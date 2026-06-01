薬用ホワイトコンク ホワイトニングCC CIIシナモロールデザインパッケージ2026年6月1日（月）先行限定発売！
おかげさまで発売10年目を迎えたCCクリーム
感謝の気持ちを込めて、ホワイトコンクシリーズで初めての数量限定
シナモロールコラボレーションデザインを発売！
株式会社マーナーコスメチックス（本社：千葉県市川市 代表取締役社長 井田 勝康）は、美しい白い肌をキープしたい方に最適なボディ用の薬用美白化粧品「ホワイトコンク」シリーズを展開し、大好評を博しています。
そんなホワイトコンクシリーズの中で＠コスメの口コミランキング ネック・デコルテケア部門において第1位（集計期間：2024年3月1日～2024年5月31日）を獲得している大人気アイテム「薬用ホワイトコンク ホワイトニングCC CII」に株式会社サンリオの人気キャラクター「シナモロール」のコラボレーションデザインパッケージが登場します！使って癒され、見て癒されるかわいいパッケージは持ち歩くだけで気分が上がります♪
販売チャネル：特定のバラエティショップ企業限定
（ロフト、プラザ先行発売、ハンズ、アットコスメ、アインズ＆トルペ一般発売）、ECサイト限定
人気のシナモロールのかわいいパッケージで疲れた肌も心も癒されちゃおう♪
薬用ホワイトコンク ホワイトニングCC CII（医薬部外品）
シナモロールデザイン パッケージ 200g 1,210円（税込）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350827/images/bodyimage1】
薬用ホワイトコンク ホワイトニングCC CII
シナモロールデザイン パッケージ
200ｇ 1,210円（税込）
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665577
●美白有効成分、水溶性プラセンタエキス配合で美しい白い肌へ
●サッと塗るだけ！パッと明るく透明感のある肌に
●瞬時に白肌！ボディ用CCクリーム
●ツヤ＆ソフトフォーカスのニュアンスパールでボディの
毛穴・くすみをカバーし、パッと明るく肌色コントロール
●高保湿の潤いパック効果でハリ・弾力を与える
●べたつかない仕上がり！サラッとスベスベ
●汗や水にも強い処方
●美容液成分94.1％配合
●フレッシュで爽やかな、搾りたてグレープフルーツの香り
~こんな方におすすめ~
・くすんだ肌が気になる方 ・肌がごわついている方 ・黒ずみが気になる方
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350827/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350827/images/bodyimage3】
※ 薬用ホワイトコンク ボディシャンプーCII（医薬部外品）は、
＠コスメの口コミランキング ボディシャンプー部門において第1位（集計期間：2016年10月1日～2017年3月31日）、
楽天市場リアルタイムランキング第１位（2017年４月2日）をそれぞれ獲得。
※ 薬用ホワイトコンク ボディゴマージュCII（医薬部外品）は、
＠コスメの口コミランキング ボディマッサージ部門において第1位（集計期間：2025年12月1日～2026年2月28日）を獲得。
※ 薬用ホワイトコンク ホワイトニングCC CII（医薬部外品）は、
＠コスメの口コミランキング ネック・デコルテケア部門において第1位（集計期間：2024年3月1日～2024年5月31日）を獲得。
薬用ホワイトコンク ホワイトニングCC CII（医薬部外品）によく似た製品の存在が確認されています。
ご購入の際には十分にお気をつけください。
＜クレジット表記のご案内＞
株式会社マーナーコスメチックス
千葉県市川市原木1-3-31
TEL：0120-55-3760
URL：http://www.marna-shop.com/
配信元企業：株式会社マーナーコスメチックス
感謝の気持ちを込めて、ホワイトコンクシリーズで初めての数量限定
シナモロールコラボレーションデザインを発売！
株式会社マーナーコスメチックス（本社：千葉県市川市 代表取締役社長 井田 勝康）は、美しい白い肌をキープしたい方に最適なボディ用の薬用美白化粧品「ホワイトコンク」シリーズを展開し、大好評を博しています。
そんなホワイトコンクシリーズの中で＠コスメの口コミランキング ネック・デコルテケア部門において第1位（集計期間：2024年3月1日～2024年5月31日）を獲得している大人気アイテム「薬用ホワイトコンク ホワイトニングCC CII」に株式会社サンリオの人気キャラクター「シナモロール」のコラボレーションデザインパッケージが登場します！使って癒され、見て癒されるかわいいパッケージは持ち歩くだけで気分が上がります♪
販売チャネル：特定のバラエティショップ企業限定
（ロフト、プラザ先行発売、ハンズ、アットコスメ、アインズ＆トルペ一般発売）、ECサイト限定
人気のシナモロールのかわいいパッケージで疲れた肌も心も癒されちゃおう♪
シナモロールデザイン パッケージ 200g 1,210円（税込）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350827/images/bodyimage1】
薬用ホワイトコンク ホワイトニングCC CII
シナモロールデザイン パッケージ
200ｇ 1,210円（税込）
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665577
●美白有効成分、水溶性プラセンタエキス配合で美しい白い肌へ
●サッと塗るだけ！パッと明るく透明感のある肌に
●瞬時に白肌！ボディ用CCクリーム
●ツヤ＆ソフトフォーカスのニュアンスパールでボディの
毛穴・くすみをカバーし、パッと明るく肌色コントロール
●高保湿の潤いパック効果でハリ・弾力を与える
●べたつかない仕上がり！サラッとスベスベ
●汗や水にも強い処方
●美容液成分94.1％配合
●フレッシュで爽やかな、搾りたてグレープフルーツの香り
~こんな方におすすめ~
・くすんだ肌が気になる方 ・肌がごわついている方 ・黒ずみが気になる方
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350827/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350827/images/bodyimage3】
※ 薬用ホワイトコンク ボディシャンプーCII（医薬部外品）は、
＠コスメの口コミランキング ボディシャンプー部門において第1位（集計期間：2016年10月1日～2017年3月31日）、
楽天市場リアルタイムランキング第１位（2017年４月2日）をそれぞれ獲得。
※ 薬用ホワイトコンク ボディゴマージュCII（医薬部外品）は、
＠コスメの口コミランキング ボディマッサージ部門において第1位（集計期間：2025年12月1日～2026年2月28日）を獲得。
※ 薬用ホワイトコンク ホワイトニングCC CII（医薬部外品）は、
＠コスメの口コミランキング ネック・デコルテケア部門において第1位（集計期間：2024年3月1日～2024年5月31日）を獲得。
薬用ホワイトコンク ホワイトニングCC CII（医薬部外品）によく似た製品の存在が確認されています。
ご購入の際には十分にお気をつけください。
＜クレジット表記のご案内＞
株式会社マーナーコスメチックス
千葉県市川市原木1-3-31
TEL：0120-55-3760
URL：http://www.marna-shop.com/
配信元企業：株式会社マーナーコスメチックス
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