株式会社明治屋(本社：東京都中央区、代表取締役社長：磯野 太市郎)は、株式会社大和(本社：長野県安曇野市、東京都中央区 代表取締役社長：川島 豊、以下 大和)と協業し、6月1日(月)に「明治屋ギフトカタログ」を明治屋ストアー(内8店舗)にて発売します。

本カタログは、「明治屋」が大切にする“食へのこだわり”を凝縮した、初めてのカード型ギフトカタログです。輸入食品や酒類をはじめ、グルメ、キッチン用品、テーブルウェアなど、幅広いアイテムを取り揃えました。お中元・お歳暮などの季節の贈り物はもちろん、各種内祝い、結婚式の引出物など幅広いギフトシーンでご利用いただけます。





明治屋ギフトカタログ





■選ぶ楽しさを贈る、カード型ギフトを発売

これまで明治屋では、お中元・お歳暮などのフォーマルギフトを中心に展開してまいりましたが、多様化するギフトニーズにお応えするため、この度、幅広いシーンでご利用いただけるカード型ギフトを発売いたします。

本商品は、専用WEBサイトへのアクセス情報を記載したカードを贈る形式のため、贈る側・受け取る側双方の負担を軽減。従来の冊子型のギフトカタログのようにハガキを投函する必要がなく、受け取った方はパソコンやスマートフォンから24時間いつでも商品を選び注文することが可能です。季節の贈り物のほか、お誕生日や父の日、母の日、クリスマスなど幅広いギフトシーンでご利用いただけます。





カード型ギフトカタログ





■商品カテゴリー

カタログ掲載商品は、【明治屋オリジナル】【グルメ】【キッチン用品】【テーブルウェア】の4カテゴリーで構成。“食”をテーマに、食卓を彩るアイテムを幅広く取り揃えました。こだわりの食品から調理器具、器まで、毎日の食事を贅沢に彩るラインナップです。





(1)明治屋オリジナル

明治屋ストアーの人気商品と、大和の食器類を組み合わせた本カタログ限定のセット。

「果実実感ジャム」や「おいしい缶詰」などのMYブランド商品や、明治屋が世界各地から直輸入するこだわりの食品とワインやシャンパン、ハードリカー等の酒類を豊富にご用意しました。また、明治屋ストアーのバイヤーが全国各地から探し求めた品質、美味しさ、お値打ちの価格を追求した「明治屋ストアー推奨品」もラインナップ。ここでしか出会えない、こだわりの逸品をお楽しみいただけます。





明治屋オリジナル





また、下記の大和選りすぐりの商品も併せて取扱います。





(2)グルメ

フルーツや鍋セットなど季節の贈り物に適した商品の他、すき焼き肉や明太子など定番の人気商品を揃えました。





グルメ





(3)キッチン用品

日々の料理を豊かに変える、機能美と上質さを兼ね備えたプレミアムキッチンウェアをラインナップ。





キッチン用品





(4)テーブルウェア

高級ブランド食器から、料理を引き立てるシンプルで使いやすい器まで幅広く品揃え。





テーブルウェア





(※)商品ラインナップはリニューアルする可能性があります。









■贈るシーンや予算に合わせて選べる4コースを展開

ご予算に合わせてお選びいただける全4コースをラインナップ。コース名は明治屋が創業間もない頃よりワインを取扱ってきたことにちなみ、ワインに由来した名称を採用しました。





【コース一覧】

コース名 ：Blanc(ブラン)

価格(税込) ：4,400円

内訳(本体価格＋システム料)：3,000円＋1,000円





コース名 ：Rouge(ルージュ)

価格(税込) ：6,600円

内訳(本体価格＋システム料)：5,000円＋1,000円





コース名 ：Rose(ロゼ)

価格(税込) ：12,100円

内訳(本体価格＋システム料)：10,000円＋1,000円





コース名 ：Brut(ブリュット)(※1)

価格(税込) ：23,320円

内訳(本体価格＋システム料)：20,000円＋1,200円





掲載点数 ：各コース約50点





・各コース1点の商品をお選びいただけます。

(※1)Brut(ブリュット)のみ2点選択可能

・各コースの詳細はこちらからご確認いただけます。

https://www.ebook-catalog.jp/26/26992/q/









■取扱い店舗 8店舗

明治屋広尾ストアー、玉川ストアー、恵比寿ストアー、高輪ストアー、京橋ストアー、PROVISIONS & WINES 海老名、京都三條ストアー、仙台一番町ストアー









■株式会社大和について

オンワードグループにおいてギフト事業を担う株式会社大和は、カタログギフトを中核に、幅広いギフトサービスを展開する企業です。贈る人と贈られる人双方の気持ちに寄り添い、企画・制作・販売・運営を一貫して手がける体制と豊富な実績を強みに、法人・個人の両領域に向けた多様なギフトサービスを提供しています。近年では、自治体と連携したふるさと納税やソーシャルギフト領域にも取り組み、事業の拡張を進めています。

https://www.ymt-yamato.co.jp/









■参考情報：明治屋ストアーお中元・お歳暮専用・冊子型ギフトカタログ

明治屋ストアー(一部店舗)では、お中元・お歳暮専用の冊子型ギフトカタログもご用意しています。ストアー限定ギフトやバイヤーおすすめ商品など、約290種類のギフトをラインナップ。取扱い店舗の店頭にてお申し込みいただけます。※取扱い店舗は、上記カード型ギフトカタログと同様です。





果実実感ジャムセット