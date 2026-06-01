日本のペット用サプリメント市場規模、2034年までに1億4595万米ドルに到達――年平均成長率（CAGR）5.38%で成長
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日本のペット用サプリメント市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のペットサプリメント市場：ペットの種類、流通チャネル、供給源、用途、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
このレポートによると、日本のペット用サプリメント市場は2025年に8,511万米ドルと評価され、2034年には1億4,595万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.38%です。ペットの種類別では犬が最大のセグメントを占めており、これは犬が日本で最も一般的に飼われているペットであること、そして日本の犬の飼い主がペットの健康と幸福に深い感情的・経済的投資をしていることを反映しています。犬は単なる家庭用動物ではなく、家族の一員として広く認識されています。オフラインの流通チャネルは、専門ペットショップ、動物病院、薬局チャネルを中心に、引き続き全体の売上を牽引していますが、消費者がeコマースプラットフォームの利便性と幅広い製品選択肢にシフトしているため、オンラインセグメントは著しく速いペースで成長しています。マルチビタミンは最大のアプリケーションセグメントであり、これは日本のペットの飼い主がペットのケアルーチンにサプリメントを取り入れ始める際に、最もアクセスしやすく、普遍的に適用できる入り口としての役割を反映しています。
日本のペット用サプリメント市場は、マルチビタミン、皮膚・被毛サプリメント、関節・股関節用サプリメント、プレバイオティクス・プロバイオティクス、鎮静・リラックス製品、その他の機能性健康ソリューションなど、犬、猫、その他のペットを含むコンパニオンアニマルの栄養摂取と全体的な健康を向上させるために設計された、幅広い専門的な栄養製品を網羅しています。粉末、液体、カプセル、チュアブル錠など様々な形態で提供されるペット用サプリメントは、関節の健康、消化機能、皮膚の状態、免疫機能、認知機能、不安管理をサポートするビタミン、ミネラル、脂肪酸、抗酸化物質、プロバイオティクスを提供します。この市場を牽引しているのは、日本に深く根付いたペットの人間化文化（都市部のペットオーナーの60%以上が毎年少なくとも1種類の栄養補助食品をペットに購入していると報告している）、日本のペット人口の高齢化の進行、そして肥満、糖尿病、関節疾患、不安症などのペットの健康問題の増加です。これらの健康問題は、予防的かつサポート的なサプリメントを責任あるペット飼育の標準的な要素として促しています。
さらに、ペット用品専門小売店やeコマースプラットフォームの急速な拡大により、ペットの健康に特化したソリューションがより身近で見つけやすくなっていること、サプリメントの購入決定において獣医師の推奨が影響力を増していること、そして原材料の調達における透明性に対する消費者の需要が高まっていること（特に、日本のペットオーナーが自分自身の栄養に求めるのと同じ厳格さでペットの栄養にも適用するクリーンラベルの価値観に合致するオーガニックや天然成分配合の製品に対する需要）も、市場形成に影響を与えている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-pet-supplement-market/requestsample
主要な市場推進要因
日本のペット用サプリメント市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のペットサプリメント市場：ペットの種類、流通チャネル、供給源、用途、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
このレポートによると、日本のペット用サプリメント市場は2025年に8,511万米ドルと評価され、2034年には1億4,595万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.38%です。ペットの種類別では犬が最大のセグメントを占めており、これは犬が日本で最も一般的に飼われているペットであること、そして日本の犬の飼い主がペットの健康と幸福に深い感情的・経済的投資をしていることを反映しています。犬は単なる家庭用動物ではなく、家族の一員として広く認識されています。オフラインの流通チャネルは、専門ペットショップ、動物病院、薬局チャネルを中心に、引き続き全体の売上を牽引していますが、消費者がeコマースプラットフォームの利便性と幅広い製品選択肢にシフトしているため、オンラインセグメントは著しく速いペースで成長しています。マルチビタミンは最大のアプリケーションセグメントであり、これは日本のペットの飼い主がペットのケアルーチンにサプリメントを取り入れ始める際に、最もアクセスしやすく、普遍的に適用できる入り口としての役割を反映しています。
日本のペット用サプリメント市場は、マルチビタミン、皮膚・被毛サプリメント、関節・股関節用サプリメント、プレバイオティクス・プロバイオティクス、鎮静・リラックス製品、その他の機能性健康ソリューションなど、犬、猫、その他のペットを含むコンパニオンアニマルの栄養摂取と全体的な健康を向上させるために設計された、幅広い専門的な栄養製品を網羅しています。粉末、液体、カプセル、チュアブル錠など様々な形態で提供されるペット用サプリメントは、関節の健康、消化機能、皮膚の状態、免疫機能、認知機能、不安管理をサポートするビタミン、ミネラル、脂肪酸、抗酸化物質、プロバイオティクスを提供します。この市場を牽引しているのは、日本に深く根付いたペットの人間化文化（都市部のペットオーナーの60%以上が毎年少なくとも1種類の栄養補助食品をペットに購入していると報告している）、日本のペット人口の高齢化の進行、そして肥満、糖尿病、関節疾患、不安症などのペットの健康問題の増加です。これらの健康問題は、予防的かつサポート的なサプリメントを責任あるペット飼育の標準的な要素として促しています。
さらに、ペット用品専門小売店やeコマースプラットフォームの急速な拡大により、ペットの健康に特化したソリューションがより身近で見つけやすくなっていること、サプリメントの購入決定において獣医師の推奨が影響力を増していること、そして原材料の調達における透明性に対する消費者の需要が高まっていること（特に、日本のペットオーナーが自分自身の栄養に求めるのと同じ厳格さでペットの栄養にも適用するクリーンラベルの価値観に合致するオーガニックや天然成分配合の製品に対する需要）も、市場形成に影響を与えている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-pet-supplement-market/requestsample
主要な市場推進要因