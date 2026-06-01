【本の要約サービス「flier」月間ランキング】天才たちの習慣をまとめた本が第1位！ 全世界累計6,600万部のシリーズから『改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん』もランクイン！ 全国の書店でフェア開催
累計会員数131万人を突破した本の要約サービス「flier（フライヤー）」を運営する株式会社フライヤー（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO 大賀康史）は、2026年5月のビジネス書月間ランキングを発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350778/images/bodyimage1】
1位に輝いたのは『１日ごとに差が開く 天才たちのライフハック』でした。本書は、スティーブ・ジョブズや羽生善治、エジソンなど「天才」と呼ばれる人たちが、継続して成果を出し続けるために実践した、ユニークな習慣を紹介した一冊。孫正義は「毎日5分だけ使って1日に1つの発明をする」ことを習慣とした結果、音声機能つき自動翻訳機を開発したというエピソードなど、70のエピソードが紹介されています。
また、2位には『改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん』がランクイン。「1番はじめに読むお金の教科書」として世界的に愛されている『金持ち父さん 貧乏父さん』の改訂版です。激動の時代を乗り切るために必要なファイナンシャル・リテラシーを身につけたい人々の思いが表れた結果となりました。
flierでは、こうした名著・ベストセラーをこれまでも数多くご紹介しており、新たな読者を開拓するための一助となるよう、これからも紹介を続けてまいります。
本ランキングは、flierの有料会員を対象に、スマホアプリおよびウェブのアクセス数（紹介書籍の要約閲覧数）を合算し順位付け。集計期間は、2026年4月25日～2026年5月24日です。
■「flier」ユーザー閲覧数 月間ランキングTOP10（2026年5月）
1位：『１日ごとに差が開く 天才たちのライフハック』（許成準／三笠書房）
2位：『改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん』（ロバート・キヨサキ、白根美保子（訳）／筑摩書房）
3位：『うつ未満。』（精神科医Tomy／秀和システム新社）
4位：『この1冊でしっかりわかる Geminiの教科書』（佐倉井理冴／SBクリエイティブ）
5位：『体力おばけへの道 超ハードモード編』（澤木一貴、國本充洋（監修）／KADOKAWA）
6位：『聞き出せる人が、うまくいく。』（荒木俊哉／祥伝社）
7位：『悪魔の習慣を断ち切れ』（ナポレオン・ヒル、児島修（訳）／アチーブメント出版）
8位：『定年前後のキャリア戦略』（藤井薫／中央公論新社）
9位：『いい人はうまくいく』（長倉顕太／すばる舎）
10位：『なぜ、あなたは時間に追われているのか』（吉川ゆり／日経BP）
今回の月間ランキングに基づいたフェアが、全国の書店にて2026年7月より開催予定です。開催期間や展開書籍・点数は、各店舗によって異なります。
2026年5月 ビジネス書月間ランキング1位『１日ごとに差が開く 天才たちのライフハック』
著者 許成準氏 コメント
現代社会はますます複雑になり、情報も溢れているため、自分を見失いやすい時代になっています。そうした中で、自分なりの軸を持ち、良い習慣を積み重ねていくことは、より良く生きるために大切なことです。
本書では、さまざまな分野で活躍した人々の思考法や習慣を紹介しました。成功は特別な才能だけではなく、日々の小さな習慣の積み重ねによって形作られるものだと考えています。
また、他者の良い習慣や考え方を学ぶことは、自分自身を成長させる大きなきっかけにもなります。日々の小さな習慣の積み重ねが、長い時間の中で大きな変化につながっていくことを、本書を通じて感じていただけたなら嬉しく思います。
『天才たちのライフハック』を多くの方に読んでいただき、大変嬉しく思います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350778/images/bodyimage1】
1位に輝いたのは『１日ごとに差が開く 天才たちのライフハック』でした。本書は、スティーブ・ジョブズや羽生善治、エジソンなど「天才」と呼ばれる人たちが、継続して成果を出し続けるために実践した、ユニークな習慣を紹介した一冊。孫正義は「毎日5分だけ使って1日に1つの発明をする」ことを習慣とした結果、音声機能つき自動翻訳機を開発したというエピソードなど、70のエピソードが紹介されています。
また、2位には『改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん』がランクイン。「1番はじめに読むお金の教科書」として世界的に愛されている『金持ち父さん 貧乏父さん』の改訂版です。激動の時代を乗り切るために必要なファイナンシャル・リテラシーを身につけたい人々の思いが表れた結果となりました。
flierでは、こうした名著・ベストセラーをこれまでも数多くご紹介しており、新たな読者を開拓するための一助となるよう、これからも紹介を続けてまいります。
本ランキングは、flierの有料会員を対象に、スマホアプリおよびウェブのアクセス数（紹介書籍の要約閲覧数）を合算し順位付け。集計期間は、2026年4月25日～2026年5月24日です。
■「flier」ユーザー閲覧数 月間ランキングTOP10（2026年5月）
1位：『１日ごとに差が開く 天才たちのライフハック』（許成準／三笠書房）
2位：『改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん』（ロバート・キヨサキ、白根美保子（訳）／筑摩書房）
3位：『うつ未満。』（精神科医Tomy／秀和システム新社）
4位：『この1冊でしっかりわかる Geminiの教科書』（佐倉井理冴／SBクリエイティブ）
5位：『体力おばけへの道 超ハードモード編』（澤木一貴、國本充洋（監修）／KADOKAWA）
6位：『聞き出せる人が、うまくいく。』（荒木俊哉／祥伝社）
7位：『悪魔の習慣を断ち切れ』（ナポレオン・ヒル、児島修（訳）／アチーブメント出版）
8位：『定年前後のキャリア戦略』（藤井薫／中央公論新社）
9位：『いい人はうまくいく』（長倉顕太／すばる舎）
10位：『なぜ、あなたは時間に追われているのか』（吉川ゆり／日経BP）
今回の月間ランキングに基づいたフェアが、全国の書店にて2026年7月より開催予定です。開催期間や展開書籍・点数は、各店舗によって異なります。
2026年5月 ビジネス書月間ランキング1位『１日ごとに差が開く 天才たちのライフハック』
著者 許成準氏 コメント
現代社会はますます複雑になり、情報も溢れているため、自分を見失いやすい時代になっています。そうした中で、自分なりの軸を持ち、良い習慣を積み重ねていくことは、より良く生きるために大切なことです。
本書では、さまざまな分野で活躍した人々の思考法や習慣を紹介しました。成功は特別な才能だけではなく、日々の小さな習慣の積み重ねによって形作られるものだと考えています。
また、他者の良い習慣や考え方を学ぶことは、自分自身を成長させる大きなきっかけにもなります。日々の小さな習慣の積み重ねが、長い時間の中で大きな変化につながっていくことを、本書を通じて感じていただけたなら嬉しく思います。
『天才たちのライフハック』を多くの方に読んでいただき、大変嬉しく思います。