事業用コンプレッサー、購入の決め手は″価格″よりも″相談できるかどうか″ ― 小規模事業者200名の購買行動調査
エアーコンプレッサー専門店「エアセルフ」（運営：株式会社メカニスタ）は、従業員10名以下の小規模事業者で業務にコンプレッサーを使用している30歳～59歳の男性200名を対象に「コンプレッサーの購買行動に関する意識調査」を実施しました。
調査概要
調査名：小規模事業者のコンプレッサー購買行動に関する意識調査 調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：全国の30歳～59歳の男性で、従業員10名以下の事業所でコンプレッサーを業務利用している方 有効回答数：200名 調査期間：2026年4月15日～2026年4月22日 調査主体：コンプレッサー専門店エアセルフ（株式会社メカニスタ、本社：北海道札幌市）
調査背景
中小企業庁「小規模企業白書」によれば、日本の企業の約85%は従業員5名以下の小規模事業者です。こうした事業者にとって、コンプレッサーのような設備投資は経営に直接影響する決断であり、購入先の選定にも独自の判断基準があると考えられます。しかし、小規模事業者の設備購買行動に特化した調査はほとんど行われていません。本調査ではその実態を明らかにします。
調査結果
Q1. コンプレッサーをどこで購入しましたか（単一回答、n=200）
ネット通販（Amazon、楽天市場等） ………… 36.5%（73名） ホームセンター ……………………………… 22.0%（44名） メーカー・代理店への直接発注 ……………… 18.0%（36名） コンプレッサー専門店 ………………………… 11.5%（23名） 中古品（オークション・知人からの譲渡等） … 8.0%（16名） その他 ………………………………………… 4.0%（8名）
ネット通販が36.5%で最多。手軽さと価格比較のしやすさが支持されています。一方、ホームセンター22.0%、メーカー直接18.0%、専門店11.5%と、対面や相談を含む購入チャネルも合計で5割を超えており、ネットだけでは購買行動が完結していない実態もうかがえます。
Q2. その購入先を選んだ最大の理由は何ですか（単一回答、n=200）
用途に合った機種を相談・提案してもらえた ……… 26.5%（53名） 価格が安かった …………………………………… 24.0%（48名） すぐに届く・すぐに手に入る …………………… 17.5%（35名） 信頼できるブランド・販売店だった ……………… 14.0%（28名） 以前も利用したことがある ………………………… 10.5%（21名） 知人の紹介 ………………………………………… 7.5%（15名）
「用途に合った機種を相談・提案してもらえた」が26.5%で1位。「価格が安かった」の24.0%をわずかに上回りました。小規模事業者はコンプレッサーの専門知識が乏しいケースが多く、自力での機種選定に不安を感じているため、相談できることが価格以上の決め手になっていると考えられます。
Q3. コンプレッサー購入前、コンプレッサーに関する知識はどの程度ありましたか（単一回答、n=200）
十分な知識があった ……………………… 8.5%（17名） ある程度の知識はあった ………………… 24.0%（48名） なんとなく知っている程度だった ……… 38.5%（77名） ほとんど知識がなかった ………………… 29.0%（58名）
「なんとなく知っている程度」と「ほとんど知識がなかった」を合わせると67.5%。約7割の小規模事業者が十分な知識を持たないまま購入に臨んでいることがわかりました。この結果は、Q2で「相談・提案」が購入先選定の最大の決め手だったこととも整合しています。
Q4. 購入したコンプレッサーの価格帯と、利用した支払い方法を教えてください
＜購入価格帯（単一回答、n=200）＞
5万円未満 …………… 18.5%（37名） 5万円～10万円未満 …… 27.0%（54名） 10万円～20万円未満 … 24.5%（49名） 20万円～50万円未満 … 19.0%（38名） 50万円以上 …………… 11.0%（22名）
＜支払い方法（単一回答、n=200）＞
一括払い（現金・振込） ………… 44.0%（88名） クレジットカード一括払い ……… 20.5%（41名） クレジットカード分割払い ……… 18.0%（36名） リース契約 ……………………… 9.0%（18名） ローン ………………………… 5.5%（11名） その他 ………………………… 3.0%（6名）
10万円以上の価格帯が合計54.5%と過半数を占める一方、クレジットカード分割払いは18.0%。小規模事業者の設備投資において、分割払いは資金繰りの負担軽減策として現実的な選択肢となっていることが読み取れます。
