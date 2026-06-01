「光」「音」「文字」を活用した報知機器で、生産現場やオフィス、緊急車両などの幅広い分野へ、見える化にまつわる機器やかんたんIoT ソリューションの提供を行う株式会社パトライト(所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：山田 裕稔)は、「積層信号灯(Bluetooth(R)制御)LR6-B2シリーズ」を、2026年6月1日にリリースします。





製品ラインアップ





「積層信号灯(Bluetooth(R)制御)LR6-B2シリーズ」

URL： https://www.patlite.co.jp/product/detail0000001019.html









■開発背景

PC・タブレット・スマートフォンなどの汎用端末を用いたシステム導入が加速しています。

それらの汎用端末とBluetoothで接続し、システムの状態を「光」と「音」で知らせるだけでなく、外部機器との連動や簡易制御が可能な新しい信号灯を開発しました。本製品は、新規設備への導入はもちろん、既存設備への後付けにも対応しており、レイアウト変更時にも柔軟な設置が可能です。これにより、設置場所の自由度向上とともに、設置工数およびコストの削減に貢献する「積層信号灯(Bluetooth(R)制御)LR6-B2シリーズ」を発売します。









■商品の特長

＊Bluetooth制御・サンプルソースコード

通信規格は、Bluetooth(R)LEに対応し、IPアドレス不要、無線通信なので、設置場所も自由自在。

また、LR6-B2シリーズを動作させるためのサンプルコードをWeb製品ページに掲載しています。

Windows/Linux/Androidで各種言語を用意しており、プロジェクトでの使用言語で簡単にお試しいただけます。





＊中継機能

中継設定が有効になることで、受信機を中継器として利用できます。

中継器1台あたり無線距離を約25m延長できます。





中継機能





※LR6-B2シリーズのみ接続できます。





＊無線通信状況

Bluetooth対応で、安定した通信が可能です。

現在の通信状況をインジケータの色で簡単に確認できます。





無線通信状況





＊利用シーン

Bluetooth通信に対応したデジタルデバイスと接続して、様々なシーンで活用できます。





利用シーン





＊つながる報知機器

LR6-B2シリーズの出力機能を使い、当社の様々な報知機器とつなぐことができます。





つながる報知機器





■商品概要

商品名 ： 積層信号灯(Bluetooth(R)制御) LR6-B2シリーズ

発売日 ： 2026年6月1日





＜型式と価格＞

LR6-02WB2NW ： 50,000円(税別)

LR6-302WB2NW-RYGZ： 52,900円(税別)

LR6-302WB2BW-RYGZ： 58,000円(税別)

詳細は、製品ページにてご確認ください。









■会社概要

商号 ： 株式会社パトライト

代表者 ： 代表取締役社長 山田 裕稔

所在地 ： 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪御堂筋ビル

創業 ： 1947年1月

設立 ： 1985年2月

事業内容： 「光」「音」「文字」を活用した報知機器で、

生産現場やオフィス、緊急車両などの幅広い分野へ、

見える化にまつわる機器やかんたんIoT ソリューションを提供。

資本金 ： 3億円

URL ： https://www.patlite.co.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社パトライト 技術・修理相談窓口

TEL ： 0120-497-090

お問い合せフォーム： https://www.patlite.co.jp/contact/