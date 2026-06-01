疫学における人工知能（AI）市場、2035年までに66億8783万米ドルへ拡大へ ― 感染症予測から精密公衆衛生まで、AIが切り拓く新時代 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

疫学における人工知能（AI）市場、2035年までに66億8783万米ドルへ拡大へ ― 感染症予測から精密公衆衛生まで、AIが切り拓く新時代 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース