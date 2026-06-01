日本の酒類市場規模、2034年までに16億4,000万リットルに到達へ | 年平均成長率（CAGR）3.20%で拡大
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日本のアルコール飲料市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のアルコール飲料市場：カテゴリー別、アルコール度数別、フレーバー別、包装形態別、流通チャネル別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のアルコール飲料市場は2025年に12億4000万リットルに達し、2034年には16億4000万リットルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は3.20%となる見込みである。
日本のアルコール飲料市場は、世界でも有数の洗練された文化的特徴を持つ市場であり、日本酒、焼酎、泡盛、梅酒といった伝統的な日本酒から、ビール、ウイスキー、ワイン、スピリッツといった国際的に認知されたカテゴリーまで、幅広い種類を網羅しています。販売量は、日本の高齢化と、アルコールを必需品とはみなさない傾向にある若年層の消費者の意識の変化により、徐々に減少していくと予想されます。しかし、プレミアム日本酒や高級ウイスキーは、品質と味に高い価格を支払うことを厭わない消費者にアピールするため、売上高はプレミアム化によって拡大していくでしょう。このように販売量の減少と売上高の拡大という乖離こそが、日本のアルコール飲料市場を特徴づける商業的なダイナミクスであり、ブランド力、伝統、そして品質といった要素が市場シェアを左右する競争環境を生み出しています。
日本のアルコール飲料市場において、ビールは現在約35%と最大のシェアを占めており、次いで蒸留酒、日本酒が続く。日本のビール市場は税制の影響を受けやすく、コンビニエンスストア主導型のカテゴリーであり、2023年10月の酒税均等化改革によって販売量が左右されている。この改革により、麦芽ビールと発泡酒の価格差が縮小し、消費者の支出が麦芽ビール製品へとシフトしている。一方、クラフトビールがコンビニエンスストアやスーパーマーケットに浸透することで、高価格帯の特選ビールの販売ルートが拡大している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-alcoholic-beverages-market/requestsample
主要な市場推進要因
日本のウイスキーの世界的な名声とスピリッツ全般における高級化
日本のウイスキーは、世界で最も切望される高級スピリッツの一つとして台頭し、国際的に高い評価を得ており、最高級スコッチシングルモルトに匹敵するオークション価格を記録しています。日本のウイスキー市場は、2026年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）12.1%で成長すると予測されており、その成長を牽引するのは、高級化のトレンドです。消費者は、老舗ブランドの優位性が、革新的なクラフト蒸留所の台頭によって脅かされている高級スピリッツ分野にますます惹きつけられています。この傾向は、ボトルの中身と同じくらいボトルに込められたストーリーが重要視されるギフト文化や、eコマース販売チャネルと消費者直販戦略の拡大によってさらに加速しており、一部のブランドではオンライン顧客エンゲージメントが60%増加したと報告されています。
日本のクラフトスピリッツ市場は2025年に2億8890万米ドルに達し、2033年には8億4880万米ドルに達すると予想されており、2026年から2033年にかけて年平均成長率14.4%で成長し、2026年には3億3050万米ドルを超える見込みです。これは、本格的でテロワールを重視した日本のスピリッツに対する世界的な需要の高まりと、職人技による生産、少量生産の品質、そして日本の飲料製造における深い文化的伝統を重視する国内のコレクターや愛好家の層の拡大を反映しており、日本のアルコール飲料エコシステムの中で最も急速に成長しているセグメントとなっています。キリンホールディングス、サントリー、ニッカ（アサヒグループ）はプレミアムウイスキーの支配的な勢力であり続けていますが、滋賀県の長浜から北海道の厚岸まで、クラフト蒸留所のエコシステムが拡大しており、このカテゴリーの地理的およびスタイルの多様性が広がっています。
日本のアルコール飲料市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のアルコール飲料市場：カテゴリー別、アルコール度数別、フレーバー別、包装形態別、流通チャネル別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のアルコール飲料市場は2025年に12億4000万リットルに達し、2034年には16億4000万リットルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は3.20%となる見込みである。
日本のアルコール飲料市場は、世界でも有数の洗練された文化的特徴を持つ市場であり、日本酒、焼酎、泡盛、梅酒といった伝統的な日本酒から、ビール、ウイスキー、ワイン、スピリッツといった国際的に認知されたカテゴリーまで、幅広い種類を網羅しています。販売量は、日本の高齢化と、アルコールを必需品とはみなさない傾向にある若年層の消費者の意識の変化により、徐々に減少していくと予想されます。しかし、プレミアム日本酒や高級ウイスキーは、品質と味に高い価格を支払うことを厭わない消費者にアピールするため、売上高はプレミアム化によって拡大していくでしょう。このように販売量の減少と売上高の拡大という乖離こそが、日本のアルコール飲料市場を特徴づける商業的なダイナミクスであり、ブランド力、伝統、そして品質といった要素が市場シェアを左右する競争環境を生み出しています。
日本のアルコール飲料市場において、ビールは現在約35%と最大のシェアを占めており、次いで蒸留酒、日本酒が続く。日本のビール市場は税制の影響を受けやすく、コンビニエンスストア主導型のカテゴリーであり、2023年10月の酒税均等化改革によって販売量が左右されている。この改革により、麦芽ビールと発泡酒の価格差が縮小し、消費者の支出が麦芽ビール製品へとシフトしている。一方、クラフトビールがコンビニエンスストアやスーパーマーケットに浸透することで、高価格帯の特選ビールの販売ルートが拡大している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-alcoholic-beverages-market/requestsample
主要な市場推進要因
日本のウイスキーの世界的な名声とスピリッツ全般における高級化
日本のウイスキーは、世界で最も切望される高級スピリッツの一つとして台頭し、国際的に高い評価を得ており、最高級スコッチシングルモルトに匹敵するオークション価格を記録しています。日本のウイスキー市場は、2026年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）12.1%で成長すると予測されており、その成長を牽引するのは、高級化のトレンドです。消費者は、老舗ブランドの優位性が、革新的なクラフト蒸留所の台頭によって脅かされている高級スピリッツ分野にますます惹きつけられています。この傾向は、ボトルの中身と同じくらいボトルに込められたストーリーが重要視されるギフト文化や、eコマース販売チャネルと消費者直販戦略の拡大によってさらに加速しており、一部のブランドではオンライン顧客エンゲージメントが60%増加したと報告されています。
日本のクラフトスピリッツ市場は2025年に2億8890万米ドルに達し、2033年には8億4880万米ドルに達すると予想されており、2026年から2033年にかけて年平均成長率14.4%で成長し、2026年には3億3050万米ドルを超える見込みです。これは、本格的でテロワールを重視した日本のスピリッツに対する世界的な需要の高まりと、職人技による生産、少量生産の品質、そして日本の飲料製造における深い文化的伝統を重視する国内のコレクターや愛好家の層の拡大を反映しており、日本のアルコール飲料エコシステムの中で最も急速に成長しているセグメントとなっています。キリンホールディングス、サントリー、ニッカ（アサヒグループ）はプレミアムウイスキーの支配的な勢力であり続けていますが、滋賀県の長浜から北海道の厚岸まで、クラフト蒸留所のエコシステムが拡大しており、このカテゴリーの地理的およびスタイルの多様性が広がっています。