東京国立博物館(東京都台東区)は、現在営業中の下記3店舗(運営事業者：株式会社ホテルオークラエンタープライズ)につきまして、運営事業者の契約満了に伴い、2026年6月7日(日)、特別展「百万石！加賀前田家」の会期終了日をもって営業を終了し、新たな運営事業者のもとで、2026年夏から秋にかけてリニューアルオープンすることをお知らせいたします。





当館では、来館者の皆さまにより快適で魅力的な滞在時間を提供するため、付帯施設やサービスの充実に取り組んでおります。今回のリニューアルでは、これまでのレストランの運営実績を踏まえつつ、レストランを単なる飲食の場としてではなく、館内で過ごす時間そのものが文化体験の一部となる空間として再構築し、国内外の多様な来館者の満足度向上を目指します。





6月9日(火)以降、リニューアルオープンまでは準備期間となるため、レストランをご利用いただくことができず、暑い時期にご不便をおかけいたしますが、新たな運営体制のもと、ご鑑賞の前後や休憩の時間など、さまざまな場面でご利用いただける空間として生まれ変わる予定ですので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。





なお、リニューアルオープンの日程、店舗名称、提供メニュー等の詳細につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。









■リニューアル対象店舗(現行店舗名)

・ホテルオークラレストラン ゆりの木(東洋館)

・カフェ ゆりの木(東洋館)

・ホテルオークラ ガーデンテラス(法隆寺宝物館)









■6月9日(火)以降、リニューアル準備期間中は、館内および隣接施設にて下記の飲食店舗をご利用いただけます。また、キッチンカーの出店数を増やし、本館前庭の飲食スペースを拡充します。





・SHOP STOPキッチンカー(本館前庭)

・TOHAKU茶館(庭園)

・鶴屋吉信(平成館ラウンジ)※特別展開催期間のみ出店

・上島珈琲店 黒田記念館店(黒田記念館別館)





そのほか、最新の情報につきましては、当館公式ウェブサイト等にて随時お知らせいたします。

ウェブサイト： https://www.tnm.jp/