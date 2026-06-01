ホウライ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長兼社長執行役員 CEO:小野直樹)が運営する那須千本松牧場は、6月11日の「傘の日」を含む梅雨時期に合わせ、雨の日も晴れの日も牧場散策を楽しめる期間限定イベント「千本松アンブレラウォーク」を、2026年6月8日（月）から7月12日（日）まで開催します。

2回目となる今年は、桜並木通りやにぎわい広場など牧場内7か所に、200本のカラフルな傘を装飾。さらに新企画として、那須塩原市の子どもたちが「好きな千本松牧場」をテーマに描いた「こども未来牧場アート傘」を展示します。 梅雨時期の牧場を、雨の日も訪れたくなるフォトスポットとして楽しめる初夏限定イベントです。

■今年の新企画「こども未来牧場アート傘」：

・今年は新たに、那須塩原市の有志の子どもたち約50名が参加する「こども未来牧場アート傘」企画を実施します。「好きな千本松牧場」をテーマに透明傘へ絵を描き、完成したアート傘を牧場内に展示します。 ・子どもたちならではの自由な発想で描かれた傘を通じて、地域の皆さまと牧場がつながり、未来の千本松牧場を一緒に思い描くきっかけをつくります。完成したアート傘は、6月13日（土）から7月12日（日）まで、にぎわい広場天井などに約50本展示予定です。（協力：日本理化学工業株式会社/キットパス）

■約200本の傘で、雨の日も晴れの日も楽しめる牧場散策に：

■7か所に設置されたフォトスポットで、晴れの日も雨の日も散策をより楽しく。：

■雨の日限定の小さな楽しみも：

期間中は、来場者向けにカラフル傘を無料で貸し出します。 さらに、雨が降った日にファームショップで税抜3,000円以上お買い上げのお客さま先着1,000名さまへ、那須千本松牧場公式キャラクター「おかあさん牛のセボン」の缶バッヂをプレゼントします。

■週末は、雨でも楽しめるマルシェや体験イベントも開催：

期間中の週末には、地域のハンドメイド作家による紫陽花モチーフのアクセサリー販売、石鹸パフェづくり体験、真岡産メロンの試食販売、千本松の削りいちごなど、梅雨時期のおでかけを楽しめる関連企画も展開予定です。雨の日でも立ち寄りやすいマルシェや体験イベントを通じて、梅雨時期の牧場での滞在をより楽しく彩ります。

① “紫陽花モチーフ”のアクセサリー販売：

1.5センチに切った千代紙をお花の形に8個折って仕上げる紫陽花モチーフなどこの時期ならではのレジンアクセサリーを販売します。【pourvous：栃木市】 ・日時：6月14日（日）・28日（日）・７月4日（土）・5日（日）10時～16時 ・場所：にぎわい広場（7月5日（日）のみ千本松テラス桜並木通り） ・価格：1,300円～

②石鹸パフェのワークショップ開催：

20年以上、肌にやさしい石けん作りを行うアーティストによる石鹸パフェづくりのワークショップを開催します。【and.sea_soap：さくら市】 ・日時：7月5日（日）10時～16時 ・場所：にぎわい広場 ・価格：850円～

③2026年5月度日本野菜ソムリエサミット青果部門「最高金賞」受賞の農家による 旬の農産物「メロン」の試食販売会を開催：

メロン生産が県内でも盛んな真岡市から、40年の実績を持つ農家「株式会社アイカ」が育てた糖度17度以上のメロンを販売します。収穫時期に合わせて品種をリレー形式で展開し、毎週試食も実施予定です。 ・日時：6月6日（土）、７日（日）、13日（土）、14日（日）までの予定。 ※天候・気温により終売日程が変更になる場合がございます。 10時～16時 ・場所：にぎわい広場 ・価格：2,000円～

④：今年も千本松の完熟いちごを使った削りいちごが登場：

いちご狩りシーズンが終わっても、千本松牧場自慢のいちごをお楽しみいただけます。 ・日時：6月27日（土）・28日（日）10時～16時 ・場所：千本松オープンカフェ桜並木通り ・価格：700円

■梅雨の肌寒い日には、あたたかメニューと温泉でひと休み：

期間中、ファームレストランや千本松オープンカフェでは、焼いて食べるニョッキ、クリームソースオムライス、牧場リコッタチーズドッグなどの期間限定メニューを展開します。（一部メニューは週末限定）アンブレラウォークでの散策や写真撮影の後は、場内にある源泉かけ流しの千本松温泉で体を温めながら、雨の日ならではのゆったりとした時間をお楽しみいただけます。

■千本松アンブレラウォーク開催概要：

・開催期間：2026年6月8日（月）～7月12日（日） ・展開場所：6か所 桜並木通り/にぎわい広場/ファームレストラン/ファームショップ/ソフトクリームショップ本店/アミューズメントエリア ・参加費：入場無料（体験・飲食等は一部有料） ・その他：アンブレラフォトスポット7か所（①桜並木通り②にぎわい広場③千本松テラス④相合傘⑤ツリーブランコ⑥ドッグラン⑦どうぶつふれあい広場）設置（荒天時は一部中止の可能性がございます） ※価格はすべて税込みです。