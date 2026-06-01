株式会社 ホテル京阪（本社：大阪市中央区 社長：西川 正浩）が運営するホテル京阪 ユニバーサル・タワー（所在地：大阪市此花区）３２階スカイレストラン「トップ・オブ・ユニバーサル」では、２０２６年６月９日（火）～９月１１日（金）の期間、ディナービュッフェ「サマーファミリーフェア」を開催いたします。 今年の夏は、旬の「鱧」や「生雲丹」、「鮑」といった海の幸と、シェフが目の前で焼き上げる「ビーフステーキ」など、５０種類を超えるメニューをご用意しました。

Ｌｉｖｅ Ｋｉｔｃｈｅｎでは、目の前で焼き上げる「ビーフステーキ マカロニチーズ添え 大阪ステーキソース」や、「炙りサーモン」や「炙り穴子」などの寿司、ポルチーニの香りが食欲をそそる「ズワイ蟹のリガトーニ ポルチーニ香るクリームソース」をその場で仕上げてご提供いたします。

また、Ｈｏｔ Ｓｅｃｔｉｏｎには「鰻とポテトのパイ包み焼き 赤ワイン風味の照り焼きソース」や「海老のカダイフ揚げ トンナートソース」、Ｃｏｌｄ Ｓｅｃｔｉｏｎには「炙り鱧とトマトのカッペリーニ」や「生雲丹と焼きナスの和風ジュレ仕立て」など、夏ならではのメニューをご用意いたします。さらに、Ｄｅｓｓｅｒｔ ＆ Ｆｒｕｉｔｓ Ｓｅｃｔｉｏｎでは、マンゴーやメロン、ブルーベリーなどを使用した爽やかなスイーツをお楽しみいただけます。 地上１２０メートルからのきらめく夜景とともに、小さなお子さまから大人まで楽しめるバラエティ豊かなメニューが、皆さまの食卓を賑やかに盛り上げます。ご家族やグループで、夏のディナータイムをお楽しみください。

■サマーファミリーフェア 開催概要

（1）開催期間

２０２６年６月９日（火）～９月１１日（金）

（2）営業時間

１７：３０～２１：３０（最終入店 ２１：００） ２時間制

（3）料金（税込）

大人（１３歳以上） ６，３００円 子ども（７歳～１２歳） ３，１５０円 幼児（４歳～６歳） １，８５０円

（4）メニュー

＜Ｌｉｖｅ Ｋｉｔｃｈｅｎ＞ ビーフステーキ マカロニチーズ添え 大阪ステーキソース 寿司 ～炙りサーモン、炙り穴子、鮪、海老、玉子～ ズワイ蟹のリガトーニ ポルチーニ香るクリームソース ＜Ｈｏｔ Ｓｅｃｔｉｏｎ＞ 鰻とポテトのパイ包み焼き 赤ワイン風味の照り焼きソース、牛肉の赤ワイン煮込み バッファローチキンとゼッポリーネ、海老のカダイフ揚げ トンナートソース、牛すじカレー 天麩羅盛り合わせ～海老・キス・パプリカ～、生ハムとルッコラのピッツァ 鱸のポアレと夏野菜のラタトゥイユ 蛤の柚子バターソース、シーフードラザニア など ＜Ｃｏｌｄ Ｓｅｃｔｉｏｎ＞ 炙り鱧とトマトのカッペリーニ、海老と鮑の冷製茶碗蒸し、コールスロー 生雲丹と焼きナスの和風ジュレ仕立て、タリアータと夏野菜 ハニーマスタードソース 鮪と小柱のタルタル ケッパーベリー添え、蛸とジャガイモのジェノベーゼ など ＜Ｄｅｓｓｅｒｔ ＆ Ｆｒｕｉｔｓ Ｓｅｃｔｉｏｎ＞ メロンとマンゴーのショートケーキ、マンゴーのパンナコッタ、アサイージェラート ベリー仕立てのパリブレスト、白桃とアーモンドのタルト、ケーク・オ・バナーヌ ガトーショコラクラシック、チョコレートファウンテン、本日のフルーツ など ソフトドリンクバー付

■場所

ホテル京阪 ユニバーサル・タワー ３２階スカイレストラン「トップ・オブ・ユニバーサル」 所在地： 大阪市此花区島屋６丁目２－４５ アクセス： ＪＲゆめ咲線「ユニバーサルシティ」駅すぐ 連絡先： ０６－６４６５－１００１ ＵＲＬ： https://www.hotelkeihan.co.jp/tower/

■予約ＷＥＢサイト

https://www.tablecheck.com/ja/shops/hotelkeihan-topofuniversal/reserve

https://newscast.jp/attachments/3x9xDNy5ShTLwQQ90sKA.pdf