夏はすぐそこ！ 6/1よりご予約開始！ 待ちに待った″夜”が主役の「夏に愉しむ」絶景ナイトプールオープン。

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ大阪

アウトドアプール

『THE BOTANICAL POOL -NIGHT POOL-』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/group/pools/osaka/

ホテルニューオータニ大阪は、ライトアップされた大阪城天守閣を間近に望む絶景アウトドアプール「THE BOTANICAL POOL -NIGHT POOL-」のご予約を2026年6月1日（月）10:00より開始いたします。

夜が主役の夏。日焼けを避けて涼を愉しむ。

酷暑により日中の外出さえも躊躇われる今夏。ホテルニューオータニ大阪では、太陽を避け、涼やかに輝く夜を愉しむ「ナイトプール」を、大人のための賢い避暑地としてご提案いたします。いよいよ6月1日（月）より、今シーズンの予約受付を開始。「日中は出歩くのが大変だからこそ、今夏は夜を主役にする」。 そんな新常識とともに贈る、煌めく水面と幻想的なライティングが織りなすラグジュアリーな空間では、都会にいながら日常を忘れる贅沢な夜をご体感いただけます。

どこを撮ってもフォトジェニックな大人空間

太陽が沈んだ後に始まる、もう一つの夏。大阪城を望む絶好のロケーションに位置するアウトドアプールは、夜になると表情を一変させ、フォトジェニックな空間へと進化します。計算し尽くされたライティングの演出で、SNS映えする写真の撮影が叶います。ご友人や大切な方と過ごす特別な夏の夜に、大阪随一のリゾート空間が至福のひとときを約束します。

ご宿泊特典もご用意！公式HPからの宿泊予約でプールが最大50％OFFに

7月4日（土）から9月12日（土）までの期間中（※ナイトプールは9月23日（水・祝）まで）にご宿泊いただいたお客さまのために、デイプールを\5,000～\6,000（通常 外来\10,000～\17,000）、ナイトプールを\4,000（通常 外来\6,000～\8,000）と、お得にご利用いただける優待料金をご用意。

さらにホテル公式ウェブサイトからご予約いただくと、デイプール・ナイトプールがともに一律\3,000（最大50％お得）でご利用いただける特別優待をご用意しております。 さらに「駐車場利用無料」などの選べるアクセス特典や、館内レストラン・バーで使える割引クーポンも満載。夏の大阪旅を満喫するなら、ホテル公式ウェブサイトからの直予約が圧倒的にお得です。

販売概要

ホテルニューオータニ大阪

ナイトプール

『THE BOTANICAL POOL -NIGHT POOL-』

https://www.newotani.co.jp/group/pools/osaka/(https://www.newotani.co.jp/group/pools/osaka/)



【期間】2026年7月4日（土）～9月23日（水・祝）

【時間】18:30～22:00（最終入場21:00）

【料金】平日\6,000 ／ 土・日・祝日 8/8～16 \8,000

【場所】大阪市中央区城見1丁目4-1 ホテルニューオータニ大阪 4階 アウトドアプール

【お問合せ】06-6941-1111（代表経由）

※ナイトプールのご入場は18歳以上のお客さま限定とさせていただきます。

※ナイトプールは事前予約制です。

※写真はイメージです。

ホテルニューオータニ大阪は、1986年9月1日の開業以来、世界中のお客さまのご愛顧を賜りながら大阪城とともに歩み続け、2026年に40周年を迎えます。

これまでの歴史を礎に50年、100年と続く未来を見据え、おもてなしの進化と”ニュー”の創造を重ねてまいります。今後もさまざまな新商品を予定しておりますので、ぜひご期待ください。