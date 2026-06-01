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第26-018号

2026年6月1日

全日本空輸株式会社

ANAあきんど株式会社

「ANAの二地域居住 BLUE SKY LIFE」新規利用登録キャンペーン実施！

～2026年度プログラム開始に先駆け、新規利用登録者を募集！！～ 期間中にご登録いただいた方の中から、抽選で300名様に選べるe-GIFTをプレゼント

全日本空輸株式会社（東京都港区・代表取締役社長：平澤 寿一、以下「ANA」）と地域創生事業に取り組むANAあきんど株式会社（東京都中央区・代表取締役社長：原 雄三、以下「ANAあきんど」）は、二地域居住を支援するポータルサイト「ANAの二地域居住 BLUE SKY LIFE」において、2026年6月1日（月）より「新規利用登録キャンペーン」を実施いたします。

ANAとANAあきんどは、新たなライフスタイルとして注目されている「二地域居住」を支援するポータルサイト「ANAの二地域居住 BLUE SKY LIFE」を開設しました。

「ANAの二地域居住 BLUE SKY LIFE」では、二地域居住を身近に感じていただくため、お得に地域を訪問できる「お試し二地域プラン」を提供予定です。2026年度は夏ごろから、昨年より対象エリアを拡大し参加者の募集を開始してまいります。

2026年度のプログラム開始に先駆け、新たに利用登録をいただく方を対象としたキャンペーンを実施いたします。詳細は以下の通りです。

■「新規利用登録キャンペーン」概要

1. キャンペーン名称 「ANAの二地域居住 BLUE SKY LIFE」新規利用登録キャンペーン

2. 実施期間（申込期間） 2026年6月1日（月）0:00 ～ 2026年8月16日（日）23:59

3. キャンペーン内容 期間中に「ANAの二地域居住 BLUE SKY LIFE」へ新規利用登録（無料）をいただいた

方の中から、抽選で300名様に選べるe-GIFT1,000円分をプレゼントいたします。

4. 参加方法

本キャンペーンへは、以下の手順にてお申し込みいただけます。

①「ANAの二地域居住 BLUE SKY LIFE」で利用登録を行う

②キャンペーンフォームより、キャンペーンのお申し込みを行う

キャンペーンフォームに「ANAの二地域居住 BLUE SKY LIFE」でご登録いただいた内容（氏名、メールアドレス）をご入力ください。



▼「ANAの二地域居住 BLUE SKY LIFE」新規登録はこちらから

https://2chiiki.ana.co.jp/register/



▼キャンペーンフォームはこちらから

https://smilesurvey.co/s/bcc9bfbe/o

※すでに「ANAの二地域居住 BLUE SKY LIFE」にご登録いただいているお客様は、本キャンペーンの対象とはなりません。

キャンペーンについての詳細はこちらのページをご確認ください。

キャンペーンページURL：https://www.ana-akindo.co.jp/activities/2chiiki/2026summer?utm_source=website&utm_medium=link&utm_campaign=akd_press

■「ANAの二地域居住 BLUE SKY LIFE」の今後の展開について

本サービスで提供する「お試し二地域プラン」においては、さらに魅力的なプランを拡充し、2026年夏ごろから本格的な展開を予定しております。

新しいプランについての情報は、ご登録いただいた皆様へメールマガジンにて、いち早くお届けする予定です。ぜひ、この機会にご登録いただき、今後のご案内を楽しみにお待ちください。

以上