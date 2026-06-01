インビト肺モデル市場、2035年に21億3,050万米ドルへ拡大へ―動物実験代替技術と3D肺オルガノイドが創薬研究の未来を再定義 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
インビト肺モデル市場は、次世代創薬および毒性評価の中核技術として急速に存在感を高めています。市場規模は2025年の4億2,830万米ドルから2035年には21億3,050万米ドルへと拡大し、2026年から2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）17.4％という力強い成長が見込まれています。従来の動物実験に依存した研究開発体制から、人間の肺組織を高精度で再現するインビトロモデルへの移行が進む中、製薬業界やバイオテクノロジー分野では研究効率と予測精度の向上が重要なテーマとなっています。市場は単なる研究ツールの枠を超え、医薬品開発全体の成功率を左右する戦略的プラットフォームへと進化しています。
3D肺オルガノイドとLung-on-a-Chipが生み出す新たな研究価値
近年、肺疾患研究の現場では2D細胞培養モデルから3D肺オルガノイドやLung-on-a-Chip技術への移行が加速しています。これらの先進的なモデルは、ヒト肺組織の微細な構造や生理機能を再現できるため、従来モデルでは観察が難しかった病態メカニズムの解明を可能にしています。特に肺胞チップ、気道チップ、小気道チップなどの技術は、感染症の進行過程や免疫応答の解析において高い有効性を示しており、COVID-19やインフルエンザなどの呼吸器感染症研究を大きく前進させました。研究者にとっては、より実際の人体環境に近いデータ取得が可能となり、製薬企業にとっては開発リスクの低減と開発期間短縮につながる重要な技術基盤となっています。
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動物実験代替への世界的な潮流が市場拡大を後押し
市場成長の最大要因の一つが、動物実験削減に向けた国際的な規制強化と倫理意識の高まりです。世界各国の規制当局は研究段階における動物使用の削減を推進しており、製薬企業や研究機関には代替試験法の採用が求められています。インビト肺モデルは、動物実験を必要とせず、ヒト由来細胞を用いた高い再現性を実現できるため、こうした社会的要請に合致したソリューションとして注目されています。さらに、実験条件を精密に制御できることからデータの再現性向上にも寄与し、研究開発コスト削減と実験効率向上という経済的メリットも提供しています。倫理性と科学的信頼性を同時に実現する技術として、今後も採用拡大が続く見通しです。
主要市場のハイライト
● インビト肺モデル市場は大幅に成長すると予測されており、2035年までに市場規模は約21億3,050万米ドルに達すると見込まれています。
● タイプ別では、2025年に2Dモデルセグメントが圧倒的なシェアを占めました。これらのモデルは、その簡便性、使いやすさ、およびハイスループットスクリーニングへの適性から広く支持されています。
● 用途別では、2025年に創薬および毒性試験セグメントが世界市場を独占しました。
● エンドユーザー別では、2025年に製薬およびバイオテクノロジー企業が最大のセグメントを占めました。
呼吸器疾患の増加が高度な肺モデル需要を創出
慢性閉塞性肺疾患（COPD）、喘息、肺がん、肺線維症、各種感染症など、呼吸器疾患の患者数増加は市場にとって大きな追い風となっています。世界的な高齢化や大気汚染の深刻化に伴い、呼吸器疾患に対する新規治療法開発の必要性はかつてないほど高まっています。こうした背景のもと、研究者は疾患の進行メカニズムをより正確に再現できるモデルを求めており、インビト肺モデルの重要性が急速に高まっています。特に感染症研究分野では、病原体と肺組織との相互作用を詳細に解析できる3Dモデルの活用が進んでおり、新薬候補やワクチン開発における評価精度向上に大きく貢献しています。
3D肺オルガノイドとLung-on-a-Chipが生み出す新たな研究価値
近年、肺疾患研究の現場では2D細胞培養モデルから3D肺オルガノイドやLung-on-a-Chip技術への移行が加速しています。これらの先進的なモデルは、ヒト肺組織の微細な構造や生理機能を再現できるため、従来モデルでは観察が難しかった病態メカニズムの解明を可能にしています。特に肺胞チップ、気道チップ、小気道チップなどの技術は、感染症の進行過程や免疫応答の解析において高い有効性を示しており、COVID-19やインフルエンザなどの呼吸器感染症研究を大きく前進させました。研究者にとっては、より実際の人体環境に近いデータ取得が可能となり、製薬企業にとっては開発リスクの低減と開発期間短縮につながる重要な技術基盤となっています。
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動物実験代替への世界的な潮流が市場拡大を後押し
市場成長の最大要因の一つが、動物実験削減に向けた国際的な規制強化と倫理意識の高まりです。世界各国の規制当局は研究段階における動物使用の削減を推進しており、製薬企業や研究機関には代替試験法の採用が求められています。インビト肺モデルは、動物実験を必要とせず、ヒト由来細胞を用いた高い再現性を実現できるため、こうした社会的要請に合致したソリューションとして注目されています。さらに、実験条件を精密に制御できることからデータの再現性向上にも寄与し、研究開発コスト削減と実験効率向上という経済的メリットも提供しています。倫理性と科学的信頼性を同時に実現する技術として、今後も採用拡大が続く見通しです。
主要市場のハイライト
● インビト肺モデル市場は大幅に成長すると予測されており、2035年までに市場規模は約21億3,050万米ドルに達すると見込まれています。
● タイプ別では、2025年に2Dモデルセグメントが圧倒的なシェアを占めました。これらのモデルは、その簡便性、使いやすさ、およびハイスループットスクリーニングへの適性から広く支持されています。
● 用途別では、2025年に創薬および毒性試験セグメントが世界市場を独占しました。
● エンドユーザー別では、2025年に製薬およびバイオテクノロジー企業が最大のセグメントを占めました。
呼吸器疾患の増加が高度な肺モデル需要を創出
慢性閉塞性肺疾患（COPD）、喘息、肺がん、肺線維症、各種感染症など、呼吸器疾患の患者数増加は市場にとって大きな追い風となっています。世界的な高齢化や大気汚染の深刻化に伴い、呼吸器疾患に対する新規治療法開発の必要性はかつてないほど高まっています。こうした背景のもと、研究者は疾患の進行メカニズムをより正確に再現できるモデルを求めており、インビト肺モデルの重要性が急速に高まっています。特に感染症研究分野では、病原体と肺組織との相互作用を詳細に解析できる3Dモデルの活用が進んでおり、新薬候補やワクチン開発における評価精度向上に大きく貢献しています。