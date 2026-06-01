疫学における人工知能（AI）市場、2035年までに66億8783万米ドルへ拡大へ ― 感染症予測から精密公衆衛生まで、AIが切り拓く新時代 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
疫学における人工知能（AI）市場の活用は、単なるデータ分析ツールの枠を超え、公衆衛生政策や疾病予防戦略そのものを変革する重要技術として急速に存在感を高めています。疫学におけるAI市場は、2025年の5億9960万米ドルから2035年には66億8783万米ドルへと大幅な拡大が予測されており、2026年から2035年にかけて27.4％という極めて高い年平均成長率（CAGR）を記録すると見込まれています。感染症の再流行、慢性疾患患者の増加、人口高齢化の進展など、世界の医療システムが複雑化する中で、AIによる予測分析やリアルタイム監視への需要が急速に高まっています。従来の疫学研究では困難だった大規模データ解析が可能になり、疾病拡大の兆候を早期に検知できる環境が整いつつあります。
パンデミック後の世界で求められるリアルタイム疾病監視システム
COVID-19を経験した世界各国の医療機関や政府機関は、感染症の早期検知と迅速な対応体制の重要性を改めて認識しました。この流れの中で、AIを活用した疫学ソリューションは、疾病発生予測や感染経路分析、リスク評価をリアルタイムで実行できる次世代インフラとして注目されています。AIアルゴリズムは、電子カルテ、検査データ、モバイルデータ、SNS情報など多様なデータソースを統合し、人間では発見が困難なパターンや異常兆候を特定します。これにより、公衆衛生当局は感染拡大前に予防措置を講じることが可能となり、医療資源の最適配分や危機管理能力の向上につながっています。予測型医療へのシフトが進む中で、AIを基盤とした疫学分析は今後さらに不可欠な存在となるでしょう。
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クラウドベースソリューションが市場を牽引する理由とは
2025年時点において、市場で最大のシェアを占めているのがクラウドベースソリューションです。膨大な疫学データを効率的かつ安全に処理できる拡張性の高さが、世界中の研究機関や医療機関から高く評価されています。従来のオンプレミス環境では実現が難しかったグローバル規模でのデータ共有や共同研究が可能となり、国境を越えた感染症監視体制の構築を支援しています。また、初期投資を抑制できるコスト効率の高さや、リアルタイム分析機能の充実も導入拡大を後押ししています。近年では、クラウドプラットフォーム上で機械学習モデルを継続的に更新できる仕組みが整備され、精度の高い疾病予測やリスク評価が実現されています。こうした技術革新が市場成長をさらに加速させています。
医療AI人材の育成競争が市場成長の新たな焦点に
市場拡大が続く一方で、AI人材不足は依然として大きな課題として残されています。疫学とデータサイエンス、機械学習、バイオインフォマティクスを横断的に理解する専門人材は世界的に不足しており、多くの公衆衛生機関や研究機関が採用難に直面しています。そのような中、教育機関による人材育成への投資が活発化しています。例えば、ハーバード大学医学部は医療AI分野の博士課程プログラムを新設し、次世代の医療AIリーダー育成を本格化させています。こうした取り組みは、将来的に疫学AI市場の技術革新を支える重要な基盤となるでしょう。人材確保が進むことで、より高度なAIモデルの開発や実運用が可能となり、市場全体の成熟度向上につながると期待されています。
パンデミック後の世界で求められるリアルタイム疾病監視システム
COVID-19を経験した世界各国の医療機関や政府機関は、感染症の早期検知と迅速な対応体制の重要性を改めて認識しました。この流れの中で、AIを活用した疫学ソリューションは、疾病発生予測や感染経路分析、リスク評価をリアルタイムで実行できる次世代インフラとして注目されています。AIアルゴリズムは、電子カルテ、検査データ、モバイルデータ、SNS情報など多様なデータソースを統合し、人間では発見が困難なパターンや異常兆候を特定します。これにより、公衆衛生当局は感染拡大前に予防措置を講じることが可能となり、医療資源の最適配分や危機管理能力の向上につながっています。予測型医療へのシフトが進む中で、AIを基盤とした疫学分析は今後さらに不可欠な存在となるでしょう。
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クラウドベースソリューションが市場を牽引する理由とは
2025年時点において、市場で最大のシェアを占めているのがクラウドベースソリューションです。膨大な疫学データを効率的かつ安全に処理できる拡張性の高さが、世界中の研究機関や医療機関から高く評価されています。従来のオンプレミス環境では実現が難しかったグローバル規模でのデータ共有や共同研究が可能となり、国境を越えた感染症監視体制の構築を支援しています。また、初期投資を抑制できるコスト効率の高さや、リアルタイム分析機能の充実も導入拡大を後押ししています。近年では、クラウドプラットフォーム上で機械学習モデルを継続的に更新できる仕組みが整備され、精度の高い疾病予測やリスク評価が実現されています。こうした技術革新が市場成長をさらに加速させています。
医療AI人材の育成競争が市場成長の新たな焦点に
市場拡大が続く一方で、AI人材不足は依然として大きな課題として残されています。疫学とデータサイエンス、機械学習、バイオインフォマティクスを横断的に理解する専門人材は世界的に不足しており、多くの公衆衛生機関や研究機関が採用難に直面しています。そのような中、教育機関による人材育成への投資が活発化しています。例えば、ハーバード大学医学部は医療AI分野の博士課程プログラムを新設し、次世代の医療AIリーダー育成を本格化させています。こうした取り組みは、将来的に疫学AI市場の技術革新を支える重要な基盤となるでしょう。人材確保が進むことで、より高度なAIモデルの開発や実運用が可能となり、市場全体の成熟度向上につながると期待されています。