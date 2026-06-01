『城とドラゴン』で新キャラ“投てき兵(CV:星希成奏)”が5月31日(日)より「アバたま」に登場！人形を投げ飛ばす中型・進撃タイプ！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、新キャラ“投てき兵”が5月31日(日)よりゲーム内に登場したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350770/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
5月31日(日)より新キャラ“投てき兵”（【CV】投てき兵:星希成奏/ボールA:山田美沙希/ボールB:倉知玲鳳/ボールC:高尾奏音）がアバたまに登場。鎧人形に悪魔の投てき兵の魂が宿り、子供の人形(ボール)を投げ飛ばして戦う中型・進撃タイプの遠距離攻撃キャラです。登場を記念し、「アバたまチケット」などがもらえる「ログインボーナス」や、クリアすると「限定ボイス」や「専用ガチドラメダル」などがもらえる「キャラミッション」を開催中！イベントに参加して新キャラクターの登場をお祝いしましょう！
『城ドラ』公式サイトでは「投てき兵」の性能などを詳しくご紹介！
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/notice/pnb/
「アバたま」に新キャラ“投てき兵”が登場！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350770/images/bodyimage2】
※アバたまのアイコンは「城Lv.3以上」にのみ表示されます
※その他の「アバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので、必ずご確認ください
◎悪魔の魂が吹き込まれた鎧人形
とある人形師が作った親子の鎧人形に
傀儡師が悪魔の魂を吹き込んだ姿
乗り移った魂が
生前投てき兵だった事もあり
子供の人形を投げ飛ばして戦う
◎ほかのキャラが鎧人形となった「投てき兵」も「お着替え」として今後登場予定！
「投てき兵」は、城ドラ世界にいる遠距離攻撃タイプのキャラがモチーフとなった鎧人形。5月31日(日)に登場したのはマーマンをモチーフとした姿のみですが、今後は別のキャラをモチーフとした鎧人形も「お着替え」として続々登場予定！なお、お着替えごとに入手できる期間は限られており、今回の姿も期間限定となっています。
※新しいお着替えを獲得するごとに、キャラの能力がわずかに上昇します
※お着替えを変えることでキャラ自体の性能が変化することはありません
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「投てき兵登場ログインボーナス」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350770/images/bodyimage3】
ゲームにログインすると、「トウテキのアバたまチケット」最大5枚やゲーム内アイテムなどがもらえる特別なログインボーナスを開催中。報酬は期間中1日1回プレゼントされます。
【開催期間】2026年5月31日(日)19:00 ～ 6月30日(火)18:59
■配布アイテム
1日目：トウテキのアバたまチケット 1枚
2日目：無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個
3日目：トウテキのアバたまチケット 1枚
4日目：1人用友トレパス（上） 1枚、協力用友トレパス（上） 1枚
5日目：トウテキのアバたまチケット 1枚
6日目：無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個
7日目：トウテキのアバたまチケット 1枚
8日目：1人用友トレパス（上） 1枚、協力用友トレパス（上） 1枚
9日目：トウテキのアバたまチケット 1枚
10日目：友トレ玉満タン回復 5個
11日目：友トレ玉満タン回復 5個
12日目：1人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
13日目：友トレ玉満タン回復 5個
14日目：友トレ玉満タン回復 5個
15日目：友トレ玉満タン回復 5個
16日目：友トレ玉満タン回復 5個
■アイテム総数
トウテキのアバたまチケット 5枚、友トレ玉満タン回復 30個、無料ごはん中盛り券 2枚、
ごはん中盛り待ち時間リセット 2個、1人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚、
1人用友トレパス（上）2枚、協力用友トレパス（上）2枚
※ログインした日数に応じた報酬を受け取れます
※当キャンペーンは、午前0時に日付変更となります
※各報酬の詳細はゲーム内ヘルプからご確認いただけます
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「キャラミッション(投てき兵)」開催！
“投てき兵を入手”など、用意されたさまざまなミッションを達成するとドラゴンメダル最大300枚や“きびだんご”最大400個、“専用ガチドラメダル”最大2枚を獲得することができます。また、ミッションを規定数クリアすると、投てき兵のエクストラボイスがもらえます。
