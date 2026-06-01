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新型Audi Q9のインテリアを初公開：エレガンスな広々とした空間
＊本リリースは、AUDI AG配信資料の翻訳版です。
＊本資料に記載の装備、諸元データは、いずれもドイツで販売予定のもので、日本仕様とは異なります。
AUDI AG CEOデルナー：「Audi Q9の車内体験によってVorsprung durch Technik（技術による先進）は、さらに定義される」
かつてない広さ：アウディ初の大型フルサイズSUVが、ゆとりと高級感の新たな基準を打ち立てる
（ドイツ本国発表資料）2026年5月12日、インゴルシュタット： 印象的なパフォーマンスデータよりも、内面的な質が多くを語るクルマがあります。アウディ初の大型フルサイズSUVは、まさにそのような一台です。Audi Q9の中心となるのは、広々としたエクスクルーシブなインテリアです。これは、家族、ビジネス、そして長距離の旅のためのサンクチュアリとして構想されました。アウディの新しいフラッグシップモデルには、自動開閉機能付き電動ドアを初採用、そのドアが開くと最大7つのシートが現れ、3列目へも簡単にアクセスできます。透明度を切り替えられる大型の照明付きパノラマサンルーフも装備されています。さらに、新しい4Dサウンドシステムは、音楽を没入感のある体験へと変えます。Audi Q9の発売は約2ヶ月後を予定していますが、ひとつ確かなことがあります。それは、この車両に足を踏み入れた瞬間から旅が始まるということです。
AUDI AG CEO ゲルノート デルナー（Gernot Döllner）は、以下のように述べています。「Audi Q9の車内体験によってVorsprung durch Technik（技術による先進）は、さらに再定義されます。クルマはもはや単なる移動手段ではありません。お客様にとって、移動する居住空間（モバイルリビングスペース）なのです。プレミアムな素材、2列目のインディビジュアル電動シート、そして電動ドアは、この新しい大型フルサイズSUVの品質へのこだわりを強調しています」。
大胆な発想：シートデザイン
Audi Q9を特徴づけるものはスペースであり、それはシートデザインにも明確に表れています。ビジネスクラスの快適性を最大限に求めるのであれば、オプションの6人乗りレイアウトを選択することが可能です。この仕様には、2列目に2つのインディビジュアル電動シートが配置され、クッションとバックレスト両方のセンターパネルにアクティブベンチレーションが備えられています。これは、ビジネスクラス並みの快適さです。
新型Audi Q9のフロントシートは、スポーツシートプラスのベンチレーション機能とマッサージ機能を備え、ラウンジのような雰囲気を高めています。大人数の家族での移動では、7人乗りモデルを選択することも可能です。2列目の3つのシートすべてにチャイルドシートを装着することができ、ファミリーでの日常使いが大幅に便利になります。さらに、すべてのシートに部分的な電動調整機能が標準装備されています。また、3列目のバックレストは、電動操作で個別に折りたたむことができ、座席スペースと収納スペースを素早く切り替えたい場合に便利です。
ボタンひとつで開くドア
アウディとして初めて、すべてのドアを電動で操作できるようになりました。これは一度使えば手放せなくなる機能です。キーやmyAudiアプリ、MMI、ブレーキペダル、シートベルトのバックルなどどれで操作しても、ドアの開閉は直感的かつ容易に操作できます。ドアの開口角度が広いため、重い買い物袋やベビーカーを持っていても、常にスムーズに乗り降りできます。さらに、障害物検知機能を備えたサラウンドセンサーが、ドアを開けるための十分なスペースが確保できない場合にドアの開閉を停止させます。これは、特に狭い駐車スペースで便利な機能で、また、接近してくる自転車や他の道路利用者を検知するため、道路上の安全性向上にも貢献します。
※myAudiアプリ：https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/relaunch-of-the-myaudi-app-16868?node=36962
特別な開放感を生み出すパノラマサンルーフ
パノラマサンルーフは、広々とした開放的な雰囲気を作り出します。Audi Q9に標準装備されているパノラマサンルーフの大きさは約1.5平方メートルで、大きく開くことができ、本格的なオープンエア体験を実現しています。日差しを避けたい場合は、ボタンを押すだけで、個別制御できる合わせガラスの9つのセグメントのうちの任意の部分を不透明に切り替えることができ、効果的に遮光します。この合わせガラスは赤外線を反射し、UV放射を99.5％以上ブロックします。これにより、従来のブラインドは不要となりました。車両を駐車すると、ルーフは自動的に不透明になり、外部からの視線を防ぎにます。車両を再始動すると、直近の設定が自動的に復元されます。最上位モデルにはイルミネーション機能も備わっており、84個のLEDがつくりだす30色のうちのいずれかの色でルーフを照らし、選択中のアンビエントライティングと調和させます。
