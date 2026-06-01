6月1日より「すき家」「なか卯」で最大15倍、「はま寿司」で最大7倍のVポイントがもらえるキャンペーンを開催！

Vポイントマーケティング株式会社

Vポイントマーケティング株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：廣田 精吾、以下「Vポイントマーケティング」）は、ゼンショーグループ傘下の「すき家」「なか卯」のご利用で最大15倍、「はま寿司」では最大7倍のVポイントがもらえるキャンペーンを2026年6月1日から2026年6月30日まで開催いたします。なお、「すき家」におけるポイント倍率アップキャンペーンは、毎月実施している継続施策としてご好評をいただいております。

「すき家」「なか卯」では、店舗へのご来店時にモバイルVカードやTカードを提示いただくと、通常のお食事で貯まるVポイント（200円（税込）につき1ポイント）に加え、来店回数に応じて最大15倍のVポイントを進呈いたします。キャンペーン期間中に2回来店で2倍、3回来店で5倍、4回来店で10倍、5回以上の来店で15倍のVポイントが貯まります。

「はま寿司」では、来店回数に応じて最大7倍のVポイントを進呈いたします。キャンペーン期間中に2回来店で5倍、3回以上の来店で7倍のVポイントが貯まります。

※ 本キャンペーンは一部対象外の店舗がございます。対象店舗はキャンペーンサイトでご確認ください。

「すき家」「なか卯」「はま寿司」では、それぞれのこだわりが詰まった多彩なメニューを取り揃えております。Vポイントがお得に貯まるこの機会にぜひ「すき家」「なか卯」「はま寿司」でのお食事をお楽しみください。

Vポイントマーケティングは、「すき家」「なか卯」「はま寿司」でのVポイントキャンペーンを通じて、いつものお食事やお買い物がよりお得で楽しい体験となるよう、これからも多くのお客さまに喜んでいただけるサービスを提供してまいります。

＜キャンペーン概要＞

（1）【すき家】Vポイント倍率UPキャンペーン（6月）

・期間：2026年6月1日（月）～2026年6月30日（火）

※エントリーは不要です。

・概要：期間中、対象店舗へのご来店時にモバイルVカードやTカードを提示し、200円（税込）以上のお会計で1ポイント以上貯めていただくと、来店回数に応じて、以下の通りVポイントを進呈いたします。

・1回来店で1倍（通常ポイント1倍）

・2回来店で2倍（通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント1倍）

・3回来店で5倍（通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント4倍）

・4回来店で10倍（通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント9倍）

・5回以上の来店で15倍（通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント14倍）

※来店回数のカウントは1日1回までとなります。

※お会計毎に、来店時の来店回数に応じたポイント倍率で算出いたします。

※利用回数上限、進呈ポイント数上限はございません。

※キャンペーンポイントは2026年7月下旬に進呈いたします。

・対象店舗：全国のすき家

※Vポイント対象店舗のみとなります。

・キャンペーンサイト：https://web.tsite.jp/app/push/zensho260529_sukiya_cp/

（2）【なか卯】Vポイント倍率UPキャンペーン（6月）

・期間：2026年6月1日（月）～2026年6月30日（火）

※エントリーは不要です。

・概要：期間中、対象店舗へのご来店時にモバイルVカードやTカードを提示し、200円（税込）以上のお会計で1ポイント以上貯めていただくと、来店回数に応じて、以下の通りVポイントを進呈いたします。

・1回来店で1倍（通常ポイント1倍）

・2回来店で2倍（通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント1倍）

・3回来店で5倍（通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント4倍）

・4回来店で10倍（通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント9倍）

・5回以上の来店で15倍（通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント14倍）

※来店回数のカウントは1日1回までとなります。

※お会計毎に、来店時の来店回数に応じたポイント倍率で算出いたします。

※利用回数上限、進呈ポイント数上限はございません。

※キャンペーンポイントは2026年7月下旬に進呈いたします。

・対象店舗：一部地域を除く全国のなか卯

※Vポイント対象店舗のみとなります。

※東北（青森県・秋田県・岩手県・山形県・福島県・宮城県）の店舗は対象外となります。

・キャンペーンサイト：https://web.tsite.jp/app/push/zensho260529_nakau/ (https://web.tsite.jp/app/push/zensho260529_nakau/)

（3）【はま寿司】Vポイント倍率UPキャンペーン（6月）

・期間：2026年6月1日（月）～2026年6月30日（火）

※エントリーは不要です。

・概要：期間中、対象店舗へのご来店時にモバイルVカードやTカードを提示し、200円（税込）以上のお会計で1ポイント以上貯めていただくと、来店回数に応じて、以下の通りVポイントを進呈いたします。

・1回来店で1倍（通常ポイント1倍）

・2回来店で5倍（通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント4倍）

・3回以上の来店で7倍（通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント6倍）

※来店回数のカウントは1日1回までとなります。

※お会計毎に、来店時の来店回数に応じたポイント倍率で算出いたします。

※利用回数上限、進呈ポイント数上限はございません。

※キャンペーンポイントは2026年7月下旬に進呈いたします。

・対象店舗：一部地域を除く全国のはま寿司

※四国（香川県・高知県・徳島県・愛媛県）の店舗、立川高島屋S.C.店は対象外となります。

・キャンペーンサイト： https://web.tsite.jp/app/push/zensho260529_hama/