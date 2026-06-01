インビトロ毒性試験市場は、2035年に1,097億3,300万米ドル規模へ拡大、動物実験代替技術とAI創薬の進展が牽引、CAGR 11.1％で急成長する次世代安全性評価市場

インビトロ毒性試験市場は、2035年に1,097億3,300万米ドル規模へ拡大、動物実験代替技術とAI創薬の進展が牽引、CAGR 11.1％で急成長する次世代安全性評価市場