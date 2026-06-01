日本の公共安全向け無線ブロードバンド市場、2034年までに123億7,110万米ドルを突破する見通し | 年平均成長率（CAGR）20.14%を記録
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日本の公共安全無線ブロードバンド市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の公共安全無線ブロードバンド市場：種類別、提供形態別、用途別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、公共安全向け無線ブロードバンドの日本市場は2025年に23億7260万米ドルに達し、2034年には123億7110万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は20.14%となる見込みである。
公共安全における無線ブロードバンドとは、法執行機関、災害管理当局、救急医療サービス、その他の緊急対応機関の運用ニーズを支援するために特別に設計された、高速で安全かつ堅牢な無線通信ネットワークの展開を指します。これらのネットワークにより、リアルタイムのビデオ監視、自動車両追跡および配車、リアルタイムのインシデント管理、GISを活用した状況認識、そして複雑な複数機関による緊急対応活動における人的資源の調整が可能になります。
急速な都市化、自然災害の増加、大規模なインフラプロジェクトにより、日本、韓国、オーストラリアなどの政府はブロードバンドベースの緊急対応フレームワークを優先的に導入するようになっている。アジア太平洋地域では、自然災害の増加と高密度な都市環境により、高度な公共安全通信インフラへの投資に対する継続的な圧力が生じ、2035年まで着実に成長が見込まれている。日本は、4つの主要なプレート上に位置し、地震、津波、台風、火山活動が頻繁に発生するという地理的・地質的な脆弱性を抱えており、最も強靭で高性能な公共安全通信ネットワークへの投資は、国家安全保障上の必須事項となっている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-wireless-broadband-in-public-safety-market/requestsample
主要な市場推進要因
地震への耐性、災害管理、そして能登半島の遺産
日本の公共安全無線ブロードバンド市場は、自然災害に対する国の並外れた脆弱性と、壊滅的な災害時にも機能し続ける通信インフラを構築しようとする政府の強い意志によって根本的に形成されています。2024年1月に発生した能登半島地震は、緊急対応要員が最も通信手段を必要としていたまさにその時に広範囲にわたる通信網の障害を引き起こし、日本の高リスク地域全体にわたる、強靭で冗長性があり相互運用可能な公共安全ブロードバンドネットワークへの投資を加速させる決定的な政策的推進力となりました。
NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルが、大規模災害時にも4G LTEと5Gの接続性を確保する全国規模の緊急ローミングサービス「JAPAN Roaming」を2026年4月に開始する準備を進めていることが発表され、業界における画期的な連携が示されました。これは、日本の通信エコシステムにおける協調的なインフラのレジリエンスへの根本的な転換を象徴するものです。この緊急ローミングの枠組みは、日本の公共安全通信アーキテクチャにおける構造的な変革を意味し、災害時にあらゆる機関の緊急対応要員が4大キャリアネットワークすべてで同時にブロードバンド接続を維持できるようになります。これは、能登半島地震の対応時に決定的に欠けていた機能です。
日本の公共安全無線ブロードバンド市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の公共安全無線ブロードバンド市場：種類別、提供形態別、用途別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、公共安全向け無線ブロードバンドの日本市場は2025年に23億7260万米ドルに達し、2034年には123億7110万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は20.14%となる見込みである。
公共安全における無線ブロードバンドとは、法執行機関、災害管理当局、救急医療サービス、その他の緊急対応機関の運用ニーズを支援するために特別に設計された、高速で安全かつ堅牢な無線通信ネットワークの展開を指します。これらのネットワークにより、リアルタイムのビデオ監視、自動車両追跡および配車、リアルタイムのインシデント管理、GISを活用した状況認識、そして複雑な複数機関による緊急対応活動における人的資源の調整が可能になります。
急速な都市化、自然災害の増加、大規模なインフラプロジェクトにより、日本、韓国、オーストラリアなどの政府はブロードバンドベースの緊急対応フレームワークを優先的に導入するようになっている。アジア太平洋地域では、自然災害の増加と高密度な都市環境により、高度な公共安全通信インフラへの投資に対する継続的な圧力が生じ、2035年まで着実に成長が見込まれている。日本は、4つの主要なプレート上に位置し、地震、津波、台風、火山活動が頻繁に発生するという地理的・地質的な脆弱性を抱えており、最も強靭で高性能な公共安全通信ネットワークへの投資は、国家安全保障上の必須事項となっている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-wireless-broadband-in-public-safety-market/requestsample
主要な市場推進要因
地震への耐性、災害管理、そして能登半島の遺産
日本の公共安全無線ブロードバンド市場は、自然災害に対する国の並外れた脆弱性と、壊滅的な災害時にも機能し続ける通信インフラを構築しようとする政府の強い意志によって根本的に形成されています。2024年1月に発生した能登半島地震は、緊急対応要員が最も通信手段を必要としていたまさにその時に広範囲にわたる通信網の障害を引き起こし、日本の高リスク地域全体にわたる、強靭で冗長性があり相互運用可能な公共安全ブロードバンドネットワークへの投資を加速させる決定的な政策的推進力となりました。
NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルが、大規模災害時にも4G LTEと5Gの接続性を確保する全国規模の緊急ローミングサービス「JAPAN Roaming」を2026年4月に開始する準備を進めていることが発表され、業界における画期的な連携が示されました。これは、日本の通信エコシステムにおける協調的なインフラのレジリエンスへの根本的な転換を象徴するものです。この緊急ローミングの枠組みは、日本の公共安全通信アーキテクチャにおける構造的な変革を意味し、災害時にあらゆる機関の緊急対応要員が4大キャリアネットワークすべてで同時にブロードバンド接続を維持できるようになります。これは、能登半島地震の対応時に決定的に欠けていた機能です。