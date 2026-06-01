オストミードレッシング市場は2031年に47億3000万米ドル規模へ（MarketsandMarkets予測）
MarketsandMarketsはオストミードレッシング市場を分析・予測した市場調査報告書「オストミードレッシング市場規模、シェア、動向、2031年までの世界予測 - Ostomy Dressings Market - Global Forecast To 2031」のプレスリリースにおいて、同市場が2026年中に38億米ドル規模となり、予測期間中に年平均成長率4.4%で成長し、2031年には47億3000万米ドルに達するという予測結果を発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350816/images/bodyimage1】
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「オストミードレッシング市場 - 製品［バッグ／パウチ（結腸ストーマ、尿路ストーマ、回腸ストーマ）、皮膚バリアシート、皮膚バリアリング、フィルムドレッシング］、用途（がん、クローン病）、エンドユーザー（病院、在宅医療、外来手術センター）、および地域別 - 2031年までの世界市場予測 - Ostomy Dressing Market by Product [Bags/Pouches (Colostomy, Urostomy, Ileostomy), Skin Barrier Sheets, Skin Barrier Rings, Film Dressings], Application (Cancer, Crohn’s Disease), End User (Hospitals, Home Care, ASCs), and Region - Global Forecast to 2031」はオストミー用創傷被覆保護材、オストミードレッシング材の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
製品別オストミードレッシング市場
バッグ／パウチ
● 結腸ストーマ用バッグ／パウチ
● 回腸ストーマ用バッグ／パウチ
● 尿路ストーマ用バッグ／パウチ
皮膚バリアシート
皮膚バリアリング
フィルムドレッシング
その他の製品
用途別オストミードレッシング市場
● がん（結腸、膀胱）
● クローン病
● 外傷
● 潰瘍性大腸炎
● その他の用途
エンドユーザ別オストミードレッシング市場
● 在宅医療環境
● 病院
● 外来手術センター
● その他のエンドユーザ
地域別オストミードレッシング市場
北米
● 米国
● カナダ
欧州
● ドイツ
● 英国
● フランス
● イタリア
● スペイン
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● オーストラリア
● 韓国
● その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ
● ブラジル
● メキシコ
● その他のラテンアメリカ
中東＆アフリカ
● GCC諸国
● その他の中東＆アフリカ
調査対象企業
● Coloplast A/S (デンマーク)
● ConvaTec Group Plc (英国)
● Hollister (米国)
● Salts Healthcare (英国)
● B. Braun SE (ドイツ)
● Solventum (米国)
● Welland Medical Limited (英国)
● ALCARE Co., Ltd. (日本)
● Eakin Healthcare Group (アイルランド)
● Marlen Manufacturing & Development (米国)
● Advin Health Care (インド)
● Nu-Hope Laboratories, Inc. (米国)
レポート概要
オストミードレッシング市場 - 製品［バッグ／パウチ（結腸ストーマ、尿路ストーマ、回腸ストーマ）、皮膚バリアシート、皮膚バリアリング、フィルムドレッシング］、用途（がん、クローン病）、エンドユーザー（病院、在宅医療、外来手術センター）、および地域別 - 2031年までの世界市場予測
Ostomy Dressing Market by Product [Bags/Pouches (Colostomy, Urostomy, Ileostomy), Skin Barrier Sheets, Skin Barrier Rings, Film Dressings], Application (Cancer, Crohn's Disease), End User (Hospitals, Home Care, ASCs), and Region - Global Forecast to 2031
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/mnmmd10514/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
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MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「オストミードレッシング市場 - 製品［バッグ／パウチ（結腸ストーマ、尿路ストーマ、回腸ストーマ）、皮膚バリアシート、皮膚バリアリング、フィルムドレッシング］、用途（がん、クローン病）、エンドユーザー（病院、在宅医療、外来手術センター）、および地域別 - 2031年までの世界市場予測 - Ostomy Dressing Market by Product [Bags/Pouches (Colostomy, Urostomy, Ileostomy), Skin Barrier Sheets, Skin Barrier Rings, Film Dressings], Application (Cancer, Crohn’s Disease), End User (Hospitals, Home Care, ASCs), and Region - Global Forecast to 2031」はオストミー用創傷被覆保護材、オストミードレッシング材の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
製品別オストミードレッシング市場
バッグ／パウチ
● 結腸ストーマ用バッグ／パウチ
● 回腸ストーマ用バッグ／パウチ
● 尿路ストーマ用バッグ／パウチ
皮膚バリアシート
皮膚バリアリング
フィルムドレッシング
その他の製品
用途別オストミードレッシング市場
● がん（結腸、膀胱）
● クローン病
● 外傷
● 潰瘍性大腸炎
● その他の用途
エンドユーザ別オストミードレッシング市場
● 在宅医療環境
● 病院
● 外来手術センター
● その他のエンドユーザ
地域別オストミードレッシング市場
北米
● 米国
● カナダ
欧州
● ドイツ
● 英国
● フランス
● イタリア
● スペイン
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● オーストラリア
● 韓国
● その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ
● ブラジル
● メキシコ
● その他のラテンアメリカ
中東＆アフリカ
● GCC諸国
● その他の中東＆アフリカ
調査対象企業
● Coloplast A/S (デンマーク)
● ConvaTec Group Plc (英国)
● Hollister (米国)
● Salts Healthcare (英国)
● B. Braun SE (ドイツ)
● Solventum (米国)
● Welland Medical Limited (英国)
● ALCARE Co., Ltd. (日本)
● Eakin Healthcare Group (アイルランド)
● Marlen Manufacturing & Development (米国)
● Advin Health Care (インド)
● Nu-Hope Laboratories, Inc. (米国)
レポート概要
オストミードレッシング市場 - 製品［バッグ／パウチ（結腸ストーマ、尿路ストーマ、回腸ストーマ）、皮膚バリアシート、皮膚バリアリング、フィルムドレッシング］、用途（がん、クローン病）、エンドユーザー（病院、在宅医療、外来手術センター）、および地域別 - 2031年までの世界市場予測
Ostomy Dressing Market by Product [Bags/Pouches (Colostomy, Urostomy, Ileostomy), Skin Barrier Sheets, Skin Barrier Rings, Film Dressings], Application (Cancer, Crohn's Disease), End User (Hospitals, Home Care, ASCs), and Region - Global Forecast to 2031
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年05月
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TEL：044-872-8755
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