「サン・クロレラ」、新コーポレートロゴを制定

株式会社サン・クロレラ視認性の向上と、未来へ向けた成長力・力強さを表現

株式会社サン・クロレラ（本社：京都市、代表取締役社長：中山 太）は、ブランド価値のさらなる向上とグローバル展開を見据え、2026年6月1日（月）より、サンクロレラグループの新たなコーポレートロゴを制定・公開いたします。

ロゴ変更の背景

1969年の創業以来、当社はクロレラを中心とした健康食品事業を通じ、人々の健康づくりを支えてまいりました。近年では、スポーツ分野への取り組みにも注力しており、京都出身のバレーボール日本代表・高橋藍選手のサポートや、プロバスケットボールチーム「滋賀レイクス」のメインスポンサーなど、スポーツ・健康・地域とのつながりを大切にしながらブランド活動を展開しています。

今回のロゴリニューアルでは、当社ブランドを象徴する、“自然の恵み”を表現したトライカラー

■ サン・クロレラ レッド ｜ 太陽

■ サン・クロレラ ブルー ｜ 水

■ サン・クロレラ グリーン ｜ 大地

を継承しながら、タグライン“Health is Wealth”を含めた視認性の向上と、未来へ向けた成長力・力強さを表現いたしました。

新ロゴは、コーポレート用途を中心とした“通常タイプ”に加え、SNSやデジタルメディアでの使用を想定した“スクエアタイプ”の2種類を制作。さまざまな媒体・環境において一貫したブランド表現が可能となります。

ブランド全体の統一へ

当社では今回のロゴ刷新を機に、ブランドコミュニケーション全体の統一を目的とした「Creative Guidelines（クリエイティブガイドライン）」を制定いたします。

今後は、広告・Web・SNS・映像・販促物など各種クリエイティブに加え、商品パッケージの刷新も順次進め、国内外におけるブランドイメージの統一と強化を図ってまいります。

京都で生まれ、健康を支え続けてきた企業として。

そして、次世代へ向けて進化し続けるグローバルブランドとして。



サン・クロレラはこれからも、人々の健康と豊かな未来への貢献を目指してまいります。

新コーポレートロゴ

会社概要

通常ロゴ スクエアロゴ

社名： 株式会社サン・クロレラ

代 表 者： 代表取締役社長 中山 太

所 在 地： 〒600-8177 京都市下京区烏丸通五条下る大坂町369番地

設立：1969年

事業内容： 健康食品の開発・製造卸販売、輸出入等

公式サイト： https://www.sunchlorella.com/ja/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社サン・クロレラ

グローバル事業部 グローバルマーケティング＆コミュニケーションズチーム

担当：伊藤・佐藤

TEL：075-288-3020

MAIL：info-brand-pr@sunchlorella.co.jp