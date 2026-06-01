不二家のミルキー75周年を記念したお得なシュークリームが登場！ milky75thミルキーシュークリーム

■乳味豊かな味わいの100円シュークリームが毎週金土日限定で登場

株式会社不二家

不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」は2026年に発売75周年を迎えました。これを記念し、物価高騰が続く中でもたくさんのお客様に気軽においしいスイーツをお楽しみいただきたいという想いを込めて、ミルキーのやさしい甘さと練乳のまろやかなコクを生かした100円（本体価格）のシュークリームを発売いたします。ミルキー75周年の感謝を込め、手に取りやすい価格でミルキーをイメージしたおいしさをお届けいたします。

＜毎週金土日限定発売＞

◆「milky75thミルキーシュークリーム」

「milky75thミルキーシュークリーム」不二家の新キャラクター「ペコちゃんとゆかいな仲間たち」が描かれた全4種のパッケージ！

ふんわりと焼き上げたシュー生地の中に、ミルキーと同じ北海道産練乳を使用した乳味豊かなミルキークリームを詰めました。練乳のやさしい甘さとまろやかなコクが広がる、ミルキーをイメージしたおいしさをお楽しみいただけます。

「milky75thミルキーシュークリーム」

2026年6月5日（金）より毎週金土日限定で発売

税込108円

※画像はすべてイメージです。

※店舗によりお取り扱いのない場合や、売り切れの場合もございます。

※不二家洋菓子店で販売する商品は一部の不二家レストランでも販売します。

※イートインスペースでの飲食には標準税率（10%）が適用され、掲載の税込価格とは異なります。

不二家ウェブサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/

不二家洋菓子店ブランドサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/cakebrand/