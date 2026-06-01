日本の公共安全向け無線ブロードバンド市場、2034年までに123億7,110万米ドルを突破する見通し | 年平均成長率（CAGR）20.14%を記録

日本の公共安全向け無線ブロードバンド市場、2034年までに123億7,110万米ドルを突破する見通し | 年平均成長率（CAGR）20.14%を記録