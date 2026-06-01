インビト肺モデル市場、2035年に21億3,050万米ドルへ拡大へ―動物実験代替技術と3D肺オルガノイドが創薬研究の未来を再定義 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

インビト肺モデル市場、2035年に21億3,050万米ドルへ拡大へ―動物実験代替技術と3D肺オルガノイドが創薬研究の未来を再定義 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース