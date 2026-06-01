【うまい棒ケース】のアクテックが「ビジネスマッチングフェア2026」に出展致します！！小間位置（ブース番号）：44
アクテック株式会社（本社：大阪府、代表取締役社長：芦田知之、以下 アクテック）は、2026年6月9日（火）～6月10日（水）の二日間、マイドームおおさか3階展示場で開催される、「ビジネスマッチングフェア2026」に出展致します。
小間位置（ブース番号）：44
うまい棒ケースやタブレットを壁に固定する板金ケース、人気のディスプレイケース等を展示致します。
■ピンバッジケース
お気に入りのピンバッジをディスプレイすることが出来る、大変便利なケースです。
ピンバッジコレクター必見です！！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349828/images/bodyimage1】
■メダル用アルミケース
メダルをベロア調の生地を巻いたクッション材で優しく包み、立たせて飾ることが出来ます。
クッション材は、アルミケースから取り外し可能で、裏面にメダルのリボンを纏めるゴムバンドを設けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349828/images/bodyimage2】
■出退勤管理用タブレット固定金具
勤怠管理システムを組み込んだタブレットPCとFeliCaを一つにまとめた、
壁に取り付けるための金具です。
操作しやすい角度（30°）となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349828/images/bodyimage3】
■タブレットPCソフトケース
使い勝手の向上、業務効率化を目的としたソフトケースです。
下記の効果が見込めます。
・ストラップ利用により両手を空けることができる、また落下を防止できる。
・蓋の利用により液晶画面を保護できる。
・ペンホルダー搭載により、ペンが取り出しやすい。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349828/images/bodyimage4】
アクテックストア
https://actecstore.com
アクテックコーポレートサイト
https://actec1972.co.jp
X
https://x.com/actec1972
Instagram
https://www.instagram.com/actec1972
YouTube
https://www.youtube.com/@actec1972
Facebook
https://www.facebook.com/actec1972
配信元企業：アクテック株式会社
小間位置（ブース番号）：44
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■ピンバッジケース
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ピンバッジコレクター必見です！！
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■メダル用アルミケース
メダルをベロア調の生地を巻いたクッション材で優しく包み、立たせて飾ることが出来ます。
クッション材は、アルミケースから取り外し可能で、裏面にメダルのリボンを纏めるゴムバンドを設けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349828/images/bodyimage2】
■出退勤管理用タブレット固定金具
勤怠管理システムを組み込んだタブレットPCとFeliCaを一つにまとめた、
壁に取り付けるための金具です。
操作しやすい角度（30°）となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349828/images/bodyimage3】
■タブレットPCソフトケース
使い勝手の向上、業務効率化を目的としたソフトケースです。
下記の効果が見込めます。
・ストラップ利用により両手を空けることができる、また落下を防止できる。
・蓋の利用により液晶画面を保護できる。
・ペンホルダー搭載により、ペンが取り出しやすい。
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