日本の酒類市場規模、2034年までに16億4,000万リットルに到達へ | 年平均成長率（CAGR）3.20%で拡大

日本の酒類市場規模、2034年までに16億4,000万リットルに到達へ | 年平均成長率（CAGR）3.20%で拡大