【開催期間】2026年5月31日(日)19:00 ～ 6月30日(火)18:59
■ミッション内容と報酬
ミッションを6個達成する：投てき兵限定ボイス「エクストラボイス」
投てき兵を入手：ドラゴンメダル 50枚
投てき兵のスキルLv10を開発する：ドラゴンメダル 100枚
リーグ・トロフィーを5日行う：ドラゴンメダル 50枚
リーグ・トロフィーを10日行う：ガチドラメダル（投てき兵） 1枚
投てき兵を使ってリーグ・トロフィーを10勝する：ガチドラメダル（投てき兵） 1枚
投てき兵を使ってリーグ・トロフィーを20勝する：ドラゴンメダル 100枚
投てき兵を使ってリーグ・トロフィーを30勝する：きびだんご 100個
投てき兵のスキルEXを入手する：きびだんご 300個
■アイテム総数
投てき兵限定ボイス「エクストラボイス」、ドラゴンメダル 300枚、きびだんご 400個、
ガチドラメダル（投てき兵） 2枚
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「トウテキのアバたま」登場！
「投てき兵のタマゴ」がラインナップに加わった「トウテキのアバたま」が登場！6月15日(月)18:59までの【前半】は、期間限定で「竜守護者メタル」の新たな激レアお着替え「機神」や「ジャイアントクラブ」の新たな激レアお着替え「夏祭」、「ドラゴン武リーダーのタマゴ」もラインナップに加わっています。この機会をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350770/images/bodyimage4】
【開催期間】2026年5月31日(日)19:00 ～ 6月30日(火)18:59
【前半】2026年5月31日(日)19:00 ～ 6月15日(月)18:59
【後半】2026年6月15日(月)19:00 ～ 6月30日(火)18:59
※「竜守護者メタル」の限定お着替え「機神」、ジャイアントクラブの限定お着替え「夏祭」、「ドラゴン武リーダーのタマゴ」がラインナップに加わるのは、【前半】までです
※「トウテキのアバたま」でのアイテム提供確率は、ゲーム内各アバたま画面内左上「提供一覧」からご確認いただけます
※各種アバたま機能は城Lv3からで利用できます
※激レアお着替えを使用するためには、対象のキャラタマゴを獲得し、ふ化させる必要があります
※激レアお着替えを入手するとキャラのステータスが少し上昇します
※その他、詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください
討伐・レア城主・襲来イベントも登場！
◎討伐イベント
討伐イベントとは、つぎつぎと出現する敵を倒しながらフィールドを進み、敵の城を攻め落とせば勝利となるイベントです。バトルはステージごとに決められたデッキで挑戦！今回は「投てき兵」を使用することができ、ステージをクリアすると「トウテキのアバたまチケット」などがもらえます。
※討伐に挑戦できる回数は毎日4:00にリセットされます
※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください
【開催期間】2026年5月31日(日)19:00 ～ 6月30日(火)18:59
◎レア城主イベント
「バトル」から「ひとりで」または「みんなで」を選び、「攻撃」を選択すると、ランダムでレア城主が出現する「レア城主イベント」を開催中。攻撃条件となる特定のキャラをリーダーに選択して「投てき兵」たちが占拠した城を奪還できれば、大量のキーンを獲得！育て上げた自慢の部隊で制圧を目指しましょう。
※レア城主に挑戦できる回数は毎日4:00にリセットされます
※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください
【開催期間】2026年5月31日(日)19:00 ～ 6月11日(木)23:59
◎襲来イベント
あらかじめ設定しておいた「防衛作戦」で迫る敵から自城を守るイベントです。下記の期間中1日最大1回、プレイヤーの城に「投てき兵」が仲間を引き連れて襲来！防衛隊列を整えて自分の城を守りましょう！
【開催期間】2026年6月1日(月)6:00 ～ 6月11日(木)23:59
＜基本情報＞
■タイトル：城とドラゴン
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/chengtodoragon/id953790507?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism_castleanddragon
■ジャンル：リアルタイム対戦ストラテジー
■価 格：基本無料（アイテム課金制）
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
■公式X：https://x.com/shirotodoragon
■公式Discord：https://discord.gg/zJkjpPUFFN
■公式TikTok：https://www.tiktok.com/@shirotodoragon_official
■iOS配信日：2015年2月5日（木）
■Android配信日：2015年4月16日（木）
■コピーライト表記：
(C)2015 Asobism Co., Ltd. All Rights Reserved.
