グリーンランドリゾート株式会社(本社：熊本県荒尾市下井手1616、代表取締役社長：松野隆徳)が運営する遊園地「グリーンランド」は、例年より2週間早い7月4日(土)にプレオープンする、園内のプール施設「ウォーターパーク」を9月6日(日)まで営業いたします。 広さ20,000㎡の広々としたプールエリアに全7種のプール施設を展開。小さなお子様向けのエリアや、大人もゆったり楽しめる広々としたプールまで、0歳児から幅広い世代のお客様にお楽しみいただけます。 また、期間中の一部の日程では、毎年ご好評いただいておりますウォーターパーク限定イベント「スプラッシュフェスinウォーターパーク」を開催いたします。ウォーターキャノンから放たれる爽快な水しぶきが飛び交う中、DJがお送りするトークショーをお楽しみいただけます。 さらに、休憩エリアにはどなたでもご利用いただける無料スペースに加え、サンラウンジャーやパラソルを備えた有料休憩所を予約販売いたします。ご家族やグループでより快適にお過ごしいただけます。 今年は期間中に何度もご利用いただける「グリーンランドプールシーズンパス」も販売いたします。この機会にぜひ、ご家族やお友達で「ウォーターパーク」をお楽しみください。

営業日

2026年7月4日(土)、7月5日(日)、7月11日(土)、7月12日(日)、7月25日(土)～8月31日(月)、9月5日(土)、9月6日(日)

営業時間

開場時間：遊園地の開園時間 最終入場：閉場時間の1時間前 閉場時間：遊園地の閉園30分前※夜間営業時は18時00分閉場となります。

料金

1,200円(税込)※遊園地入園料が別途必要 詳しくはPDFデータをご確認ください

URL

プールエリア

アクアプール

https://newscast.jp/attachments/KJh9xJxeZjKAXUqRk1Dz.pdfhttps://www.greenland.co.jp/park/waterpark2026/

徐々に水深が深くなる波の出るプール。お気に入りのうきわやビーチボールを持って家族、友達とわいわい楽しもう。

流れるプール

1周150m、分速30mで流れるプール。浮かんでいるだけで進んでいくので、泳ぎが得意でない方も快適にお過ごしいただけます

キッズボルダリング

約2mのそびえる壁。流れ落ちてくる水に負けないようにてっぺんまで登り切ろう。

ジャブリンタウン

リンゴのジャブリンから放たれる約１トンもの水しぶき。いろんなしかけを見つけてみよう。

ジャンボスライダー

全長60ｍ、落差12ｍの大きなスライダーで仲良くダイブしよう。

ジュニアスライダー

キッズも楽しめる初心者向けのスライダー。

あそびば

水深が浅い、幼児向けのプールエリア。 ・3歳未満は保護者同伴

スプラッシュフェスinウォーターパーク

大迫力のウォーターキャノンが勢いよく炸裂する、ずぶ濡れ必至のステージイベントです。グリーンランドにまつわるクイズやDJのトークでアクアプールを盛り上げます。

開催日

ウォーターパーク営業期間中の土日祝日と8月8日(土)～8月16日(日)の全日程

時間

①11:20～ ②15:20～

会場

アクアプール

施設概要

敷地面積55万㎡と東京ドーム約11個分の西日本最大級の遊園地。ジェットコースターはもちろん、シューティング系やウォーター系、お化け屋敷など子どもから大人まで楽しめるアトラクションがあり、その数は日本一。2026年7月に開園60周年を迎える。 夜間営業時は園内100カ所以上のイルミネーションスポットが光り輝く「Wonder illumination」も開催します。そのほか、期間限定のイベントやキャラクターショー、花火大会も多数開催しております。

施設名称

場所

定休日

問い合わせ先

URL

グリーンランド(遊園地)

熊本県荒尾市緑ヶ丘

不定休 ※公式HPにてご確認ください。

TEL : 0968-66-1112 MAIL : info@greenland.co.jp

https://www.greenland.co.jp/park/