「おかえりなさい」と響く、コンシェルジュのようなおもてなし都市型ラグジュアリー店舗「GRAND東日本橋」がグランドオープン

株式会社コジマ

ペットの総合専門店である株式会社コジマ（本社：江東区亀戸3-60-21）は、2026年5月2日（土）に同社屈指の品質を誇るGRAND店舗の新拠点として「GRAND東日本橋」をオープンいたしました。

本店舗は、都市型店舗でありながら高級感あふれるラグジュアリーな空間を演出します。東日本橋駅、馬喰横山駅、馬喰町駅の各駅から至近という極めて高い利便性を誇り、雨の日でも濡れることなく快適にお買い物をお楽しみいただける環境を整えました。

最も大切にしているのは、ペットをお迎えいただいた後も続く、お客様との絆です。本店舗は、単なるショップではなく、お迎えいただいた後も飼い主様がフード選びや用品のご相談、あるいは飼育上のちょっとしたお悩みまで、いつでも気軽にお立ち寄りいただける実家のような存在を目指しています。スタッフ一同、まるでコンシェルジュのように、お客様を「おかえりなさい」という温かい言葉でお迎えし、ペットオーナー様一人ひとりのライフスタイルに寄り添った接客をお約束いたします。

GRANDブランドの名にふさわしく、本店舗では特に愛らしい子や、珍しい種類・カラーの子など、選び抜かれたワンちゃん・ネコちゃんとの特別な出会いをご用意しております。

また、健康管理においては、全店で実施しているウエルネスケアプログラムに加え、より詳細なプレミアム検査を導入します。科学的根拠に基づいた安心感を提供し、ご家族に健康で健やかなペットライフのスタートをお約束します。

●店舗フロア構成

洗練された店内で、ゆったりと商品をお選びいただけます。

1F：キャット＆アニマルコーナー

専門的な視点でセレクトした、愛らしいワンちゃん・ネコちゃんとの出会いの場

2F：フード・用品コーナー

厳選された高品質なフードや日常を彩るペット用品のほか、一部小動物用品も豊富に取り揃えております。

●店舗概要

店名：コジマGRAND東日本橋店

所在地：東京都中央区東日本橋2-1-1

グランドオープン日：2026年5月2日（土）

営業時間：11：00～20：00

休業日（店舗）：年中無休

駐車場：なし 近隣の有料駐車場をご利用ください。

公式サイト：https://pets-kojima.com/