(C)2015 PICTOY Co., Ltd. All Rights Reserved.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
配信元企業：株式会社アソビズム
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350770/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
5月31日(日)より新キャラ“投てき兵”（【CV】投てき兵:星希成奏/ボールA:山田美沙希/ボールB:倉知玲鳳/ボールC:高尾奏音）がアバたまに登場。鎧人形に悪魔の投てき兵の魂が宿り、子供の人形(ボール)を投げ飛ばして戦う中型・進撃タイプの遠距離攻撃キャラです。登場を記念し、「アバたまチケット」などがもらえる「ログインボーナス」や、クリアすると「限定ボイス」や「専用ガチドラメダル」などがもらえる「キャラミッション」を開催中！イベントに参加して新キャラクターの登場をお祝いしましょう！
『城ドラ』公式サイトでは「投てき兵」の性能などを詳しくご紹介！
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/notice/pnb/
「アバたま」に新キャラ“投てき兵”が登場！
※アバたまのアイコンは「城Lv.3以上」にのみ表示されます
※その他の「アバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので、必ずご確認ください
◎悪魔の魂が吹き込まれた鎧人形
とある人形師が作った親子の鎧人形に
傀儡師が悪魔の魂を吹き込んだ姿
乗り移った魂が
生前投てき兵だった事もあり
子供の人形を投げ飛ばして戦う
◎ほかのキャラが鎧人形となった「投てき兵」も「お着替え」として今後登場予定！
「投てき兵」は、城ドラ世界にいる遠距離攻撃タイプのキャラがモチーフとなった鎧人形。5月31日(日)に登場したのはマーマンをモチーフとした姿のみですが、今後は別のキャラをモチーフとした鎧人形も「お着替え」として続々登場予定！なお、お着替えごとに入手できる期間は限られており、今回の姿も期間限定となっています。
※新しいお着替えを獲得するごとに、キャラの能力がわずかに上昇します
※お着替えを変えることでキャラ自体の性能が変化することはありません
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「投てき兵登場ログインボーナス」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350770/images/bodyimage3】
ゲームにログインすると、「トウテキのアバたまチケット」最大5枚やゲーム内アイテムなどがもらえる特別なログインボーナスを開催中。報酬は期間中1日1回プレゼントされます。
【開催期間】2026年5月31日(日)19:00 ～ 6月30日(火)18:59
■配布アイテム
1日目：トウテキのアバたまチケット 1枚
2日目：無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個
3日目：トウテキのアバたまチケット 1枚
4日目：1人用友トレパス（上） 1枚、協力用友トレパス（上） 1枚
5日目：トウテキのアバたまチケット 1枚
6日目：無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個
7日目：トウテキのアバたまチケット 1枚
8日目：1人用友トレパス（上） 1枚、協力用友トレパス（上） 1枚
9日目：トウテキのアバたまチケット 1枚
10日目：友トレ玉満タン回復 5個
11日目：友トレ玉満タン回復 5個
12日目：1人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
13日目：友トレ玉満タン回復 5個
14日目：友トレ玉満タン回復 5個
15日目：友トレ玉満タン回復 5個
16日目：友トレ玉満タン回復 5個
■アイテム総数
トウテキのアバたまチケット 5枚、友トレ玉満タン回復 30個、無料ごはん中盛り券 2枚、
ごはん中盛り待ち時間リセット 2個、1人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚、
1人用友トレパス（上）2枚、協力用友トレパス（上）2枚
※ログインした日数に応じた報酬を受け取れます
※当キャンペーンは、午前0時に日付変更となります
※各報酬の詳細はゲーム内ヘルプからご確認いただけます
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「キャラミッション(投てき兵)」開催！
“投てき兵を入手”など、用意されたさまざまなミッションを達成するとドラゴンメダル最大300枚や“きびだんご”最大400個、“専用ガチドラメダル”最大2枚を獲得することができます。また、ミッションを規定数クリアすると、投てき兵のエクストラボイスがもらえます。
【開催期間】2026年5月31日(日)19:00 ～ 6月30日(火)18:59
■ミッション内容と報酬
ミッションを6個達成する：投てき兵限定ボイス「エクストラボイス」
投てき兵を入手：ドラゴンメダル 50枚
投てき兵のスキルLv10を開発する：ドラゴンメダル 100枚
