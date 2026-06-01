いなばペットフード　わんちゃん・猫ちゃんとの「夏祭り」ショット 2026年7月カレンダー写真を大募集！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、弊社のメルマガ会員様限定で、わんちゃん・猫ちゃんの2026年7月カレンダー写真募集イベントを実施いたします。

7月のテーマは「夏祭り」です。威勢の良い祭装束に扮した姿や、にぎやかな祭り会場をお散歩する様子など、この季節ならではのワクワク感あふれるショットをお待ちしております。

浴衣や法被、うちわを用いた演出など、お写真のアイデアはご自由です。夜のお出かけを楽しむ姿や、お祭りムードのごちそうを味わう様子など、ご家族の愛情を感じられる工夫を凝らした力作をお待ちしております！

■イベント概要

◆募集対象：2026年7月カレンダーに掲載するわんちゃん・猫ちゃんのお写真

◆募集期間：2026年6月1日（月）～2026年6月23日（火）

◆7月のテーマ：「夏祭り」

◆採用特典：わんちゃんと猫ちゃんで毎月各1名様の作品を採用させていただき、「ほっと一息」に掲載させていただきます。あわせて弊社商品の詰め合わせセットを郵送いたします。

（ほっと一息：ほっと一息 | いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/support/download.html)）

カレンダーに採用されなかった方の中から抽選で、参加賞として弊社商品を郵送させていただきます。

詳細およびご応募方法は、以下のURLよりご確認ください。

メルマガ会員限定！ 2026年カレンダー画像作成イベント | いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/support/apply_download.html)

■メルマガ会員様限定キャンペーンも実施中！

メルマガでは、弊社の新商品プレゼントキャンペーンなどを随時ご案内いたします。この機会にぜひご登録ください。

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浴衣や法被、うちわを用いた演出など、お写真のアイデアはご自由です。皆様が工夫を凝らした力作をお待ちしております！

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)