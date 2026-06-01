施術後のリピート率「50%以下」のサロンが半数超え｜リピートされない最大の理由は「変化の実感不足」
波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店を運営する明治ヘルスケア株式会社（本社：新潟県新発田市、代表取締役：川俣 潤）は、整体院・サロン・治療院を経営する30～59歳の男女100名を対象に「施術後のリピート率に関する実態調査」を実施しました。
■ 調査概要
調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：整体院・サロン・治療院の経営者（30～59歳の男女） 有効回答数：100名 調査期間：2026年5月
■ 調査結果サマリー
Q1. 初回来店後のリピート率（2回目以降に来店する割合）はどのくらいですか？
・80%以上：8% ・60～80%：18% ・40～60%：23% ・20～40%：32% ・20%未満：19%
リピート率が50%以下のサロンが過半数を超えており、「初回で終わってしまう」という課題の深刻さが浮き彫りになりました。
Q2. クライアントがリピートしない理由として、最も大きいと思うものはどれですか？
・施術の変化を十分に実感してもらえなかった：39% ・価格が高いと感じられた：22% ・立地やアクセスの問題：15% ・他店と差別化できていない：14% ・接客や雰囲気の問題：6% ・その他：4%
「変化を実感してもらえなかった」が最多で、施術の質そのものではなく「伝え方」の問題がリピート率を左右していることが確認されました。
Q3. 施術前後の変化をクライアントに「画面やデータで見せている」施術院はどのくらいありますか？
・見せている：9% ・見せていないが検討中：31% ・見せていない：60%
9割以上の施術院が施術効果を「見せていない」状態であり、可視化による差別化の余地が極めて大きいことが分かります。
Q4. 施術前後の変化を画面で見せることで、リピート率が上がると思いますか？
・とてもそう思う：44% ・ややそう思う：38% ・あまりそう思わない：13% ・まったくそう思わない：5%
82%の経営者が「可視化すればリピート率が上がる」と考えています。
■ 調査結果に対する当社の見解
リピート率の低さは「技術不足」ではなく「伝達手段の不足」が原因であることが、今回の調査で裏付けられました。
当社のMeijiメタハンターは、施術前後の全身エネルギー状態を886項目の3Dスキャンで比較表示できる波動測定器です。「ここが変化しましたね」と画面を見せるだけで、クライアントの満足度と次回予約率は飛躍的に向上します。
Meijiメタハンターの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/metahunter/
■ 会社概要
店舗名：波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店 運営会社：明治ヘルスケア株式会社 本社住所：〒957-0061 新潟県新発田市住吉町2-8-6-2 電話番号：070-4132-3899 メールアドレス：a@kontaniclinic.jp 事業内容：波動測定器・バイオレゾナンス機器の企画・設計・販売 代表取締役：川俣 潤 公式サイト：https://kontaniclinic.jp/
配信元企業：明治ヘルスケア株式会社
■ 調査概要
調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：整体院・サロン・治療院の経営者（30～59歳の男女） 有効回答数：100名 調査期間：2026年5月
■ 調査結果サマリー
Q1. 初回来店後のリピート率（2回目以降に来店する割合）はどのくらいですか？
・80%以上：8% ・60～80%：18% ・40～60%：23% ・20～40%：32% ・20%未満：19%
リピート率が50%以下のサロンが過半数を超えており、「初回で終わってしまう」という課題の深刻さが浮き彫りになりました。
Q2. クライアントがリピートしない理由として、最も大きいと思うものはどれですか？
・施術の変化を十分に実感してもらえなかった：39% ・価格が高いと感じられた：22% ・立地やアクセスの問題：15% ・他店と差別化できていない：14% ・接客や雰囲気の問題：6% ・その他：4%
「変化を実感してもらえなかった」が最多で、施術の質そのものではなく「伝え方」の問題がリピート率を左右していることが確認されました。
Q3. 施術前後の変化をクライアントに「画面やデータで見せている」施術院はどのくらいありますか？
・見せている：9% ・見せていないが検討中：31% ・見せていない：60%
9割以上の施術院が施術効果を「見せていない」状態であり、可視化による差別化の余地が極めて大きいことが分かります。
Q4. 施術前後の変化を画面で見せることで、リピート率が上がると思いますか？
・とてもそう思う：44% ・ややそう思う：38% ・あまりそう思わない：13% ・まったくそう思わない：5%
82%の経営者が「可視化すればリピート率が上がる」と考えています。
■ 調査結果に対する当社の見解
リピート率の低さは「技術不足」ではなく「伝達手段の不足」が原因であることが、今回の調査で裏付けられました。
当社のMeijiメタハンターは、施術前後の全身エネルギー状態を886項目の3Dスキャンで比較表示できる波動測定器です。「ここが変化しましたね」と画面を見せるだけで、クライアントの満足度と次回予約率は飛躍的に向上します。
Meijiメタハンターの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/metahunter/
■ 会社概要
店舗名：波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店 運営会社：明治ヘルスケア株式会社 本社住所：〒957-0061 新潟県新発田市住吉町2-8-6-2 電話番号：070-4132-3899 メールアドレス：a@kontaniclinic.jp 事業内容：波動測定器・バイオレゾナンス機器の企画・設計・販売 代表取締役：川俣 潤 公式サイト：https://kontaniclinic.jp/
配信元企業：明治ヘルスケア株式会社
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