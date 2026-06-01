【本の要約サービス「flier」月間ランキング】天才たちの習慣をまとめた本が第1位！ 全世界累計6,600万部のシリーズから『改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん』もランクイン！ 全国の書店でフェア開催

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