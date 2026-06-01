「未経験から3年でPMP(R)取得を目指す」　日本プロジェクトソリューションズ株式会社がPM・PMO人材育成プログラムを開始

日本プロジェクトソリューションズ株式会社

プロジェクトマネジメントの専門会社である日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)は、企業のプロジェクト実行支援を担う実行支援部門において、採用強化および若手・未経験層を含むPM・PMO人材の育成を目的とした、新たなキャリアパス・資格取得支援プログラムを開始しました。

本プログラムは、入社後すぐに即戦力としての完成度を求めるのではなく、実務経験と資格取得を段階的に積み上げながら、3年後に国際資格であるPMP(R)試験の合格を目指せるよう設計したものです。初級レベルの資格取得からステップアップし、一定の条件を満たした社員には、会社指定の学習教材費や受験料を会社が負担する仕組みを導入します。

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)は、本制度を通じて、プロジェクトマネジメントをキャリアの軸にしたい方、PM・PMOとして専門性を身につけたい方、将来的に企業の重要プロジェクトを支える人材として成長したい方の採用を強化してまいります。

入社後3年間で、PM・PMO人材として段階的に成長

新たな育成プログラムでは、入社後のキャリアステップを明確化し、社員が自身の成長イメージを持ちながら業務に取り組めるようにしています。

入社時は、プロジェクト実務の基礎を身につける段階としてスタートし、1年目、2年目と経験を重ねながら、PMO人材としてのスキルを高めていきます。3年間で段階的にグレードアップするキャリアパスを設定し、昇給・グレード昇格と資格取得支援を連動させることで、社員の成長を会社として支援します。

想定するキャリアステップは以下の通りです。

入社時： PJM-A(https://www.npmo.org/pjma/)

1年経過後： PMO-S★(https://www.npmo.org/pmo-s-single/)

2年経過後： PMO-S★★(https://www.npmo.org/pmo-s-double/)

3年経過後： PMP(R)試験(https://www.jpsol.co.jp/what-is-pmp/capm/#cc-m-header-12264611660)へのチャレンジを支援

単に「資格を取る」ことを目的にするのではなく、実際のプロジェクト支援経験を積みながら、現場で通用するPM・PMO人材へと成長することを重視しています。

36ヶ月の実務経験後、PMP(R)取得を会社が支援

PMP(R)は、プロジェクトマネジメントに関する国際資格として、多くの企業で高く評価されています。一方で、受験には一定の実務経験や学習時間が必要であり、独力で準備を進めるには負担も少なくありません。

そこで日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)では、入社後にPM・PMO実務経験を積み、36ヶ月以上の実務経験など所定の条件を満たした社員に対して、PMP(R)取得に向けた支援制度を用意します。

支援内容には、会社指定の学習教材費およびPMP(R)受験料の会社負担を含める予定です。これにより、社員は費用面の不安を抑えながら、専門性の高いプロジェクトマネジメント人材を目指すことができます。

※対象者、対象資格、会社負担範囲、申請条件等は、社内レギュレーションに基づき適用されます。

「未経験からPM・PMOへ」を現実的なキャリアに

プロジェクトマネジメントは、特定の業界だけでなく、IT、製造、医薬、建設、行政、教育、サービス業など、あらゆる分野で必要とされるスキルです。

一方で、PM・PMO人材としてキャリアを築きたいと考えても、何から学び、どのように実務経験を積み、どのタイミングで資格取得を目指せばよいのかが見えにくいという課題があります。

今回整備した育成プログラムでは、入社後の成長ステップを可視化することで、応募者が「この会社でどのように成長できるのか」を具体的にイメージできるようにしました。

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)は、プロジェクトマネジメントの専門会社として、実務経験・教育研修・資格取得支援を一体化させ、PM・PMO人材の育成に取り組んでまいります。

資格取得だけでなく、事業成長に関わる経験も重視

本プログラムでは、資格取得を「空き時間に行うもの」と位置づけるのではなく、キャリア形成の一環として捉えています。また、未アサイン時には、資格勉強だけに時間を使うのではなく、採用支援、マーケティング、AIを活用した提案資料・研修資料の開発、教育研修事業部の支援など、会社の事業成長に直結する社内活動にも参加します。これにより、社員はプロジェクト現場での実務経験に加え、事業づくりや組織運営の視点も身につけることができます。

採用強化の背景

企業におけるDX推進、新規事業開発、業務改革、AI導入などの取り組みが進む中で、プロジェクトを計画通りに推進し、関係者を巻き込みながら成果につなげるPM・PMO人材の重要性はますます高まっています。

