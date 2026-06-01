株式会社一粒万福(本社：東京都大田区、代表：早川 由華)は、ベル ジャポン株式会社が展開するクリームチーズブランド「Kiri(キリ)」とのコラボレーション商品を、2026年6月1日(月)より期間限定で発売いたします。





本企画は、ベル ジャポン株式会社が展開する「おに Kiri」プロジェクトの一環として実施されるもので、日本の伝統食である“おにぎり”と、「Kiri」ならではの濃厚でクリーミーな味わいを掛け合わせた新しい食体験をご提案いたします。





一粒万福では、

「おに Kiri(R)×サーモンアボカドユッケ」

「おに Kiri(R)×柚子胡椒香るじゃこくるみ」

の2商品を販売いたします。









【商品概要】

■おに Kiri(R)×サーモンアボカドユッケ

おに Kiri(R)×サーモンアボカドユッケ





脂の乗ったサーモンと濃厚なアボカドを、自家製ユッケソースで仕上げた贅沢なおにぎり。

「Kiri クリームチーズ」のコクが加わることで、まろやかさと満足感のある味わいに仕上げました。





■おに Kiri(R)×柚子胡椒香るじゃこくるみ

おに Kiri(R)×柚子胡椒香るじゃこくるみ





甘辛く炊き上げたじゃこくるみに、「Kiri クリームチーズ」のクリーミーさを掛け合わせた一品。

ふわりと香る柚子胡椒がアクセントとなり、思わずクセになる味わいをお楽しみいただけます。









【販売概要】

■販売期間

2026年6月1日(月)～6月30日(火)





■販売店舗

・一汁おにぎり 一粒万福 西小山本店

・一汁おにぎり 一粒万福 新宿御苑店





■価格

各550円(税込)









【ベル ジャポン様コメント】

クリームチーズカテゴリーNo.1ブランド※として日本で40年以上にわたり親しまれてきた「キリ」は、子供から大人まで多くの方に愛されてきました。近年のおにぎり専門店の出店増加や、具材のバリエーションの広がりにより、おにぎり市場が拡大を続ける中、具材や味付け、形や見た目にこだわった“進化系”おにぎりとして、SNS等でもすでに「チーズ×おにぎり」の組み合わせが話題となっています。それに伴い、4月1日より、「キリ」では、どんな素材とも相性の良いクリーミーな味わいを活かし、身近なおにぎりの美味しさの可能性を広げる「おに Kiri」企画をスタートいたしました。さらに、この「おに Kiri」を通じた“美味しさの革命”を、ご家庭だけでなく外食シーンでもご体感いただくべく、6月1日より、独自のこだわりを持つおにぎり専門店との特別なコラボレーションを実施いたします。

※インテージSRI クリームチーズ市場 2025年5月～2026年4月累計販売金額









【お気に入りの「おに Kiri」は？】

おにぎり×Kiri＝「おに Kiri」とおにぎり専門店がコラボ！

「キリ」を使用した“おに Kiri”を発売！

今回は、おにぎりのプロフェッショナルが「キリ」の持つ豊かなコクとクリーミーな口どけを最大限に引き出し、一粒万福ならではのコンセプトや厳選された和の食材と見事に融合させました。プロならではの斬新なアイディアと技が光る本格的な味わいや、SNS映えするフォトジェニックな一品まで、「キリ」の幅広い汎用性と無限の可能性を感じていただける多様なラインナップが揃っています。ぜひこの機会に店舗へ足を運んでいただき、あなただけの「おきにいり(おに Kiri)」を見つけてみてください。









【一粒万福 コメント】

この度、幼い頃から親しみのある「Kiri クリームチーズ」とコラボレーションできることを、大変嬉しく思っております。日本の伝統食である“おにぎり”に、Kiriならではの濃厚でクリーミーな味わいを掛け合わせることで、これまでにない新しいおにぎりの魅力を表現いたしました。

一粒万福は、日本の和の文化や“おにぎりの温かさ”を大切にしながら、国内外で新しい挑戦を続けています。今回のコラボレーションを通じて、お子様から大人の方まで幅広い世代のお客様に、おにぎりの新しい可能性や食文化の面白さを感じていただけましたら幸いです。









【今後のコラボレーションについて】

一粒万福では、“一粒から、世界にこぼれ落ちるほどの福を”というコンセプトのもと、食品メーカー様・飲料ブランド様・地域食材事業者様・異業種企業様とのコラボレーションを積極的に推進しております。





今後も、国内外の企業・ブランドとの共創を通じて、日本のおにぎり文化の可能性を広げ、新しい食体験や価値創出に取り組んでまいります。





コラボレーションのご相談・お問い合わせを随時募集しております。









【株式会社一粒万福について】

「一粒から、世界にこぼれ落ちるほどの福を。」をコンセプトに、日本の伝統食であるおにぎりを通じて、“お腹も満腹、心も万福”になる食体験を提供するおにぎり専門店。





現在、国内店舗に加え、台湾・モンゴルへの出店、今後も国内外での出店を通して日本のおにぎり文化を世界へ発信しています。









【会社概要】

会社名：株式会社一粒万福

所在地：東京都大田区

代表者：早川 由華

店舗 ：西小山本店、新宿御苑店 他





一粒万福公式サイト ： https://ichiryu-manpuku.com/

一粒万福公式Instagram： https://www.instagram.com/onigiri_ichiryu_manpuku/?hl=ja