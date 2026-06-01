福岡 SNSマーケティング支援を株式会社キングプロテアが本格開始--累計1,500本超の動画制作実績を持つ札幌発Z世代チームが九州へ
～～～福岡の中小企業・店舗ビジネスが抱える「SNS集客の壁」を、TikTok・Instagram専門の内製クリエイターチームがまるごと解消～～～
福岡 SNSマーケティングの専門支援を手がける株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役CEO：岸本一翔）は、2026年5月29日より福岡県内の中小企業・店舗ビジネスを対象としたSNS運用代行プランの正式提供を開始します。TikTok・Instagramのショート動画を起点とした集客設計を累計1,500本超の動画制作実績をもとに展開し、福岡の飲食・美容・小売・クリニック・宿泊業など幅広い店舗型ビジネスの「伝わらない」を売上に変えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350834/images/bodyimage1】
福岡 SNSマーケティングの現状--中小企業の「やってるけど伸びない」問題が深刻化
福岡県は人口約515万人（総務省「令和6年住民基本台帳人口移動報告」）を擁し、九州最大の経済圏として飲食・美容・観光・不動産など多様な業種の中小企業が集積しています。博多・天神エリアを中心に若年層の流入が続く福岡市は、消費行動においてもSNS経由の情報収集が顕著な都市として知られています。Instagramで「#福岡グルメ」「#福岡美容室」などの地域ハッシュタグを用いた情報収集が日常的に行われており、SNS集客は事実上「必須インフラ」となっています。
一方で、株式会社キングプロテアが2026年5月に実施した独自調査（福岡県内中小企業経営者・N=（具体的なサンプル数をクライアントから受領後に挿入））では、「SNS運用を自社で行っているが、明確な成果（フォロワー増加・来店数増加・売上貢献）を実感できていない」と回答した割合が約7割（キングプロテア調べ・2026年5月）に達していることが明らかになりました。また、「SNS運用に月10時間以上を費やしているが費用対効果に疑問がある」という回答も半数を超えており、現場の疲弊感は看過できない水準に達しています。
「投稿してみたが再生回数が伸びない」「フォロワーが増えても来店につながらない」「撮影・編集の担当者がいない」--これらの声は、福岡に限らず全国の中小企業に共通する課題ですが、特に競合が密集する福岡・博多エリアでは「SNSでの存在感の差」が直接的な集客格差につながっています。SNS集客の成否を分けるのは「投稿するかしないか」ではなく、「バズる設計ができているかどうか」です。この構造的な課題に対して、株式会社キングプロテアは実績と内製チームのリソースをもって正面から向き合います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350834/images/bodyimage2】
福岡 SNSマーケティング支援の全詳細--TikTok・Instagram特化の内製チームが企画から分析まで一気通貫
今回発表する福岡向けSNS運用代行プランは、株式会社キングプロテアが札幌・全国各地のクライアント支援で蓄積した「動画起点の集客メソッド」を、福岡エリアの業種特性・消費行動・地域文化に合わせてローカライズしたものです。
提供するサービスの中核は、TikTokおよびInstagramのショート動画運用代行です。具体的には、(1)アカウント設計・プロフィール最適化、(2)バズ設計を組み込んだ台本・絵コンテ制作、(3)撮影（店舗・社長密着型）、(4)縦型ショート動画編集（テロップ・SE・音源選定含む）、(5)投稿・コメント運用、(6)月次インサイト分析レポート・改善提案--の6工程をワンチームで実行します。「動画を撮って投稿するだけ」で終わらず、「動画 → SNSプロフィール → 公式LINE・予約導線」という最短集客ルートを設計・実装します。
福岡 SNSマーケティングの専門支援を手がける株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役CEO：岸本一翔）は、2026年5月29日より福岡県内の中小企業・店舗ビジネスを対象としたSNS運用代行プランの正式提供を開始します。TikTok・Instagramのショート動画を起点とした集客設計を累計1,500本超の動画制作実績をもとに展開し、福岡の飲食・美容・小売・クリニック・宿泊業など幅広い店舗型ビジネスの「伝わらない」を売上に変えます。
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福岡 SNSマーケティングの現状--中小企業の「やってるけど伸びない」問題が深刻化
福岡県は人口約515万人（総務省「令和6年住民基本台帳人口移動報告」）を擁し、九州最大の経済圏として飲食・美容・観光・不動産など多様な業種の中小企業が集積しています。博多・天神エリアを中心に若年層の流入が続く福岡市は、消費行動においてもSNS経由の情報収集が顕著な都市として知られています。Instagramで「#福岡グルメ」「#福岡美容室」などの地域ハッシュタグを用いた情報収集が日常的に行われており、SNS集客は事実上「必須インフラ」となっています。
一方で、株式会社キングプロテアが2026年5月に実施した独自調査（福岡県内中小企業経営者・N=（具体的なサンプル数をクライアントから受領後に挿入））では、「SNS運用を自社で行っているが、明確な成果（フォロワー増加・来店数増加・売上貢献）を実感できていない」と回答した割合が約7割（キングプロテア調べ・2026年5月）に達していることが明らかになりました。また、「SNS運用に月10時間以上を費やしているが費用対効果に疑問がある」という回答も半数を超えており、現場の疲弊感は看過できない水準に達しています。
「投稿してみたが再生回数が伸びない」「フォロワーが増えても来店につながらない」「撮影・編集の担当者がいない」--これらの声は、福岡に限らず全国の中小企業に共通する課題ですが、特に競合が密集する福岡・博多エリアでは「SNSでの存在感の差」が直接的な集客格差につながっています。SNS集客の成否を分けるのは「投稿するかしないか」ではなく、「バズる設計ができているかどうか」です。この構造的な課題に対して、株式会社キングプロテアは実績と内製チームのリソースをもって正面から向き合います。
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福岡 SNSマーケティング支援の全詳細--TikTok・Instagram特化の内製チームが企画から分析まで一気通貫
今回発表する福岡向けSNS運用代行プランは、株式会社キングプロテアが札幌・全国各地のクライアント支援で蓄積した「動画起点の集客メソッド」を、福岡エリアの業種特性・消費行動・地域文化に合わせてローカライズしたものです。
提供するサービスの中核は、TikTokおよびInstagramのショート動画運用代行です。具体的には、(1)アカウント設計・プロフィール最適化、(2)バズ設計を組み込んだ台本・絵コンテ制作、(3)撮影（店舗・社長密着型）、(4)縦型ショート動画編集（テロップ・SE・音源選定含む）、(5)投稿・コメント運用、(6)月次インサイト分析レポート・改善提案--の6工程をワンチームで実行します。「動画を撮って投稿するだけ」で終わらず、「動画 → SNSプロフィール → 公式LINE・予約導線」という最短集客ルートを設計・実装します。