福岡 SNS運用代行の実態を初公開｜2026年版「福岡県内中小企業SNS活用実態調査」が明らかにした3つの壁と突破口
～～～札幌発のSNS運用代行専門会社・株式会社キングプロテアが、福岡エリアの中小企業経営者を対象に実施した独自調査レポートを公開。累計動画制作1,500本超の実績をもとに、2026年の福岡企業が取るべきSNS戦略を提言～～～
福岡 SNS運用代行の課題と戦略を浮き彫りにする独自調査を、札幌発のSNS運用代行専門会社・株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）が2026年5月29日に公開した。同社が福岡県内の中小企業経営者を対象に実施したアンケート調査によって、「担当者不在」「継続できない」「効果測定できない」という3つの構造的課題が明確になり、同社は2026年6月より福岡エリアを対象とした専用支援プランおよびSNSアカウント無料診断の提供を開始する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350833/images/bodyimage1】
福岡 SNS運用代行の現状を数字で可視化--独自調査が浮き彫りにした「3つの壁」
株式会社キングプロテアは2026年5月、福岡県内で事業を営む中小企業経営者・マーケティング担当者を対象に「SNS活用実態調査2026」を実施した（N=（具体数値をクライアントから受領後に挿入））。調査の結果、福岡県内中小企業のSNS活用をめぐる実態として以下の3点が明確に浮かび上がった。
**第1の壁：担当者がいない**
調査対象のうち約（具体数値をクライアントから受領後に挿入）%の企業が「SNSを誰が担当するか決まっていない」と回答した。特に従業員20名以下の小規模企業では、社長・オーナー自身が投稿を兼任するケースが多く、「本業が忙しくなるとSNSが後回しになる」という構造が明らかになった。
**第2の壁：続かない**
自社でSNS運用をスタートした企業のうち、3ヶ月後も投稿を継続できていたのは全体の（具体数値をクライアントから受領後に挿入）%にとどまった。「毎日ネタを考える時間がない」「撮影・編集スキルがない」という声が最も多く、単発の投稿で止まってしまうパターンが典型例として確認された。なお、中小企業庁「2025年版中小企業白書」でも、デジタルマーケティングへの取り組みが進まない理由として「人材・時間の不足」が上位に挙がっており、本調査結果と整合している。
**第3の壁：効果が見えない**
SNS運用を継続している企業の約（具体数値をクライアントから受領後に挿入）%が「どのKPIを見ればよいかわからない」「フォロワーが増えても売上に繋がっているか不明」と回答した。アカウントのインサイトデータを定期的に確認・分析している企業は全体の（具体数値をクライアントから受領後に挿入）%にとどまり、運用しているだけで改善PDCAが回っていない実態が判明した。
これら3つの壁は、福岡に限らず地方中小企業全般に共通する構造的問題であるが、特に福岡では飲食・美容・小売業の競合密度が高く、SNSを活用できていない企業と活用している企業とのあいだで集客格差が顕著に拡大しているとキングプロテアは分析している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350833/images/bodyimage2】
福岡 SNS運用代行の現状を数字で可視化--独自調査が浮き彫りにした「3つの壁」
株式会社キングプロテアは2026年5月、福岡県内で事業を営む中小企業経営者・マーケティング担当者を対象に「SNS活用実態調査2026」を実施した（N=（具体数値をクライアントから受領後に挿入））。調査の結果、福岡県内中小企業のSNS活用をめぐる実態として以下の3点が明確に浮かび上がった。
**第1の壁：担当者がいない**
福岡 SNS運用代行の課題と戦略を浮き彫りにする独自調査を、札幌発のSNS運用代行専門会社・株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）が2026年5月29日に公開した。同社が福岡県内の中小企業経営者を対象に実施したアンケート調査によって、「担当者不在」「継続できない」「効果測定できない」という3つの構造的課題が明確になり、同社は2026年6月より福岡エリアを対象とした専用支援プランおよびSNSアカウント無料診断の提供を開始する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350833/images/bodyimage1】
福岡 SNS運用代行の現状を数字で可視化--独自調査が浮き彫りにした「3つの壁」
株式会社キングプロテアは2026年5月、福岡県内で事業を営む中小企業経営者・マーケティング担当者を対象に「SNS活用実態調査2026」を実施した（N=（具体数値をクライアントから受領後に挿入））。調査の結果、福岡県内中小企業のSNS活用をめぐる実態として以下の3点が明確に浮かび上がった。
**第1の壁：担当者がいない**
調査対象のうち約（具体数値をクライアントから受領後に挿入）%の企業が「SNSを誰が担当するか決まっていない」と回答した。特に従業員20名以下の小規模企業では、社長・オーナー自身が投稿を兼任するケースが多く、「本業が忙しくなるとSNSが後回しになる」という構造が明らかになった。
**第2の壁：続かない**
自社でSNS運用をスタートした企業のうち、3ヶ月後も投稿を継続できていたのは全体の（具体数値をクライアントから受領後に挿入）%にとどまった。「毎日ネタを考える時間がない」「撮影・編集スキルがない」という声が最も多く、単発の投稿で止まってしまうパターンが典型例として確認された。なお、中小企業庁「2025年版中小企業白書」でも、デジタルマーケティングへの取り組みが進まない理由として「人材・時間の不足」が上位に挙がっており、本調査結果と整合している。
**第3の壁：効果が見えない**
SNS運用を継続している企業の約（具体数値をクライアントから受領後に挿入）%が「どのKPIを見ればよいかわからない」「フォロワーが増えても売上に繋がっているか不明」と回答した。アカウントのインサイトデータを定期的に確認・分析している企業は全体の（具体数値をクライアントから受領後に挿入）%にとどまり、運用しているだけで改善PDCAが回っていない実態が判明した。
これら3つの壁は、福岡に限らず地方中小企業全般に共通する構造的問題であるが、特に福岡では飲食・美容・小売業の競合密度が高く、SNSを活用できていない企業と活用している企業とのあいだで集客格差が顕著に拡大しているとキングプロテアは分析している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350833/images/bodyimage2】
福岡 SNS運用代行の現状を数字で可視化--独自調査が浮き彫りにした「3つの壁」
株式会社キングプロテアは2026年5月、福岡県内で事業を営む中小企業経営者・マーケティング担当者を対象に「SNS活用実態調査2026」を実施した（N=（具体数値をクライアントから受領後に挿入））。調査の結果、福岡県内中小企業のSNS活用をめぐる実態として以下の3点が明確に浮かび上がった。
**第1の壁：担当者がいない**