Q5. 購入後にサポート（相談、修理、メンテナンス等）を利用したことはありますか（単一回答、n=200）
利用したことがある ………… 41.5%（83名） 利用したことはない ………… 46.0%（92名） サポートがあることを知らなかった … 12.5%（25名）
4割以上が購入後にサポートを利用しています。一方、「サポートがあることを知らなかった」が12.5%存在しており、購入先からの情報発信不足も見られます。サポートを利用した方の満足度は高く、自由回答では「電話で使い方を教えてもらえて助かった」「消耗品の注文先がすぐわかった」といった声が見られました。
まとめ
本調査により、小規模事業者のコンプレッサー購買行動について以下の傾向が明らかになりました。
購入先の選定理由として「相談・提案してもらえる」が「価格の安さ」を上回ったこと。約7割のユーザーが十分な事前知識を持たずに購入していること。そして、10万円を超える設備投資においてクレジットカード分割払いが現実的な支払い手段として利用されていること。
これらの結果は、小規模事業者向けのコンプレッサー販売においては、価格訴求よりも「相談できる安心感」と「用途に合った機種提案」が差別化要因になることを示しています。知識の少ないユーザーが適切な機種を選べるよう、購入前から購入後まで一貫したサポートを提供できる販売先が選ばれる時代になっていると言えます。
■ コンプレッサー専門店エアセルフについて
エアセルフは、プロ仕様の業務用モデルからDIY・車整備向けのエントリーモデルまで幅広いラインナップを取り揃えるエアーコンプレッサー専門店です。用途に合った機種選びのご相談から、購入後のサポートまで一貫して対応しております。クレジットカード決済による最大24回分割払いにも対応しており、法人・個人事業主・個人のお客様それぞれのご予算やお支払いスタイルに合わせたお買い物が可能です。
プロの現場で求められる高出力・高耐久モデルはもちろん、DIYや車・バイクの整備、タイヤの空気入れなど日常使いに適したモデルまで、用途別にお選びいただけます。
公式サイト ↓ https://air-compressor.jp/
Amazonショップ ↓ https://amzn.to/4uwWcIb
楽天市場店 ↓ https://www.rakuten.co.jp/air-compressor/
ヤフーショッピング店 ↓ https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/
運営会社：株式会社メカニスタ
配信元企業：株式会社メカニスタ
調査概要
調査名：小規模事業者のコンプレッサー購買行動に関する意識調査 調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：全国の30歳～59歳の男性で、従業員10名以下の事業所でコンプレッサーを業務利用している方 有効回答数：200名 調査期間：2026年4月15日～2026年4月22日 調査主体：コンプレッサー専門店エアセルフ（株式会社メカニスタ、本社：北海道札幌市）
中小企業庁「小規模企業白書」によれば、日本の企業の約85%は従業員5名以下の小規模事業者です。こうした事業者にとって、コンプレッサーのような設備投資は経営に直接影響する決断であり、購入先の選定にも独自の判断基準があると考えられます。しかし、小規模事業者の設備購買行動に特化した調査はほとんど行われていません。本調査ではその実態を明らかにします。
調査結果
Q1. コンプレッサーをどこで購入しましたか（単一回答、n=200）
ネット通販（Amazon、楽天市場等） ………… 36.5%（73名） ホームセンター ……………………………… 22.0%（44名） メーカー・代理店への直接発注 ……………… 18.0%（36名） コンプレッサー専門店 ………………………… 11.5%（23名） 中古品（オークション・知人からの譲渡等） … 8.0%（16名） その他 ………………………………………… 4.0%（8名）
ネット通販が36.5%で最多。手軽さと価格比較のしやすさが支持されています。一方、ホームセンター22.0%、メーカー直接18.0%、専門店11.5%と、対面や相談を含む購入チャネルも合計で5割を超えており、ネットだけでは購買行動が完結していない実態もうかがえます。
Q2. その購入先を選んだ最大の理由は何ですか（単一回答、n=200）
用途に合った機種を相談・提案してもらえた ……… 26.5%（53名） 価格が安かった …………………………………… 24.0%（48名） すぐに届く・すぐに手に入る …………………… 17.5%（35名） 信頼できるブランド・販売店だった ……………… 14.0%（28名） 以前も利用したことがある ………………………… 10.5%（21名） 知人の紹介 ………………………………………… 7.5%（15名）
