日本のペット用サプリメント市場規模、2034年までに1億4595万米ドルに到達――年平均成長率（CAGR）5.38%で成長

日本のペット用サプリメント市場規模、2034年までに1億4595万米ドルに到達――年平均成長率（CAGR）5.38%で成長