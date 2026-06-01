AEOS株式会社(本社：港区赤坂、代表取締役社長：石侍 露堂)は、岡本多緒さんのカンヌ最優秀女優賞を受賞したことを記念して、岡本多緒さん監督作品「EXHIBIT(エグジビット)」を6月1日から「てのひら映画」YouTubeサイトにて公開します。





映画「EXHIBIT」





「EXHIBIT」は、岡本多緒さんが脚本・監督・撮影・編集を手掛けた「てのひら映画」です。同作品は、AEOS株式会社による「第一回てのひら映画プロジェクト」で企画・制作されました。





・製作年 ：2023年

・ストーリー：コンクリートの冷たい無機質な部屋に閉じ込められている

無気力な女。悪夢に泣き疲れ眠りに就いていると、重たい

鉄の扉が開く。恐る恐る部屋の外に出てつかの間の幸せを得るが、

再び扉が開いて毛むくじゃらのモンスターが現れて……。

・出演 ：片山瞳、楠浦凛、藤本タケ、野口雄介、春田和香、高橋凛、高橋和正





今回の特別上映にあたり、「てのひら映画」提唱者の石侍 露堂監督は次のように述べています。「岡本多緒さんの受賞を心からお祝い申し上げます。『EXHIBIT』は、私が取り組んでいる『てのひら物語』シリーズの作品No.21『青い光』に岡本さんをキャスティングした際、監督も是非手掛けたいとの事で誕生しました。映画作品作りに取り組まれる姿に表現者としてだけでなくクリエイターとしても素晴らしい方です」









【開催概要】

公開サイト： https://www.youtube.com/watch?v=-G-Eluwf-h8

公開期間 ： 2026年6月1日～2026年6月14日









【てのひら映画について】

「てのひら映画」は、脚本・監督・撮影・編集を一人で担当する10分の映画作品です。作品ジャンルは問いません。撮影はスマートフォンで行う事が基本ですが、他の機材を使用する事も可能です。「てのひら映画」は、石侍 露堂監督による「てのひら物語」シリーズと「てのひら映画プロジェクト」、そして「てのひら映画祭」によって構成されています。てのひら映画祭は一般財団法人 映像と芸術の振興財団により2020年より運営されていましたが、2025年にAEOS株式会社が引き継いでいます。





てのひら映画： https://www.youtube.com/watch?v=-G-Eluwf-h8(6月中旬まで公式サイトは改修中)