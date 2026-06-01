グリーンランドリゾート株式会社(本社：熊本県荒尾市下井手1616、代表取締役社長：松野隆徳)が運営する遊園地「グリーンランド」は、7月19日(日)に「さのよいファイヤーカーニバル2026」を開催します。 総発数は10000発となっており、音楽との連動「ミュージックスターマイン」を園内で実施できる最大の打ち上げ幅、約150メートルのフルワイドでお届けします。また、今年は開園60周年を記念した特別演出として一尺玉を打ち上げます。 花火会場には無料観覧エリアのほかに有料の特別観覧席を設けるほか、毎年50チーム以上が参加する「さのよい踊り」やフォトコンテストも開催します。

開催日

2026年7月19日(日) ※荒天時は花火打ち上げが翌20日(月祝)に順延

開催時間

【花火】20:00～20:30 【さのよい踊り】終日※参加チーム数により変動

会場

【花火】池前広場 【さのよい踊り】レインボードーム

料金

観覧無料※遊園地入園料が別途必要

URL

60年の軌跡、ここから新時代へ。

https://www.greenland.co.jp/park/sanoyoi2026/

今年は開園60周年を記念して一尺玉を打ち上げます。全国各地から取り寄せた様々な一尺玉をプログラムに組み込み、ふだんなかなか見られない大きな花火を、ここグリーンランドでお楽しみください

音楽との連動「ミュージックスターマイン」を打ち上げ幅約150メートルのフルワイドでお届けします。

遊園地ならではのグリーンランドにしかないロケーションで。ライトアップされたアトラクションやイルミネーションと花火のコラボレーションをお楽しみいただけます。

観覧エリア

無料観覧エリア

花火の観覧は無料です。基本的に園内のどこからでもご観覧いただけますが、メインの無料観覧会場は池前広場となっています。

特別観覧席（有料）

一部のエリアは特別観覧席(有料)を販売いたします。観覧会場でゆっくりお過ごしになりたい場合はお早めにお買い求めください。

さのよい踊り

毎年50チーム以上の参加がある「さのよい踊り」。今年は開園60周年ということで60チームが参加します。一致団結した壮麗なよさこい踊りを披露する。審査員による総合的な評価をもとにブロック賞、準ブロック賞を表彰します。プログラムの最後に実施する総踊りは圧巻です。 一般来園の方も観覧無料。心揺さぶる演舞をご覧ください。

さのよい踊りに関してのお問い合わせは運営事務局まで。 メールアドレス：sanoyoifc2026@gmail.com

フォトコンテスト

7月19日(日)～7月25日(土)に特定のハッシュタグをつけてご参加いただけるフォトコンテストを実施します。特賞1枠、入賞10枠で11名の方に豪華賞品をご用意しております。 【特賞】グリーンランドリゾートギフトカード10,000円分 【入賞】グリーンランド入園券ペア

施設概要

敷地面積55万㎡と東京ドーム約11個分の西日本最大級の遊園地。ジェットコースターはもちろん、シューティング系やウォーター系、お化け屋敷など子どもから大人まで楽しめるアトラクションがあり、その数は日本一。2026年7月23日(木)に開園60年を迎えます。 夜間営業時は園内100カ所以上のイルミネーションスポットが光り輝く「Wonder illumination」も開催します。そのほか、期間限定のイベントやキャラクターショー、花火大会も多数開催、夏季はプール施設「ウォーターパーク」を営業します。

施設名称

場所

定休日

問い合わせ先

URL

グリーンランド(遊園地)

熊本県荒尾市緑ヶ丘

不定休 ※公式HPにてご確認ください。

TEL : 0968-66-1112 MAIL : info@greenland.co.jp

https://www.greenland.co.jp/park/