日本の金属加工市場規模、2034年までに62億8,909万米ドルに到達――2026年～2034年の年平均成長率は3.74%
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日本の金属加工市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の金属加工市場：材料別、サービスタイプ別、最終用途産業別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の金属加工市場は2025年に45億1813万米ドルと評価され、2034年には62億8909万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.74%です。製造業の最終用途産業が市場の大部分を占めており、これは自動車、航空宇宙、エレクトロニクス、精密機械などの分野における日本の強固な産業基盤が、高品質の金属加工部品に根本的に依存していることに起因しています。材料セグメントでは鉄鋼が最大であり、建設、電力インフラ、重工業用途における主要な構造用および機能用金属としての優位性を反映しています。サービスタイプセグメントでは機械加工が主導しており、これは日本の自動車、航空宇宙、産業機械生産エコシステム全体で金属部品を精密に成形および仕上げる上で重要な役割を果たしているためです。
日本の金属加工市場は、鋳造、鍛造、機械加工、溶接、配管など、あらゆる金属加工・製造サービスを網羅しており、鉄鋼、アルミニウム、特殊合金などの材料を用いて、製造業、電力・公益事業、建設業、石油・ガス産業など、幅広い産業で使用される完成品または半完成品を生産しています。この市場は、日本の自動車製造業における構造変革によって牽引されています。電気自動車生産への移行に伴い、国内最大の産業顧客である自動車メーカーの金属部品に対するニーズが再編され、複雑なパワートレイン鋳造部品が、高精度のアルミニウム製構造部品、バッテリーケース、軽量シャーシシステムに置き換えられています。また、日本政府は、洪水対策インフラ、道路網、老朽化した公共インフラの拡充など、自然災害に対する国のレジリエンス強化のために、2026年度から5年間で1,340億ドル以上を投資することを約束しており、これが建設関連の金属加工用途における高品質の加工鋼材およびアルミニウム製品に対する持続的な需要を生み出しています。
さらに、日本の金属加工施設全体で生産性と精度を向上させているロボット溶接、CNCレーザー切断、AI支援品質検査システムの普及拡大、鋳造・鍛造工程設計におけるデジタルツイン技術の統合加速、そして日本のグリーン・トランスフォーメーション（GX）と経済安全保障の枠組みに組み込まれた国内製造業の競争力強化に向けた長期的な産業政策支援も、市場形成に影響を与えている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-metal-fabrication-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 電気自動車製造の変革と自動車産業の需要
日本の電気自動車製造への急速な移行は、国内で最も重要な産業顧客基盤である自動車産業における金属加工需要の構成を根本的に変革しており、精密アルミニウム加工、高強度鋼板プレス加工、バッテリー筐体製造において新たな成長機会を生み出すとともに、従来のパワートレイン鋳造量を徐々に置き換えています。EVプラットフォームは、内燃機関車とは大きく異なる金属加工プロファイルを必要とします。軽量アルミニウム構造部品のより広範な使用、高精度バッテリーハウジングおよび熱管理システム、複雑な電気モーターハウジングなど、これらすべてに高度な機械加工、鍛造、精密溶接能力が求められ、日本の自動車サプライチェーン全体で金属加工インフラのアップグレードへの投資が加速しています。トヨタ、ホンダ、日産、マツダなどの日本の主要自動車OEMは、EVプラットフォームの開発と国内製造の変革に数百億ドルを投資しており、次世代電動車両アーキテクチャに必要な精度、品質、材料仕様を満たすことができる金属加工サプライヤーに対する強力な下流需要を生み出しています。電気自動車や産業用途向けのパワーエレクトロニクス、インバーター、電気駆動システムの国内生産の増加に伴い、精密機械加工およびダイカスト加工されたアルミニウムおよび銅部品に対する需要も高まっており、高度な金属加工サービスの対象市場は、従来の構造用途を超えて拡大している。
日本の金属加工市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の金属加工市場：材料別、サービスタイプ別、最終用途産業別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の金属加工市場は2025年に45億1813万米ドルと評価され、2034年には62億8909万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.74%です。製造業の最終用途産業が市場の大部分を占めており、これは自動車、航空宇宙、エレクトロニクス、精密機械などの分野における日本の強固な産業基盤が、高品質の金属加工部品に根本的に依存していることに起因しています。材料セグメントでは鉄鋼が最大であり、建設、電力インフラ、重工業用途における主要な構造用および機能用金属としての優位性を反映しています。サービスタイプセグメントでは機械加工が主導しており、これは日本の自動車、航空宇宙、産業機械生産エコシステム全体で金属部品を精密に成形および仕上げる上で重要な役割を果たしているためです。
日本の金属加工市場は、鋳造、鍛造、機械加工、溶接、配管など、あらゆる金属加工・製造サービスを網羅しており、鉄鋼、アルミニウム、特殊合金などの材料を用いて、製造業、電力・公益事業、建設業、石油・ガス産業など、幅広い産業で使用される完成品または半完成品を生産しています。この市場は、日本の自動車製造業における構造変革によって牽引されています。電気自動車生産への移行に伴い、国内最大の産業顧客である自動車メーカーの金属部品に対するニーズが再編され、複雑なパワートレイン鋳造部品が、高精度のアルミニウム製構造部品、バッテリーケース、軽量シャーシシステムに置き換えられています。また、日本政府は、洪水対策インフラ、道路網、老朽化した公共インフラの拡充など、自然災害に対する国のレジリエンス強化のために、2026年度から5年間で1,340億ドル以上を投資することを約束しており、これが建設関連の金属加工用途における高品質の加工鋼材およびアルミニウム製品に対する持続的な需要を生み出しています。
さらに、日本の金属加工施設全体で生産性と精度を向上させているロボット溶接、CNCレーザー切断、AI支援品質検査システムの普及拡大、鋳造・鍛造工程設計におけるデジタルツイン技術の統合加速、そして日本のグリーン・トランスフォーメーション（GX）と経済安全保障の枠組みに組み込まれた国内製造業の競争力強化に向けた長期的な産業政策支援も、市場形成に影響を与えている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-metal-fabrication-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 電気自動車製造の変革と自動車産業の需要
日本の電気自動車製造への急速な移行は、国内で最も重要な産業顧客基盤である自動車産業における金属加工需要の構成を根本的に変革しており、精密アルミニウム加工、高強度鋼板プレス加工、バッテリー筐体製造において新たな成長機会を生み出すとともに、従来のパワートレイン鋳造量を徐々に置き換えています。EVプラットフォームは、内燃機関車とは大きく異なる金属加工プロファイルを必要とします。軽量アルミニウム構造部品のより広範な使用、高精度バッテリーハウジングおよび熱管理システム、複雑な電気モーターハウジングなど、これらすべてに高度な機械加工、鍛造、精密溶接能力が求められ、日本の自動車サプライチェーン全体で金属加工インフラのアップグレードへの投資が加速しています。トヨタ、ホンダ、日産、マツダなどの日本の主要自動車OEMは、EVプラットフォームの開発と国内製造の変革に数百億ドルを投資しており、次世代電動車両アーキテクチャに必要な精度、品質、材料仕様を満たすことができる金属加工サプライヤーに対する強力な下流需要を生み出しています。電気自動車や産業用途向けのパワーエレクトロニクス、インバーター、電気駆動システムの国内生産の増加に伴い、精密機械加工およびダイカスト加工されたアルミニウムおよび銅部品に対する需要も高まっており、高度な金属加工サービスの対象市場は、従来の構造用途を超えて拡大している。