日経BP、技術戦略のナレッジ探索ツール「日経R&Dナビ」を7月から開始

株式会社 日経BP

株式会社日経BP（本社：東京都港区、社長CEO：井口 哲也）は、企業の研究開発（R&D）部門が技術戦略を立案する際に必要な世界中のデータをワンストップで調査・入手できる新サービス「日経R&Dナビ」を2026年7月1日から開始します。

スタートアップ投資や特許、論文、海外プレスリリース、専門技術解説といった様々な情報群を、研究開発のテーマとなる技術キーワードで横断検索することで、技術戦略立案や協業先探索などに役立つ技術の最先端情報とエビデンスを、ワンストップかつリアルタイムに収集できる点が特徴です。料金は年間180万円（3ユーザー）から。サービス詳細はこちら（https://info.nikkeibp.co.jp/RDnavi）をご覧ください。

■約150種の技術分野別ダッシュボードを提供

「日経R&Dナビ」の特徴は、技術分野ごとに用意した約150種のダッシュボードです。ダイヤモンド半導体やニューロモルフィック・コンピューティング、触覚デバイスといった粒度の細かな技術分野ごとに、スタートアップ投資や特許、論文、海外プレスリリースなどをワンストップで入手できます。

7月のサービス開始時点では、「フィジカルAI」「次世代デバイス」「ネイチャーテック」に関連する約150技術分野のダッシュボードを提供します。

ダッシュボードの上部には、該当技術分野の「テクノロジー未来投資指数※」「スタートアップ企業数」「特許数」「論文数」「海外プレスリリース数」などの変化が一目でわかるサインボードを配置。どこに変化の波頭が現れているかを把握できます。

※テクノロジー未来投資指数は、スタートアップ企業の資金調達データを基に、今後の成長が期待できる技術を指標化した独自データです。日経クロステックとスタートアップ投資データベース事業を手がけるZuva株式会社が共同で開発しました。四半期に一度「日経クロステック」で公表していますが、「日経R&Dナビ」では最新データを毎月更新します。関連記事：https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/03191/

■スタートアップ投資/特許/論文など技術の最先端情報をリアルタイムに

「日経R&Dナビ」では、技術戦略立案に役立つ技術の最先端情報を提供します。主なデータとコンテンツは以下の通りです。データや専門解説は、順次、拡充していく計画です。

●スタートアップ投資

世界167万社（国内2万社）のスタートアップ投資データを収録。「日経R&Dナビ」のダッシュボードでは、技術分野ごとの投資額・投資フェーズの推移、主なスタートアップ企業の資金調達の詳細データ、企業プロフィールなどを閲覧できます。企業リストはCSV形式でダウンロードできるため、協業先調査などのロングリスト作成にも役立ちます。データソースはZuva株式会社が提供するスタートアップ投資データベース「ZUVA PRO」です。

●特許

技術分野ごとに世界の関連特許を調査できます。最新の出願特許のほか出願件数の推移、技術カテゴリー、出願上位の企業・団体などが分かります。データソースは欧州特許庁の「Open Patent Services」です。

●論文

技術分野ごとに世界の関連論文を調査できます。関連度の高い論文のほか、発表件数の推移や技術カテゴリー、発表上位の研究機関や研究者などが分かります。データソースは米OurResearchの「OpenAlex」です。

●海外プレスリリース

先端技術を活用した製品・サービス、主要スタートアップの資金調達やM&Aといった世界の動向が分かります。データソースは世界2万6000社のプレスリリースを配信する米Business Wireです。

●専門解説、テクノロジー未来投資指数

テクノロジーの専門メディア「日経クロステック」の解説記事のほか、注目技術のトレンド分析解説など「日経R&Dナビ」独自の専門解説を提供。さらに、スタートアップ投資動向を基に今後の成長が期待できる技術を指標化した「テクノロジー未来投資指数」の最新データも提供します。

■スタートアップ投資データベースのZuvaと共同開発

「日経R&Dナビ」はスタートアップ投資データベース事業を手がけるZuva株式会社と、「日経クロステック」を始め多数の専門メディアを有する日経BPが共同で開発しました。世界167万社のスタートアップ投資データベース「ZUVA PRO」を土台に、特許や論文、海外プレスリリース、日経クロステックなどの専門解説などのデータを追加。さらに、ワンストップで技術の最先端を把握できるダッシュボードを独自に開発しました。7月のサービス開始時点では、約150技術分野のダッシュボードを提供します。対象となる主な技術分野名は以下の通りです。今後、段階的に拡充する計画です。

