賃貸管理システムを完全無料で提供開始──ULSAPO、入居・空室・修繕・滞納・更新・オーナー報告まで一画面で一元管理

ULSAPO株式会社

ULSAPO株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：馬場生悦）は、賃貸管理業務を一画面で一元管理できる賃貸管理システムを、完全無料※で提供しています。入居者・入金・空室・内見予約・申込審査・修繕・滞納・契約・更新・オーナーレポートまでを標準搭載するだけでなく、管理物件で生じた空室を業者間流通プラットフォーム「ULSAPO BB」へ掛載し、他社からの客付け（内見予約・入居申込）までを同一システム内で完結できます。これらすべてを月額0円・利用件数無制限で利用できます。

ULSAPOの賃貸管理ダッシュボード ── 入居率・滞納率・未解決修繕・今月収入予定などの主要KPIと「今日のタスク」を1画面で把握（全機能完全無料）

賃貸管理ソフトは月額数千円～数万円の費用がかかるのが一般的で、中小の管理会社・仲介会社ではExcelや紙台帳での運用が今なお多く残っています。ULSAPOは、この標準的な賃貸管理基盤を費用負担ゼロで開放することで、中小事業者のDX格差解消を目指します。

■ 1. 物件概要ダッシュボードで管理業務を一目で把握

入居率・今月滞納率・未解決修繕・更新予定・審査中申込・今月収入予定といった主要KPIを1画面に集約します。さらに「今日のタスク」や滞納アラートが自動表示され、対応漏れを防止。物件カードでは物件ごとの入居率・空室戸数・更新予定・月額収入を一覧でき、複数物件を抱える管理会社でも全体状況を即座に把握できます。

■ 2. 賃貸管理に必要な機能を完全無料で標準搭載

・入居者管理／入金管理：契約者情報・契約期間・毎月の入金状況を一元管理し、滞納者を自動抽出

・空室管理／内見予約／申込審査：募集中の空室から内見予約・申込審査までを同じ画面で処理

・修繕管理：修繕依頼の発生から業者手配・完了までのステータスを記録

・滞納管理：入金遅延を自動検知し、ダッシュボードにアラート表示

・契約・更新管理：更新予定を6ヶ月先まで事前に把握し、更新漏れを防止

・オーナーレポート／オーナー管理：管理状況をまとめたオーナー向け報告書を作成・共有

・書類管理／一斉通知：契約書類等を物件単位で保管し、入居者・オーナーへ一斉連絡

これらをすべて月額0円・利用件数無制限で提供します。

■ 3. 空室を業者間流通「ULSAPO BB」へ──募集から客付けまで一気通貫

ULSAPOは、不動産事業者間で物件情報を流通できる業者間プラットフォーム「ULSAPO BB」を標準搭載しています。賃貸管理で発生した空室は、管理画面からそのままULSAPO BBへ掛載でき、他社仲介会社による物件検索・内見予約・入居申込までをオンラインで受け付けられます。REINSと併用しながら自社の空室を広く露出して客付けを加速でき、成約後はそのまま賃貸管理の入居者情報へ反映。「空室を埋める」までの一連の流れを、追加費用なく同一システム内で完結できます。

業者間流通「ULSAPO BB」 ── 管理物件の空室を他社仲介会社へ公開し、物件検索・内見予約・入居申込までをオンラインで受付（REINS併用可）

■ 4. なぜ完全無料で提供できるのか

ULSAPOは、創業者1名と複数のAIエージェントによるAIネイティブ運営体制を採用しています。通常は十数名規模を要するSaaSの開発・運用をAIエージェント中心に再設計することで運営コストを大幅に圧縮し、賃貸管理やULSAPO BBを含む全機能の無料開放を実現しました。将来的に有料プランを導入する場合も、中小管理会社が継続利用できる圧倒的な低価格での提供を計画しています（料金変更時は30日前に事前告知）。

■ 5. 利用方法

サービスURL：https://ulsapo.jp/

メールアドレス登録で即時利用開始（クレジットカード不要）。賃貸管理・仲介・売買・PMに従事する事業者・実務者が対象です。業者間流通「ULSAPO BB」の詳細は https://ulsapo.jp/bb.html をご覧ください。

■ 6. 実務に役立つ不動産業務コラムを無料公開

ULSAPOは、賃貸管理の現場で役立つ不動産業務コラムを無料で公開しています。導入前の情報収集や社内勉強会にもご活用いただけます。

賃貸管理システムおすすめ6選【2026最新比較】(https://ulsapo.jp/column/rental-management-saas-comparison-2026/)

脱Excel賃貸管理｜月19時間削減する3ステップ(https://ulsapo.jp/column/excel-rental-management-trap/)

家賃滞納 回収完全マニュアル 2026(https://ulsapo.jp/column/rent-arrears-collection-2026/)

賃貸保証会社の選び方完全マニュアル 2026(https://ulsapo.jp/column/rent-guarantee-company-selection-2026/)

空室対策で家賃を下げる前に確認すべきポイント(https://ulsapo.jp/column/vacancy-measures-before-rent-cut/)

コラム一覧(https://ulsapo.jp/column/)

■ 代表取締役 馬場生悦のコメント

「賃貸管理は、入居者対応から修繕・滞納・更新・オーナー報告、さらに空室の客付けまで業務範囲が広く、本来こそシステムで一気通貫に支えるべき領域です。しかし費用負担から、多くの中小管理会社が紙やExcel、複数ツールの併用に頼っているのが実情でした。ULSAPOは賃貸管理と業者間流通『ULSAPO BB』を含む必要機能を完全無料で開放し、規模に関わらずすべての管理会社が同じ管理基盤を持てる状態を目指します。」

※「完全無料」および「業界初」表記は、賃貸管理・業者間物件流通・AIローン審査・AI賃料査定・CRM・電子サインを統合した不動産業務SaaSにおいて、全機能を月額0円・期間無制限・利用件数制限なしで提供する事業者として、2026年5月時点・当社調べによります。各社の最新条件は変動の可能性があるため、ご指摘がございましたら速やかに表記を訂正いたします。なお、国内の宅地建物取引業者は約12.5万社（国土交通省「令和5年度 宅地建物取引業者数調査」）にのぼり、その大部分を中小事業者が占めています。

【会社概要】

会社名：ULSAPO株式会社

所在地：〒157-0074 東京都世田谷区大蔵５丁目5-4

代表者：代表取締役 馬場生悦

設立：2026年1月

事業内容：不動産会社向け業務支援SaaS「ULSAPO」の企画・開発・運営

サービスURL：https://ulsapo.jp/

【本リリースに関する報道機関のお問い合わせ先】

ULSAPO 広報窓口

E-mail：shoetsu.baba@ulsapo.jp

受付時間：平日10:00～17:00（年末年始・祝日を除く）

対応可能な取材テーマ：１.完全無料の賃貸管理システムと業者間流通『ULSAPO BB』が成立する経済モデル２.中小賃貸管理会社のDX実態と無料化の影響３.創業者1名×複数AIエージェントによる開発・運営体制４.AI×不動産DXと業者間流通の最新動向。取材・記者勉強会・代表者インタビューのご依頼は上記窓口まで（即日対応可）。