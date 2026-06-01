オフィスコム、オリジナル個室ブース『VOiSPOD（ヴォイスポッド）』を2026年6月1日より発売

オフィスコム株式会社

オフィス家具の製造・販売から内装工事までをトータルに手掛けるオフィスコム株式会社（代表取締役社長：室木 剛／本社：東京都千代田区）は、オリジナル個室ブース『VOiSPOD（ヴォイスポッド）』を2026年6月1日（月）より発売いたします。

ハイブリッドワークの定着やオンライン会議の増加により、オフィスには「集中できる場」と「気軽に話せる場」の両立がこれまで以上に求められています。個室ブースへのニーズは高まる一方ですが、導入コストの面から検討を先送りにされているお客様も少なくありません。

『VOiSPOD』は、そうした声に応えるべく、部品構成・素材・製造工程・物流を新たに企画することで、機能性・安全性・コストパフォーマンスを両立した当社オリジナルの個室ブースです。

◆【市場トレンド】

2026年度の国内ワークブース市場は17,000台規模、2020年比で約6倍へ急拡大

日本能率協会総合研究所の調査によると、国内のワークブース市場は2020年度の2,850台から急成長を続け、2026年度には17,000台（約6倍）に達する見込みです。

テレワークやオンライン会議が一般的な働き方として定着し、オフィス回帰が進む中でも「社内での会議・集中スペース不足」が深刻化しています。

これまで首都圏の大手企業を中心としていた需要が、現在では中堅・中小企業、地方企業にまで大きく裾野を広げており、その一方で「導入費用がハードルになっている」という企業のリアルな課題も浮き彫りになっています。

※引用元

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000035568.html

◆開発背景 ～より多くの企業に、個室ブースを届けるために～

オフィスコムは設立から19年、「簡単に最安で最速のかっこいい空間づくり」を経営理念に、多くのお客様のオフィス環境整備をサポートしてまいりました。

その中で共通していただくのは、“個室ブースの必要性は実感しているが、初期費用のハードルがなかなか越えられない”というものでした。

『個室ブースを導入したい！から、できる！に変える製品を提供したい』

その思いから、今回自社オリジナル製品として『VOiSPOD』を開発しました。

設計・調達・物流を自社で見直すことで実現したコストパフォーマンスを強みとしながら、引き続き既存の取り扱いブースも含め、お客様の用途・ご予算・オフィス環境に合わせた最適なご提案を行ってまいります。

◆VOiSPODの3大特徴

◆想定利用シーン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/115750/table/12_1_8dff4673e5117fabf0fc89bf24011ac1.jpg?v=202606011151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/115750/table/12_2_7d8836da68f337d0accd15c78459c499.jpg?v=202606011151 ]

既存オフィスに個室を新設する場合、内装工事や大がかりなレイアウト変更が必要になるケースがあります。『VOiSPOD』は、必要な場所に必要な数だけ設置しやすく、働き方の変化や組織規模の変動にも柔軟に対応します。

◆全国ショールームに一部商品を展示予定

『VOiSPOD』は、東京（市ヶ谷本社・秋葉原・新宿）、横浜、大阪、名古屋、博多、仙台、広島、札幌のオフィスコムショールームにも一部商品を展示する予定です。実際のサイズ感やブース内の使い心地を確認しながら、設置場所や用途に合わせた導入相談が可能です。

※展示日程や展示商品はショールームにより異なる場合がございます。詳細は各ショールームへご確認ください。

【オフィスコムショールーム詳細】

https://www.officecom.co.jp/showroom/(https://www.officecom.co.jp/showroom/)

◆「ワークプレイス改革EXPO 2026」に出展

製品発売・体験イベントとして、2026年6月17日（水）～19日（金）に東京ビッグサイトで開催される「ワークプレイス改革EXPO 2026」に出展いたします。会場では『VOiSPOD』を実際に見て、触れて、体験いただけます。導入前にサイズ感や使い心地を確認できる機会として、ぜひご活用ください。

【出展概要】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/115750/table/12_3_18b6dd5fbf1d9fea76b07ff3700b7426.jpg?v=202606011151 ]

◆製品ラインアップ

スチール製ハイグレードタイプ

機能性・安全性・デザイン性を重視したモデル。Web会議ブースや集中ブースとして、快適性と品質を求める企業に最適です。

価格：739,000円～（税込・1人用、消火装置なし）

🔹 木製ローコストタイプ

導入しやすい価格帯を徹底追求したモデル。複数台導入やコストを抑えながら集中スペースを整備したい企業に適しています。

価格：399,000円～（税込・1人用、消火装置なし）

◆発売情報

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/115750/table/12_4_bbaf237d1ebe5c0e053ebb81de22a707.jpg?v=202606011151 ]

◆オフィスコム会社概要

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/115750/table/12_5_9ef781bb3fac625eaa6281118fe3a3ab.jpg?v=202606011151 ]