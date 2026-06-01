iPhone修理アイサポ【大宮深作店】が令和8年6月1日(月) 新たにオープン！
株式会社ギア（本社：東京都新宿区、運営代表者：望月弘晃）はiPhone修理フランチャイズ事業において、アイサポ大宮深作店を令和8年6月1日(月)に新たにオープンしました。
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350319/images/bodyimage1】
■アイサポ大宮深作店より皆様へ
この度、6月1日(月)に『iPhone修理アイサポ大宮深作店』が新たにオープンしました。
当店は、埼玉県さいたま市見沼区深作にあるアポロステーション セルフ大宮深作SS店内にございます。
国道16号線（東大宮バイパス）沿い、深作エリアにあり、お車でのアクセスがしやすく、駐車場も完備しております。
さいたま市内はもちろん、岩槻区・北区・上尾市・蓮田市からもアクセスしやすい立地です。
修理の待ち時間に給油やお車のメンテナンスも行える便利な店舗です。
画面割れ・バッテリー交換・充電できない・電源が入らない・カメラ故障・水没など、iPhoneのさまざまなトラブルに対応しております。
特にバッテリー交換や画面修理は即日対応が可能で、データはそのままで修理いたします。
また、iPhoneだけでなくiPadのバッテリー交換や画面修理（ガラス割れ・液晶不良）にも対応しております。
当店では、わかりやすい説明と適正価格、そしてスピーディな対応を徹底し、お客様にご納得いただいたうえで修理を行います。
「修理が初めてで不安」「できるだけ早く直したい」といった方も、お気軽にご相談ください。
さいたま市見沼区深作周辺でiPhone・iPad修理をご検討の際は、アイサポ大宮深作店へお任せください。
お客様のご来店お待ちしております。
【アイサポ大宮深作店店舗概要】
所 在 地：〒337-0003
埼玉県さいたま市見沼区深作3-26-6 apollostationセルフ大宮深作SS内
営業時間：10時～18時まで営業中（最終受付 17時）
電話番号：0120-742-423
iPhone修理アイサポ大宮深作店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpoomiyafukasaku/
アクセス方法：
●国道16号線（東大宮バイパス）沿い/深作エリア
●apollostation セルフ大宮深作SS店内（駐車場完備）
●JR宇都宮線 東大宮駅／東武野田線 七里駅・岩槻駅から車で約10分
【駐車場】無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350319/images/bodyimage1】
■アイサポ大宮深作店より皆様へ
この度、6月1日(月)に『iPhone修理アイサポ大宮深作店』が新たにオープンしました。
当店は、埼玉県さいたま市見沼区深作にあるアポロステーション セルフ大宮深作SS店内にございます。
国道16号線（東大宮バイパス）沿い、深作エリアにあり、お車でのアクセスがしやすく、駐車場も完備しております。
さいたま市内はもちろん、岩槻区・北区・上尾市・蓮田市からもアクセスしやすい立地です。
修理の待ち時間に給油やお車のメンテナンスも行える便利な店舗です。
画面割れ・バッテリー交換・充電できない・電源が入らない・カメラ故障・水没など、iPhoneのさまざまなトラブルに対応しております。
特にバッテリー交換や画面修理は即日対応が可能で、データはそのままで修理いたします。
また、iPhoneだけでなくiPadのバッテリー交換や画面修理（ガラス割れ・液晶不良）にも対応しております。
当店では、わかりやすい説明と適正価格、そしてスピーディな対応を徹底し、お客様にご納得いただいたうえで修理を行います。
「修理が初めてで不安」「できるだけ早く直したい」といった方も、お気軽にご相談ください。
さいたま市見沼区深作周辺でiPhone・iPad修理をご検討の際は、アイサポ大宮深作店へお任せください。
お客様のご来店お待ちしております。
【アイサポ大宮深作店店舗概要】
所 在 地：〒337-0003
埼玉県さいたま市見沼区深作3-26-6 apollostationセルフ大宮深作SS内
営業時間：10時～18時まで営業中（最終受付 17時）
電話番号：0120-742-423
iPhone修理アイサポ大宮深作店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpoomiyafukasaku/
アクセス方法：
●国道16号線（東大宮バイパス）沿い/深作エリア
●apollostation セルフ大宮深作SS店内（駐車場完備）
●JR宇都宮線 東大宮駅／東武野田線 七里駅・岩槻駅から車で約10分
【駐車場】無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
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