「用途に合った機種を相談・提案してもらえた」が26.5%で1位。「価格が安かった」の24.0%をわずかに上回りました。小規模事業者はコンプレッサーの専門知識が乏しいケースが多く、自力での機種選定に不安を感じているため、相談できることが価格以上の決め手になっていると考えられます。
Q3. コンプレッサー購入前、コンプレッサーに関する知識はどの程度ありましたか（単一回答、n=200）
十分な知識があった ……………………… 8.5%（17名） ある程度の知識はあった ………………… 24.0%（48名） なんとなく知っている程度だった ……… 38.5%（77名） ほとんど知識がなかった ………………… 29.0%（58名）
「なんとなく知っている程度」と「ほとんど知識がなかった」を合わせると67.5%。約7割の小規模事業者が十分な知識を持たないまま購入に臨んでいることがわかりました。この結果は、Q2で「相談・提案」が購入先選定の最大の決め手だったこととも整合しています。
Q4. 購入したコンプレッサーの価格帯と、利用した支払い方法を教えてください
＜購入価格帯（単一回答、n=200）＞
5万円未満 …………… 18.5%（37名） 5万円～10万円未満 …… 27.0%（54名） 10万円～20万円未満 … 24.5%（49名） 20万円～50万円未満 … 19.0%（38名） 50万円以上 …………… 11.0%（22名）
＜支払い方法（単一回答、n=200）＞
一括払い（現金・振込） ………… 44.0%（88名） クレジットカード一括払い ……… 20.5%（41名） クレジットカード分割払い ……… 18.0%（36名） リース契約 ……………………… 9.0%（18名） ローン ………………………… 5.5%（11名） その他 ………………………… 3.0%（6名）
10万円以上の価格帯が合計54.5%と過半数を占める一方、クレジットカード分割払いは18.0%。小規模事業者の設備投資において、分割払いは資金繰りの負担軽減策として現実的な選択肢となっていることが読み取れます。
Q5. 購入後にサポート（相談、修理、メンテナンス等）を利用したことはありますか（単一回答、n=200）
利用したことがある ………… 41.5%（83名） 利用したことはない ………… 46.0%（92名） サポートがあることを知らなかった … 12.5%（25名）
4割以上が購入後にサポートを利用しています。一方、「サポートがあることを知らなかった」が12.5%存在しており、購入先からの情報発信不足も見られます。サポートを利用した方の満足度は高く、自由回答では「電話で使い方を教えてもらえて助かった」「消耗品の注文先がすぐわかった」といった声が見られました。
まとめ
本調査により、小規模事業者のコンプレッサー購買行動について以下の傾向が明らかになりました。
購入先の選定理由として「相談・提案してもらえる」が「価格の安さ」を上回ったこと。約7割のユーザーが十分な事前知識を持たずに購入していること。そして、10万円を超える設備投資においてクレジットカード分割払いが現実的な支払い手段として利用されていること。
これらの結果は、小規模事業者向けのコンプレッサー販売においては、価格訴求よりも「相談できる安心感」と「用途に合った機種提案」が差別化要因になることを示しています。知識の少ないユーザーが適切な機種を選べるよう、購入前から購入後まで一貫したサポートを提供できる販売先が選ばれる時代になっていると言えます。
■ コンプレッサー専門店エアセルフについて
エアセルフは、プロ仕様の業務用モデルからDIY・車整備向けのエントリーモデルまで幅広いラインナップを取り揃えるエアーコンプレッサー専門店です。用途に合った機種選びのご相談から、購入後のサポートまで一貫して対応しております。クレジットカード決済による最大24回分割払いにも対応しており、法人・個人事業主・個人のお客様それぞれのご予算やお支払いスタイルに合わせたお買い物が可能です。
プロの現場で求められる高出力・高耐久モデルはもちろん、DIYや車・バイクの整備、タイヤの空気入れなど日常使いに適したモデルまで、用途別にお選びいただけます。
公式サイト ↓ https://air-compressor.jp/
Amazonショップ ↓ https://amzn.to/4uwWcIb
楽天市場店 ↓ https://www.rakuten.co.jp/air-compressor/
ヤフーショッピング店 ↓ https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/
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配信元企業：株式会社メカニスタ
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