々の豊かなライフスタイルに貢献する」

ウェブサイト：https://www.hmry.jp/

■株式会社THAについて

株式会社THAは、「日本を支える勇者たちに最強の強化魔法を」のビジョンのもと、AI技術を中心にさまざまなIT・クリエイティブ技術を提供し、企業の業績向上を支援しています。2023年8月のサービス提供開始以来、豊富な導入実績とノウハウを蓄積しています。

AI社長サービスページ：https://ai-syacho.com/

ウェブサイト：https://tha-inc.com/