リーグ・トロフィーを5日行う：ドラゴンメダル 50枚
リーグ・トロフィーを10日行う：ガチドラメダル（投てき兵） 1枚
投てき兵を使ってリーグ・トロフィーを10勝する：ガチドラメダル（投てき兵） 1枚
投てき兵を使ってリーグ・トロフィーを20勝する：ドラゴンメダル 100枚
投てき兵を使ってリーグ・トロフィーを30勝する：きびだんご 100個
投てき兵のスキルEXを入手する：きびだんご 300個
■アイテム総数
投てき兵限定ボイス「エクストラボイス」、ドラゴンメダル 300枚、きびだんご 400個、
ガチドラメダル（投てき兵） 2枚
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「トウテキのアバたま」登場！
「投てき兵のタマゴ」がラインナップに加わった「トウテキのアバたま」が登場！6月15日(月)18:59までの【前半】は、期間限定で「竜守護者メタル」の新たな激レアお着替え「機神」や「ジャイアントクラブ」の新たな激レアお着替え「夏祭」、「ドラゴン武リーダーのタマゴ」もラインナップに加わっています。この機会をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350770/images/bodyimage4】
【開催期間】2026年5月31日(日)19:00 ～ 6月30日(火)18:59
【前半】2026年5月31日(日)19:00 ～ 6月15日(月)18:59
【後半】2026年6月15日(月)19:00 ～ 6月30日(火)18:59
※「竜守護者メタル」の限定お着替え「機神」、ジャイアントクラブの限定お着替え「夏祭」、「ドラゴン武リーダーのタマゴ」がラインナップに加わるのは、【前半】までです
※「トウテキのアバたま」でのアイテム提供確率は、ゲーム内各アバたま画面内左上「提供一覧」からご確認いただけます
※各種アバたま機能は城Lv3からで利用できます
※激レアお着替えを使用するためには、対象のキャラタマゴを獲得し、ふ化させる必要があります
※激レアお着替えを入手するとキャラのステータスが少し上昇します
※その他、詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください
討伐・レア城主・襲来イベントも登場！
◎討伐イベント
討伐イベントとは、つぎつぎと出現する敵を倒しながらフィールドを進み、敵の城を攻め落とせば勝利となるイベントです。バトルはステージごとに決められたデッキで挑戦！今回は「投てき兵」を使用することができ、ステージをクリアすると「トウテキのアバたまチケット」などがもらえます。
※討伐に挑戦できる回数は毎日4:00にリセットされます
※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください
【開催期間】2026年5月31日(日)19:00 ～ 6月30日(火)18:59
◎レア城主イベント
「バトル」から「ひとりで」または「みんなで」を選び、「攻撃」を選択すると、ランダムでレア城主が出現する「レア城主イベント」を開催中。攻撃条件となる特定のキャラをリーダーに選択して「投てき兵」たちが占拠した城を奪還できれば、大量のキーンを獲得！育て上げた自慢の部隊で制圧を目指しましょう。
※レア城主に挑戦できる回数は毎日4:00にリセットされます
※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください
【開催期間】2026年5月31日(日)19:00 ～ 6月11日(木)23:59
◎襲来イベント
あらかじめ設定しておいた「防衛作戦」で迫る敵から自城を守るイベントです。下記の期間中1日最大1回、プレイヤーの城に「投てき兵」が仲間を引き連れて襲来！防衛隊列を整えて自分の城を守りましょう！
【開催期間】2026年6月1日(月)6:00 ～ 6月11日(木)23:59
＜基本情報＞
■タイトル：城とドラゴン
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/chengtodoragon/id953790507?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism_castleanddragon
■ジャンル：リアルタイム対戦ストラテジー
■価 格：基本無料（アイテム課金制）
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
■公式X：https://x.com/shirotodoragon
■公式Discord：https://discord.gg/zJkjpPUFFN
■公式TikTok：https://www.tiktok.com/@shirotodoragon_official
■iOS配信日：2015年2月5日（木）
■Android配信日：2015年4月16日（木）
■コピーライト表記：
(C)2015 Asobism Co., Ltd. All Rights Reserved.
(C)2015 PICTOY Co., Ltd. All Rights Reserved.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
配信元企業：株式会社アソビズム
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