インビトロ毒性試験市場は、2035年に1,097億3,300万米ドル規模へ拡大、動物実験代替技術とAI創薬の進展が牽引、CAGR 11.1％で急成長する次世代安全性評価市場
インビトロ毒性試験市場は、2025年の382億9,970万米ドルから2035年には1,097億3,300万米ドルへ拡大し、2026年から2035年にかけて年平均成長率11.1％で成長すると予測されています。この市場の魅力は、単なる検査需要の増加ではなく、医薬品、化学物質、化粧品、消費財の安全性評価そのものが大きく変わり始めている点にあります。従来の動物実験中心の評価から、ヒト由来細胞、3D培養、オルガノイド、オミクス解析、計算毒性学を組み合わせた“ヒト予測型”の評価へ移行しており、研究開発の成功確率を高めたい製薬企業や化学メーカーにとって、インビトロ毒性試験は戦略的インフラとなりつつあります。
動物実験規制が市場を押し上げる最大の転換点に
市場成長の大きな背景には、世界的な動物実験規制の強化と、3R原則への対応があります。企業は倫理的要請だけでなく、規制対応、ブランド信頼性、開発スピードの観点からも、代替試験法の導入を急いでいます。インビトロ毒性試験は、生きた動物の代わりに培養細胞や組織モデルを用いることで、毒性リスクを初期段階で効率的に検出できる点が強みです。特に医薬品開発では、後期臨床段階での失敗は莫大な損失につながるため、早期スクリーニングによる候補物質の絞り込みは、研究開発コストの最適化に直結します。つまり、この市場は「規制対応市場」であると同時に、「R&D効率化市場」としても成長しています。
【 無料サンプル 】
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細胞培養技術が毒性評価の精度を引き上げる
技術別では、細胞培養技術が2025年に市場をリードしています。従来の2D単層培養は依然として広く使われていますが、現在の成長ドライバーは3Dオルガノイド、スフェロイド、微小生理学的モデル、iPSC由来細胞など、よりヒト組織に近い反応を再現できる先進的な培養技術です。これらの技術は、従来の動物モデルや不死化細胞株では捉えにくかった種差、慢性曝露、臓器特異的毒性、微細な分子変化の検出に貢献します。ZEISS VenturesによるInSpheroへの戦略的投資のように、3D細胞培養分野への資金流入も進んでおり、毒性試験は単なるラボ評価から、高度な生物学的シミュレーションへ進化しています。
主要企業のリスト：
● Charles River Laboratories International, Inc.
● SGS S.A.
● Merck KGaA
● Eurofins Scientific
● Abbott Laboratories
● Laboratory Corporation of America Holdings
● Evotec S.E.
● Thermo Fisher Scientific, Inc.
● Quest Diagnostics Incorporated
● Agilent Technologies, Inc.
● Catalent, Inc.
● Danaher Corporation
● Bio-Rad Laboratories, Inc.
● BioIVT
● Gentronix
細胞アッセイが最大シェア、創薬と腫瘍研究で需要拡大
手法別では、細胞アッセイが最大の収益シェアを占めています。細胞アッセイは、薬物動態、細胞毒性、腫瘍細胞増殖抑制、化合物スクリーニングなど幅広い用途に対応できるため、製薬・バイオテクノロジー企業にとって不可欠な評価手法となっています。特に、吸収、分布、代謝、排泄といった薬物動態プロファイルの評価に活用されるほか、抗がん剤開発では安全性と有効性の両面から候補物質を評価できる点が高く評価されています。費用対効果が高く、結果取得が速く、自動化やハイスループットスクリーニングにも適しているため、研究開発のスピードを重視する企業ほど導入メリットが大きい分野です。
動物実験規制が市場を押し上げる最大の転換点に
市場成長の大きな背景には、世界的な動物実験規制の強化と、3R原則への対応があります。企業は倫理的要請だけでなく、規制対応、ブランド信頼性、開発スピードの観点からも、代替試験法の導入を急いでいます。インビトロ毒性試験は、生きた動物の代わりに培養細胞や組織モデルを用いることで、毒性リスクを初期段階で効率的に検出できる点が強みです。特に医薬品開発では、後期臨床段階での失敗は莫大な損失につながるため、早期スクリーニングによる候補物質の絞り込みは、研究開発コストの最適化に直結します。つまり、この市場は「規制対応市場」であると同時に、「R&D効率化市場」としても成長しています。
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細胞培養技術が毒性評価の精度を引き上げる
技術別では、細胞培養技術が2025年に市場をリードしています。従来の2D単層培養は依然として広く使われていますが、現在の成長ドライバーは3Dオルガノイド、スフェロイド、微小生理学的モデル、iPSC由来細胞など、よりヒト組織に近い反応を再現できる先進的な培養技術です。これらの技術は、従来の動物モデルや不死化細胞株では捉えにくかった種差、慢性曝露、臓器特異的毒性、微細な分子変化の検出に貢献します。ZEISS VenturesによるInSpheroへの戦略的投資のように、3D細胞培養分野への資金流入も進んでおり、毒性試験は単なるラボ評価から、高度な生物学的シミュレーションへ進化しています。
主要企業のリスト：
● Charles River Laboratories International, Inc.
● SGS S.A.
● Merck KGaA
● Eurofins Scientific
● Abbott Laboratories
● Laboratory Corporation of America Holdings
● Evotec S.E.
● Thermo Fisher Scientific, Inc.
● Quest Diagnostics Incorporated
● Agilent Technologies, Inc.
● Catalent, Inc.
● Danaher Corporation
● Bio-Rad Laboratories, Inc.
● BioIVT
● Gentronix
細胞アッセイが最大シェア、創薬と腫瘍研究で需要拡大
手法別では、細胞アッセイが最大の収益シェアを占めています。細胞アッセイは、薬物動態、細胞毒性、腫瘍細胞増殖抑制、化合物スクリーニングなど幅広い用途に対応できるため、製薬・バイオテクノロジー企業にとって不可欠な評価手法となっています。特に、吸収、分布、代謝、排泄といった薬物動態プロファイルの評価に活用されるほか、抗がん剤開発では安全性と有効性の両面から候補物質を評価できる点が高く評価されています。費用対効果が高く、結果取得が速く、自動化やハイスループットスクリーニングにも適しているため、研究開発のスピードを重視する企業ほど導入メリットが大きい分野です。