Adobe Acrobat Proの永続ライセンス版はまだ買える？2026年最新
「Adobe Acrobat Proに買い切り版はある？」
毎月のサブスク料金を避けたいと考え、Adobe Acrobat Proの永続ライセンス版を探している方が増えています。
しかし現在、Adobe公式はサブスク版が中心となっており、ネット上の「永久版」には注意が必要なケースもあります。
本記事では、2026年時点のAdobe Acrobat Pro永続ライセンスの現状や価格、注意点を整理しながら、あわせておすすめの代替PDFソフトもわかりやすく紹介します。
1. 2026年現在、Adobe Acrobat Proの買い切り版はもう購入できない？
先に結論を言うと、2026年現在、Adobe Acrobat Proの買い切り版を公式から購入することはできません。
現在Adobeが提供しているのはサブスクリプション版のみで、従来の永続ライセンス版はすでに終了しています。
そのため、「Adobe PDFを買い切りで使いたい」と考えて調べると、Acrobat 2020やCS6などの旧版を販売しているサイトを見かけることがあります。ただし、これらを選ぶ際には注意が必要です。
旧版Acrobatにある主な注意点
サポート終了の可能性が高い
Acrobat 2020などの旧版は、すでに販売終了となっており、サポート対象外または限定サポートになっているケースがあります。
OS更新で動作しなくなる場合がある
WindowsやmacOSのアップデート後に、「起動できない」「一部機能が使えない」といった不具合が発生することがあります。
最新機能には対応していない
現在のAdobe Acrobat Proで利用できるAI機能、OCR、電子署名、クラウド共有などには対応していない場合があります。
セキュリティリスクがある
古いバージョンではセキュリティ更新が終了していることも多く、業務利用では不安が残ります。
非正規ライセンスのリスクもある
ネット上の「永久版」「格安版」の中には、非正規ルートや認証保証のないライセンスが含まれているケースもあります。
このように、旧版Acrobatは一見コストを抑えられるように見えても、長期的に見ると不安要素が少なくありません。
その一方で、最近では「買い切り」で使える高性能PDFソフトも増えており、Adobe以外の選択肢を選ぶユーザーも増えています。
2. Acrobatの月額料金が負担なら？買い切り型PDFソフトという選択肢
「Adobe Acrobat Proは便利だけど、毎年の料金が高い…」
そう感じているユーザーは少なくありません。
現在のAdobe Acrobat Proはサブスクリプション制が中心となっており、継続して利用する限り費用が発生します。個人利用でも年間コストは決して安くなく、長期間使うほど負担を感じやすくなります。
そこで最近注目されているのが、“買い切り型”のPDFソフトです。
買い切りで使えるPDF編集ソフトという選択
「毎月・毎年の支払いを避けたい」
「必要な機能だけしっかり使えれば十分」
そんな方に選ばれているのが、PDNob PDF編集ツールです。
PDNob公式サイトhttps://bit.ly/4uCK8p8
PDNobは、サブスクではなく永続ライセンス形式を採用しており、一度購入すれば継続的に利用できます。
PDNobが選ばれている理由
・買い切り型ライセンスで利用可能
・月額・年額費用が不要
・PDF編集、OCR、変換など主要機能を搭載
・シンプルな操作で初心者でも使いやすい
・Windows・Mac両方に対応
特に、「Adobe Acrobat Proの永続ライセンス版のように使いたい」というユーザーにとって、現実的な代替候補の一つと言えるでしょう。
毎月のサブスク料金を避けたいと考え、Adobe Acrobat Proの永続ライセンス版を探している方が増えています。
しかし現在、Adobe公式はサブスク版が中心となっており、ネット上の「永久版」には注意が必要なケースもあります。
本記事では、2026年時点のAdobe Acrobat Pro永続ライセンスの現状や価格、注意点を整理しながら、あわせておすすめの代替PDFソフトもわかりやすく紹介します。
1. 2026年現在、Adobe Acrobat Proの買い切り版はもう購入できない？
先に結論を言うと、2026年現在、Adobe Acrobat Proの買い切り版を公式から購入することはできません。
現在Adobeが提供しているのはサブスクリプション版のみで、従来の永続ライセンス版はすでに終了しています。
そのため、「Adobe PDFを買い切りで使いたい」と考えて調べると、Acrobat 2020やCS6などの旧版を販売しているサイトを見かけることがあります。ただし、これらを選ぶ際には注意が必要です。
旧版Acrobatにある主な注意点
サポート終了の可能性が高い
Acrobat 2020などの旧版は、すでに販売終了となっており、サポート対象外または限定サポートになっているケースがあります。
OS更新で動作しなくなる場合がある
WindowsやmacOSのアップデート後に、「起動できない」「一部機能が使えない」といった不具合が発生することがあります。
最新機能には対応していない
現在のAdobe Acrobat Proで利用できるAI機能、OCR、電子署名、クラウド共有などには対応していない場合があります。
セキュリティリスクがある
古いバージョンではセキュリティ更新が終了していることも多く、業務利用では不安が残ります。
非正規ライセンスのリスクもある
ネット上の「永久版」「格安版」の中には、非正規ルートや認証保証のないライセンスが含まれているケースもあります。
このように、旧版Acrobatは一見コストを抑えられるように見えても、長期的に見ると不安要素が少なくありません。
その一方で、最近では「買い切り」で使える高性能PDFソフトも増えており、Adobe以外の選択肢を選ぶユーザーも増えています。
2. Acrobatの月額料金が負担なら？買い切り型PDFソフトという選択肢
「Adobe Acrobat Proは便利だけど、毎年の料金が高い…」
そう感じているユーザーは少なくありません。
現在のAdobe Acrobat Proはサブスクリプション制が中心となっており、継続して利用する限り費用が発生します。個人利用でも年間コストは決して安くなく、長期間使うほど負担を感じやすくなります。
そこで最近注目されているのが、“買い切り型”のPDFソフトです。
買い切りで使えるPDF編集ソフトという選択
「毎月・毎年の支払いを避けたい」
「必要な機能だけしっかり使えれば十分」
そんな方に選ばれているのが、PDNob PDF編集ツールです。
PDNob公式サイトhttps://bit.ly/4uCK8p8
PDNobは、サブスクではなく永続ライセンス形式を採用しており、一度購入すれば継続的に利用できます。
PDNobが選ばれている理由
・買い切り型ライセンスで利用可能
・月額・年額費用が不要
・PDF編集、OCR、変換など主要機能を搭載
・シンプルな操作で初心者でも使いやすい
・Windows・Mac両方に対応
特に、「Adobe Acrobat Proの永続ライセンス版のように使いたい」というユーザーにとって、現実的な代替候補の一つと言えるでしょう。