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)では、こうした社会的ニーズに応えるため、実行支援部門の採用を強化するとともに、入社後に着実に成長できる仕組みづくりを進めています。

今回の育成プログラムは、応募者に対して「入社後のキャリアが見える」環境を提示するだけでなく、社員一人ひとりが専門性を高め、長期的に活躍できる組織づくりを目的としています。

こんな方を歓迎します

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)では、以下のような方を歓迎します。

プロジェクトマネジメントを専門スキルとして身につけたい方

PM・PMOとしてキャリアを築きたい方

未経験からでも、段階的に専門性を高めたい方

将来的にPMP(R)取得を目指したい方

企業の重要プロジェクトを支える仕事に挑戦したい方

実務経験と資格取得の両方を通じて成長したい方

今後の展開

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)は、今後も実行支援部門における採用・育成体制を強化し、PM・PMO人材の輩出に取り組んでまいります。

また、本プログラムについては、運用状況や社員の成長状況を踏まえ、定期的に見直しを行い、より実効性の高い育成制度へと改善していく予定です。

成長機会と働きやすさの両立を目指す環境

当社では、専門性を高められることに加え、安心して挑戦を続けられる職場環境づくりも重視しています。社員クチコミサイト「OpenWork」に掲載されている当社の公開情報では、教育・研修サービス業界の総合評価ランキングで6位（4,970社中）といった数値が公表されています。加えて、待遇面の満足度4.1、社員の士気4.4、風通しの良さ4.3、20代成長環境4.1、法令順守意識4.6、人事評価の適正感4.1と高い評価を獲得しています。こうした外部公開情報にも、成長機会と働きやすさの両立を目指す当社の姿勢の一端が表れています。なお、これらは2026年5月28日時点の公開情報です。

入社お祝い金100万円キャンペーンも継続中

現在実施している入社お祝い金100万円キャンペーン(https://www.japan-project-solutions.com/recruit)は、当社採用サイトから応募し、入社が決定した方のうち、所定の条件を満たした方を対象とするものです。入社3か月経過後と6か月経過後の給与支給日に、それぞれ50万円ずつ支給するものです。詳細条件や対象外となるケースについては、採用ページ(https://www.japan-project-solutions.com/recruit)をご確認ください。

「今の経験で挑戦してよいのか不安がある」

「未経験だが、社会に価値を生み出す仕事に挑戦したい」

「成長できる環境で、自分の可能性を広げたい」

そのような思いをお持ちの方は、ぜひ日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)へお問い合わせください。まずはカジュアルなご相談からでも歓迎しています。

採用に関するお問い合わせ採用に関するご相談・ご応募・カジュアル相談は、日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/) 採用ページ(https://www.japan-project-solutions.com/recruit#web)よりお問い合わせください。ページ下部のお問い合わせフォーム(https://www.japan-project-solutions.com/recruit#web)からも受け付けています。

◼️日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)について

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)は、プロジェクトマネジメントの専門会社として、教育研修(https://www.japan-project-solutions.com/training-3stage-pm)、資格取得支援(https://www.jpsol.co.jp/pmp/official-35hour-course/eco2026/)、PMO支援(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-csl7)、実行支援(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-c134)などを通じ、企業や組織の実行力向上を支援しています。理論だけでなく、現場で成果につながる実践知の提供を通じて、プロジェクトの成功と組織の成長に貢献しています。

◼️ 会社概要

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)は、2013年2月設立の、プロジェクトマネジメントに特化した専門会社です。東京都中央区に本社を置き、PM・PMO実行支援、プロジェクトマネジメント教育研修、資格取得支援、出版・教材開発などを通じて、社会の課題解決と価値創造に貢献しています。

会社名：日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)

所在地：東京都中央区日本橋富沢町6番4号 3階 PROXIA GROUP

代表者：代表取締役社長 伊藤大輔

事業内容：

・プロジェクトマネジメント教育研修事業(https://www.jpsol.co.jp/)

・プロジェクト実行支援（PM・PMO）事業(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-c134)

・PMP(R)資格取得支援事業(https://www.jpsol.co.jp/pmp/official-35hour-course/eco2026/)

・プロシアコンサルティング(https://www.proxia-consulting.com/)

・JPSビジネスカレッジ(https://www.proxia-consulting.com/)

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)では、経済・産業・国内・国際・自治体・地域・製造業・IT・教育・人材育成・文化・社会貢献・就職・リスキング・生活・科学・医療・健康・スポーツ・エンタメに至るまで、プロジェクトマネジメントに関連する情報を発信しています。