■次世代デバイス分野のダッシュボード

AI活用半導体設計、CFET、FTQC、GaN半導体、SiC半導体、ウルトラキャパシタ、カーボンナノチューブ、ガラスコア基板、金属有機構造体、強相関電子系、空気電池、クライオCMOS、グラフェン、高温超伝導体、光電融合、コンピュテーション・イン・メモリー、酸化物DRAM、磁気冷却、室温超伝導体、触覚センサー、シリコンフォトニクス、スピントロニクス、生体機能チップ、遷移金属ダイカルコゲナイド（TMDC）、全固体電池、ソフトウエア定義バッテリー、ソフトロボティクス、ダイヤモンド半導体、チップレット、抵抗変化型メモリ、電気二重層キャパシタ、トポロジカル物質、ドライ電極、ナトリウムイオン電池、ナノインプリント、ナノ素材、においセンサー、ニューロモーフィック・ビジョン、ニューロモルフィック・コンピューティング、ハイブリッドキャパシター、パネルレベルパッケージ、パワー半導体、光インターポーザー、プリンテッド・エレクトロニクス、ブレイン・コンピューター・インターフェース、フレキシブルバッテリー、ペロブスカイト太陽電池、マイクロロボット、マテリアルズ・インフォマティクス、メタマテリアル、メタレンズ、モノリシックマイクロ波集積回路、有機半導体、ライダー、ラボグロウンダイヤモンド、リザーバーコンピューティング、リチウムイオン電池、リチウムシリコンバッテリー、量子鍵配送、量子コンピューター、量子センサー、量子テレポーテーション、量子ドット太陽電池、量子メモリー

■フィジカルAI分野のダッシュボード

AIエージェント、ChatGPT、E2E、GPT-4、SLAM、VLA、エージェンティックコマース、エッジAI、音声AI、会話AI、空間知能、合成データ、コネクテッドカー、コンテキストエンジニアリング、産業用ロボット、ジェネレーティブAI、視覚的プロンプト、自動運転、小規模言語モデル、触覚センサー、触覚デバイス、推論（Inference）、スマート工場、世界モデル、ソフトウエア定義ファクトリー、ソフトウエア定義車両（SDV）、大規模言語モデル、デジタルツイン、ニューロモーフィック・ビジョン、人間拡張、汎用人工知能、人型ロボット、マルチモーダルAI、四足歩行ロボット

■ネイチャーテック分野のダッシュボード

CO2電解還元、MRV、PFAS除去、ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）、宇宙天気予報、カーボンオフセット、カーボンキャプチャー、カーボンクレジット格付け、カーボンリサイクル、環境配慮型コンクリート、環境DNA、岩石風化促進、気象分析、グリーン水素、グリーン電力、合成燃料、サーキュラーエコノミー、作物保護技術、持続可能な航空燃料、植物による環境修復、人工光合成、大気環境監視、大気水生成、ダイレクト・エア・キャプチャー、炭素市場、炭素貯留、地中水素、地熱エネルギー、ドライ電極、バイオエネルギー炭素回収・貯留、バイオエネルギー炭素回収・貯留、バイオマス発電、バイオリーチング、プラズマCO2変換、ブルー水素、ホワイト水素、山火事検知、洋上風力発電、リグニン由来素材、両面型太陽電池、緑化窒素

■日経BPとZuvaについて

株式会社日経BP（https://www.nikkeibp.co.jp/）は、経営（ビジネス）、技術（テクノロジー）、マーケティング、医療、生活（ライフスタイル）などの幅広い分野で先端情報を提供する専門出版社です。日経BPが提供する専門メディアの一つが「日経クロステック（https://xtech.nikkei.com/)」です。IT、自動車、電子・機械、建築・土木など、さまざまな産業分野の技術者とビジネスリーダーに向けて、AI・IoT（Internet of Things）・新素材・ものづくり・建築・土木など技術の最新動向や、法改正・新規参入者・新たなビジネスモデルなどによって引き起こされるビジネス変革の最前線をお伝えします。

Zuva株式会社（https://zuva.io/）は、国内外のスタートアップ投資データベース事業や企業のR&D部門向けのコンサルティング（協業先調査やマッチング支援など）を手がける企業です。国立研究開発法人科学技術振興機構のSTARTプログラムの採択を契機に設立され、ディープテック分野やエマージングテック分野のデータと知見を数多く保有しています。

■本リリースに関するお問い合わせ先

本リリースに関するお問い合わせや取材のお申し込みは、日経BPのコーポレートサイトお問い合わせページ（https://www.nikkeibp.co.jp/faq/）からお願いいたします。