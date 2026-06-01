日本およびアジア諸国でブライダルリング専門店を展開するプリモグローバルホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野直樹）が運営する「I-PRIMO（アイプリモ）」は、『特定非営利活動法人東京レインボープライド』が主催する「Tokyo Pride 2026」に協賛いたします。当社は多様性を尊重し、すべての人が安心して自分らしく生き、働くことができる社会の実現に貢献することを目指しています。









◆LGBTQ＋に関する当社の取り組み

当社では、LGBTQ＋に関する理解を深め、誰もが安心して働ける職場づくりを推進するため、以下のような取り組みを実施しています。





・社内規程上の配偶者定義の変更

・通称名（ビジネスネーム）の使用許可

・店頭制服へのスラックス導入、自由選択化

・社内コミュニティの開設

・LGBTＱ＋ガイドラインの新設

・LGBTＱ＋に関連した相談窓口の設置

・LGBTＱ＋全社員研修の実施

・LGBTＱ＋当事者の方による講演会の開催 など





これらの取り組みにより、「PRIDE（プライド）指標」は5年連続「ゴールド」を

受賞、「D＆I Award」は5年連続「ADVANCED」を受賞しています。これからもLGBTQ+に関する取り組みを推進し、多様性社会の実現を目指してまいります。

















































※Tokyo Pride 2026については、こちらから https://pride.tokyo/

※PRIDE（プライド）指標については、こちらから https://workwithpride.jp/pride-i/

※D＆I Award については、こちらから https://diaward.jobrainbow.jp/about





◆会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビルディング4階

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役社長 澤野 直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：135店舗（日本国内87店舗、台湾16店舗、香港５店舗、

中国本土26店舗、シンガポール1店舗） ※2026年6月1日現在

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

URL ：https://www.primoghd.co.jp/ja/index.html



