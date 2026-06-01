塩尻市×日本大学法学部×トラストバンク、産学官連携によるふるさと納税返礼品開発プロジェクトの成果として学生と地域が共創した2品を提供開始へ

株式会社トラストバンク

長野県塩尻市（市長：百瀬 敬、以下「塩尻市」）と学校法人日本大学（東京都千代田区、理事長：林 真理子、学長：大貫 進一郎、以下「日本大学」）、国内最大級のふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」を企画・運営する株式会社トラストバンク（本社：東京都品川区、代表取締役社長兼CEO：大井 潤、以下「トラストバンク」）は、産学官連携による返礼品開発プロジェクトの成果として、塩尻市の地域資源を活用した2品を開発しました。本日6月1日(月)より、塩尻市のふるさと納税の寄附に対する返礼品として、ふるさとチョイスにて提供を開始します。

本プロジェクトは、塩尻市とトラストバンクが2025年9月に締結した「商品開発支援等の連携に関する協定」に基づく取り組みの一環です。日本大学法学部の学生が「新たな返礼品としての魅力をどのように引き出すか」をテーマに、塩尻市内事業者との対話を重ねながら、地域資源の魅力を再編集して、返礼品としての価値向上やストーリー設計、デザイン提案等に取り組みました。若者ならではの視点を取り入れることで、塩尻市の魅力をより広く発信し、関係人口の創出や地域産業の持続的発展につなげることを目指します。

◆ 取り組みの背景

塩尻市は、ワインや農産物など多様な地域資源を有する一方、地域産業の担い手不足や、若年層との接点創出が課題となっています。こうした課題に対し、塩尻市とトラストバンクは、地域資源を活用した商品開発や情報発信を通じて、関係人口の創出と持続可能な地域経済の発展を目指し、2025年9月に協定を締結しました。

本協定の具体施策として、2025年10月より、日本大学法学部の学生と連携した返礼品開発プロジェクトを開始。学生が地域事業者と協働し、外部視点を取り入れた価値創出を図ることで、地域への関心喚起や将来的な関係人口の拡大にもつなげます。

今後も、地域資源の価値向上や人材育成、関係人口の創出につながる取り組みを継続してまいります。

◆ 日本大学法学部の学生と開発した返礼品

＜有限会社各務製粉 開発＞からだ応援おやき（9個）

特徴： スポーツチーム応援をテーマに、信州産きのこに高たんぱくのエンドウ豆パウダーを加えたヘルシーで食べ応えのあるおやき。

（まいたけドライカレー／しめじ×ベーコンのホワイトソース／えりんぎ×ベーコンのバター醤油の3種）

寄付金額： 13,500円～

URL: https://www.furusato-tax.jp/product/detail/20215/7044835

学生のアイデアを栄養学の知見で実現した「次世代おやき」です。「スポーツ応援と栄養補給」を両立させる学生の提案から誕生しました。全国の先進事例を調査した学生が発案した「プロテイン活用」というアイデアに対し、製造事業者が「美味しさと健康の調和」というプロの知見で応えました。風味を損なわず良質なタンパク質を摂取できる「エンドウ豆パウダー」を配合することで、アスリートの補食にも最適な、食べ応え抜群のヘルシーな逸品が完成しました。

＜株式会社 SHIOJIRI BASE 開発＞CAVE桔梗 桔梗の里（720ml）

特徴：塩尻特産コンコード100％の赤ワインで、芳醇な香りとフルーティーな味わい、渋みが少なく飲みやすいのが特長。学生はラベルを企画・考案。

寄付金額： 11,000円～

URL: https://www.furusato-tax.jp/product/detail/20215/7044772

塩尻市の花「桔梗」をモチーフに、学生がデザインを考案しました。学生は徹底したリサーチで「塩尻らしさ」を分析し、地域色を打ち出すことで既存製品との差別化を追求しました。桔梗の花と蔓（つた）を繊細にあしらい、淡い色合いとキャラクターを取り入れた親しみやすい外観を実現しました。学生の視点で伝統ある塩尻ワインの魅力を再解釈し、手に取るたびに物語を感じられるような、次世代のワインの楽しみ方を提案する特別な一本です。

長野県塩尻市（ https://www.city.shiojiri.lg.jp/ ）

長野県塩尻市は、松本盆地の南端、長野県のほぼ中央に位置し、太平洋側と日本海側の交通が交差する交通の要衝です。市内には信濃川水系と天竜川水系の各河川が流れ、塩尻峠と善知鳥峠、鳥居峠は、太平洋と日本海への分水嶺となっています。北アルプス、鉢盛連峰、東山・高ボッチ山、さらには中央アルプスの山並みを背景に田園風景が広がる、清浄な水と緑に囲まれた歴史あるふるさとです。

特産のぶどうが生み出すワインは世界にその名を知られ、平出遺跡は太古の歴史を語りかけてくれます。奈良井宿の町並みや木曽漆器が歴史と伝統を感じさせ、おもてなしの心を今日に伝えています。基幹産業の製造業は、市内に、最先端の技術、人材、拠点施設等が集積し、高い製造品出荷額を誇るなど、市内産業を牽引しており"ものづくり"のまちでもあります。

学校法人日本大学（ https://www.nihon-u.ac.jp/ ）

日本大学は、1889年に創立された日本法律学校を前身とする、国内最大級の規模を誇る総合大学、教育・研究機関です。「自主創造」を教育理念に掲げ、自ら学び、考え、道を切り拓く人材の育成に力を注いでいます。

最大の強みは、文系・理系から、医学・歯学・薬学などの医療系、さらには芸術学部まで、16学部・通信教育部を擁する圧倒的な多様性です。それぞれの分野で専門性の高い教育が行われており、学生は自らの可能性を無限に広げることができます。

また、約130万人の強固な卒業生ネットワークも魅力の一つです。全国の社長出身者数で長年トップを維持するなど、ビジネス、政財界、芸術、スポーツなど多彩な分野で多くの卒業生が日本の社会を牽引しています。この圧倒的なスケールメリットと充実した支援環境が、学生一人ひとりの夢の実現を力強くバックアップしています。

株式会社トラストバンク（ https://www.trustbank.co.jp/ ）

ビジョンは「自立した持続可能な地域をつくる」。2012年4月に創業し、同年9月に国内初のふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」を開設。同サイトのお申し込み可能自治体は全国約95%となる1700自治体超（24年10月）、お礼の品数は98万点超（26年5月※当社調べ）。また、自治体向けにLGWANで活用できるLogoシリーズを展開（19年9月ビジネスチャット「LoGoチャット」、20年3月ノーコード電子申請ツール「LoGoフォーム」、自治体専用生成AIサービス「LoGo AIアシスタント」）。そのほか、地域経済循環を促す地域通貨事業「chiica」も展開。