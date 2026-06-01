パワー系アクション俳優・大東賢 映画『夢物語』Episode3『不思議の国のドラゴン』で世界のアクション俳優・倉田保昭 サモ・ハンと共演
2026年7月17日公開予定の映画『夢物語』に先駆け、「新宿東口映画祭2026」において、Episode3『不思議の国のドラゴン』（監督：谷垣健治）が5月30日に初上映された。
本作は、80歳を迎えた現在も第一線で活躍を続ける世界のアクション俳優・倉田保昭と、香港映画界を代表するアクションスターであるサモ・ハンが再共演を果たした話題作である。
上映会場では、冒頭からユーモアあふれるシーンが続き、観客の笑いを誘った。さらにサモ・ハンの登場により会場の雰囲気は一層和やかになり、作品の世界観へと引き込まれていった。
その中で、倉田保昭演じる人物に絡むチンピラのボス役的な存在として出演したのが、パワー系アクション俳優・大東賢である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350887/images/bodyimage1】
元アームレスリング日本王者でもあるアクション俳優・大東賢は、重量感と説得力を重視した「効かせるアクション」を特徴とする独自の「パワー系アクション」を追求しており、本作でも迫力と存在感を表現。限られた登場シーンながら強い印象を残した。また、映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ～』では監督・主演を務め、藤岡弘、氏と堀田眞三氏が声優として出演。同作品を通じて、パワー系アクション俳優・大東賢は世界のアクション俳優としての評価を高めている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350887/images/bodyimage2】
アクション俳優・大東賢は幼少期より『Ｇメン75』を通じて倉田保昭のファンとして知られており、今回、倉田保昭とサモ・ハンというアジアを代表するアクションスターと同じスクリーンで共演できたことについて、「長年の夢が叶った作品になりました」と喜びを語っている。
上映終了後には倉田保昭からサインを受ける機会にも恵まれ、「よく目立っていたね」と声を掛けられたという。アクション俳優・大東賢にとって、大きな励みとなる出来事となった。
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世界のアクション俳優・倉田保昭、香港映画界のレジェンドであるサモ・ハン、そして独自のパワー系アクションを追求するアクション俳優・大東賢の共演は、多くの映画ファン、アクションファンから注目を集めそうだ。
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配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
本作は、80歳を迎えた現在も第一線で活躍を続ける世界のアクション俳優・倉田保昭と、香港映画界を代表するアクションスターであるサモ・ハンが再共演を果たした話題作である。
上映会場では、冒頭からユーモアあふれるシーンが続き、観客の笑いを誘った。さらにサモ・ハンの登場により会場の雰囲気は一層和やかになり、作品の世界観へと引き込まれていった。
その中で、倉田保昭演じる人物に絡むチンピラのボス役的な存在として出演したのが、パワー系アクション俳優・大東賢である。
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元アームレスリング日本王者でもあるアクション俳優・大東賢は、重量感と説得力を重視した「効かせるアクション」を特徴とする独自の「パワー系アクション」を追求しており、本作でも迫力と存在感を表現。限られた登場シーンながら強い印象を残した。また、映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ～』では監督・主演を務め、藤岡弘、氏と堀田眞三氏が声優として出演。同作品を通じて、パワー系アクション俳優・大東賢は世界のアクション俳優としての評価を高めている。
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アクション俳優・大東賢は幼少期より『Ｇメン75』を通じて倉田保昭のファンとして知られており、今回、倉田保昭とサモ・ハンというアジアを代表するアクションスターと同じスクリーンで共演できたことについて、「長年の夢が叶った作品になりました」と喜びを語っている。
上映終了後には倉田保昭からサインを受ける機会にも恵まれ、「よく目立っていたね」と声を掛けられたという。アクション俳優・大東賢にとって、大きな励みとなる出来事となった。
世界のアクション俳優・倉田保昭、香港映画界のレジェンドであるサモ・ハン、そして独自のパワー系アクションを追求するアクション俳優・大東賢の共演は、多くの映画ファン、アクションファンから注目を集めそうだ。
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