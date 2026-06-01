株式会社パステック(本拠地：北海道札幌市、代表取締役社長：油利 寅生)が運営するスマホ・iPhone買取専門店「モバステ」は、2026年6月8日(月)にJR仙台駅・地下鉄南北線仙台駅から徒歩3分の場所に仙台初となるモバステ仙台店をオープンいたします。





モバステ仙台店 店内写真





「モバステ仙台店」詳細URL： https://pastec.net/shop/sendai









■スマホ・iPhone買取専門店モバステとは？

モバステは、スマホ買取に特化した専門店です。現在全国で11店舗展開しており、今回の新店出店で全国12店舗目となります。すべて自社運営でiPhoneやスマホの買取を行っております。新品のスマホから中古・壊れたスマホまで高価買取が可能です。スマホの売却が初めての方でも専門スタッフが親切・丁寧をモットーにご案内いたします。









■自社運営だから可能な高価買取と専門知識で他社と差別化を図る

モバステの強みは、自社運営だからこその教育からなる高い専門知識です。

スマホ・iPhoneに特化した買取を行っていることも専門性につながっています。

また、国内・海外問わず幅広い販路があるため、傷があるスマホ、電源のつかないスマホでも他社と比較して圧倒的な高価格での買取を実現しています。加えて、iPhoneの買取の場合は分割中でも減額なし・付属品が欠品していても減額がないという2点を主な強みとしています。

他には、バッテリーの消耗が激しい端末の買取も得意としています。他社でよくあるバッテリーの最大容量80％未満の場合は〇％減額という％での減額ではなく、どの機種でもバッテリーの消耗分の減額を3,000円と減額金額を固定して明朗に買取ができるのが強みです。％での減額は、買取金額が高ければ高いほど、減額幅も大きくなりますが、当社では一律3,000円と減額幅が決まっておりますので、高価買取が実現可能です。





不明な点も専門スタッフが親切・丁寧にお答えいたします。もちろん査定は無料ですので見積もりだけでもお気軽にご利用いただけます。

併せて、最新の買取金額は公式サイトに掲載されており、事前に確認も可能なので安心いただけるポイントです。









■オープンキャンペーンの告知

新店舗オープンに伴い、SNS等でキャンペーンの告知を行います。詳細は公式ホームページに加え、SNSのXアカウントにて情報を発信いたします。





●モバステの公式ホームページはこちら

https://pastec.net/

●モバステのXアカウントはこちら

https://x.com/mobasute_

●モバステのTikTokアカウントはこちら

https://www.tiktok.com/@mobasute









■まとめ

モバステ仙台は記念すべき第12店舗目となります。JR仙台駅・地下鉄南北線仙台駅から徒歩3分の好アクセスでお買い物ついでにもご利用いただけます。また、これまで郵送買取にてモバステをご利用いただいておりました仙台のお客様におかれましては、対面にてより安心してご利用いただけます。モバステはスマホ・iPhoneの買取専門店かつ、国内・海外に持つ幅広い販路を生かし、地域最高値を目指すとともに親切丁寧をモットーに買取サービスを提供してまいります。









■店舗概要

店舗名 ： モバステ仙台店

開店日 ： 2026年6月8日(月)

所在地 ： 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1丁目10-1

ヒューモスファイブ6F

アクセス ： JR仙台駅・地下鉄南北線仙台駅から徒歩3分

営業時間 ： 平日土日ともに11:00～19:30(最終受付19:00)

定休日 ： なし

URL ： https://pastec.net/shop/sendai





■会社概要

商号 ： 株式会社パステック

代表者 ： 代表取締役 油利 寅生

所在地 ： 〒060-0809 北海道札幌市北区北9条西3丁目15クラークノルド1階

設立 ： 2010年2月

事業内容： スマートフォンの買取事業

資本金 ： 1,000万円

URL ： http://pastec.net