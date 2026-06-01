日本の金属加工市場規模、2034年までに62億8,909万米ドルに到達――2026年～2034年の年平均成長率は3.74%

日本の金属加工市場規模、2034年までに62億8,909万米ドルに到達――2026年～2034年の年平均成長率は3.74%