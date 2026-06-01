株式会社サポーターズ本社移転のお知らせ

株式会社サポーターズ

株式会社サポーターズは、2026年6月1日より渋谷エリアの新たな拠点へとオフィスを移転し、新体制での運営を開始いたします。

今回の移転を機に、さらなるサービスの向上と事業拡大に努めてまいります。

新オフィス概要

1. メイン拠点（2026年7月末入居予定）

〒150-0002

東京都渋谷区渋谷3-25-7 Bre.S SHIBUYA 401

2. サブ拠点（ワークスタイリング渋谷サクラステージ）

〒150-0031

東京都渋谷区桜丘町3-4 渋谷サクラステージ SAKURAサイド 2F

ワークスタイリング渋谷サクラステージ内

新オフィスは、メイン拠点となる「Bre.S SHIBUYA」および、サブ拠点となる「ワークスタイリング渋谷サクラステージ」の2拠点体制となります。

※「Bre.S SHIBUYA」への入居は2026年7月末を予定しております。

株式会社サポーターズについて

「カッコイイエンジニアを増やす」というビジョンのもと、2012年4月に設立されました。日本最大級のエンジニアコミュニティを運営し、技術とキャリアの双方向からエンジニアの人生を豊かにする機会を提供し続けています。

2026年4月に、さらなる事業成長を目的に株式会社CARTA HOLDINGSより独立し、新体制へと移行いたしました。

エンジニア職の新卒採用支援としては、約1,000社の新卒エンジニア採用支援、約7万人の学生エンジニアのキャリア支援を行ってまいりました。日本最大規模のエンジニア学生の登録数を誇り、年間200回以上のイベントを実施しています。

2024年からは社会人エンジニアのキャリア/スキルアップ支援サービス「サポーターズCoLab」を開始しており、エンジニア向けの勉強会や交流会を年間80回以上のペースで開催しています。

学生向けサイト：https://talent.supporterz.jp/events/

利用企業事例：https://biz.supporterz.jp/case

サービスに関するお問合せ：https://biz.supporterz.jp/inquiry

【本件・取材に関するお問い合わせ先】

株式会社サポーターズ 広報担当

取材・プレスお問い合わせ窓口： https://biz.supporterz.jp/inquiry-press

＜株式会社サポーターズの概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45025/table/84_1_d836912d5c61909795a7a5badce7a056.jpg?v=202606011151 ]