印象的なライティングとサウンドデザイン
ライティングが新しいSUVの室内を彩ります。すべてのAudi Q9において、ダッシュボードとドアに配置されたコンツアーライティングがインテリアの広がりを強調します。フロントドア全体に、雰囲気のあるイルミネーションが標準装備されており、オプションでリヤドアにも設定可能です。Audi MMI パノラマディスプレイの下部やセンターコンソールにある間接照明は、繊細なフローティング効果を生み出します。アンビエントライトパッケージプラスに含まれるダイナミックインタラクションライト（IAL）は、インテリアの全幅にわたる連続的なLEDライトストリップで、乗員と車両との対話をサポートします。
アウディは、このインタラクションライトを、4Dサウンドを備えた最新のBang & Olufsenプレミアムサウンドシステムと最適に融合させています。IALの「エクスペリエンス」機能により音楽のリズムと同期し、カラースキームを楽曲のカバーアートに合わせることで、没入感のある体験を実現します。これは従来の3Dサウンドシステムをさらに進化させたもので、ヘッドレストスピーカーによって、他の乗員に音の干渉をすることなく、個別の通話やナビゲーションの案内、サラウンドサウンドを楽しむことができます。さらに、フロントシートのアクチュエーターが、音楽体験にさらなる感覚的な次元を加え、音楽を単に聴くものから、身体で感じるものに変えます。
多彩なオプションの選択肢
アウディは、調和の取れた高品質な素材とカラーのセレクションを厳選しました。Audi Q9では、新しいファブリックやウッドトリムを採用し、インテリアオプションを拡充しています。アルパカなどのウール素材やダイナミカ（Dinamica）マイクロファイバー、レザーと人工皮革のブレンド、そしてファインナッパレザーといったプレミアムな室内装飾が、Audi Q9のエレガントなキャラクターを際立たせています。インテリアは、ファイングレインアッシュナチュラル、シルクベージュ、ライムストラクチャーナチュラル、またはバサルトグレーのアクセントを施したカーボンファイバーウィーブにより、さらに洗練されています。キャビン随所に配置されているカラーコーディネートされたトリム要素に加え、光沢のある表面の割合を抑えつつ、マットで質感のある素材を採用したことで、プレミアムな美学を確保し、指紋の付着を最小限に抑えています。タマリンドブラウンやストーンベージュなどの新色がラインアップに加わり、あらゆる好みに合う、心地よい雰囲気を作り出し、静寂と洗練さが漂うインテリアとなっています。
ゆとりのある収納と十分なラゲージスペース
このアウディ最大のSUVは、広々とした収納スペースを備え、考え抜かれた統合収納ソリューションを提供します。再設計された多機能なセンターコンソールは、柔軟性に優れているだけでなく、Qi2.2規格に準拠した2つのワイヤレス充電パッドや最大100Wを供給するUSB-C充電ポートなど、最新の充電オプションを備えています。ワイヤレスデュアルチャージャーで、2台のスマートフォンを同時に急速充電することが可能です。トランクの側面に統合された新しいアルミニウムレールシステムにより、スライド式フックと調整可能なアンカーを使用して荷物を3次元的に固定することができ、床面スペースを大きな荷物のために空けておくことができます。実用的な追加装備として、すべての新型Audi Q9に、標準のルーフレールに対応したルーフラックを付属しています。
このエクスクルーシブなインテリアは、新しいフラッグシップモデルの一側面に過ぎません。Audi Q9の全貌は、2026年夏のワールドプレミアで明らかになる予定です。
数値は予告なく変更される場合があります。最終的な諸元データは、2026年夏のコミュニケーション開始時に公開されます。
本件に関するお問合わせ先
フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
アウディ ジャパン 広報部
関連リンク
日本語版リリース
https://www.audi-press.jp/press-releases/2026/lgjrll00000015td.html
ドイツ本国英語版リリース
https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/elegance-and-space-a-first-look-inside-the-new-audi-q9-17903
アウディ プレス センター
https://www.audi-press.jp
アウディ ジャパン
https://www.audi.co.jp/jp/web/ja.html