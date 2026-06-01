au PAY、街とネット両方での利用で最大全額相当のPontaポイントが当たるキャンペーンを開始～Pontaパス会員は当選確率が10倍に～
KDDIとauペイメントは2026年6月1日から6月30日まで、「超チャンス！キャンペーン」を実施します。
期間中に街のお店で使えるau PAY（コード支払い）とネットのお店で使えるau PAY（auかんたん決済）(注)の両方を合計5,000円以上利用すると、後日、抽選で合計700名に最大でご利用金額の全額相当（上限50,000ポイント）のPontaポイントが当たります。なお、Pontaパスに加入している場合は当選確率が10倍になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350719/images/bodyimage1】
■超チャンス！キャンペーンについて
特典：
・期間中合計50,000円以上ご利用の方の中から抽選で50名 …50,000ポイント
・期間中合計20,000円以上ご利用の方の中から抽選で150名…20,000ポイント
・期間中合計5,000円以上ご利用の方の中から抽選で500名…5,000ポイント
※重複当選はありません。
適用条件：
・期間中に下記１、２を満たすお客さま（順番は不問です）
１） キャンペーンサイトからエントリーを行うこと
２）期間中にau PAY（コード支払い）とau PAY（auかんたん決済）の両方を利用し、合計5,000円以上お買い物
・2026年6月30日23:59時点でPontaパス会員の場合、当選確率が10倍
au PAYが使えるお店はこちら（https://aupay.wallet.auone.jp/store/list/）
※一部対象外加盟店があります。
期間：
2026年6月1日 ～ 6月30日
※特典はPontaポイントとして2026年８月末までに加算します。
条件などの詳細はキャンペーンページ（https://camp.auone.jp/campaign/648759cba34298722fec5efc）をご参照ください。
auかんたん決済は2025年6月に「au PAY（auかんたん決済）」としてリニューアルし、約1年が経過しました。KDDIとauペイメントは「超チャンス！キャンペーン」を通じて、au PAYが街のお店だけでなく、ネットでのお支払いでもよりおトクに利用できる機会を提供し、お客さまに満足いただけるサービスを目指していきます。
(参考)
■「au PAY」特長
（1）スマートフォンだけでおトクにお買い物
スマートフォンから「au PAY アプリ」1つで店舗、オンライン、請求書の支払いができ、au契約者でなくともご利用いただけます。店頭や一部オンラインでのお支払い時にたまるPontaポイントは、au PAY 残高にチャージできます。対象のPonta提携店でのお買い物ではポイントがダブルでたまり、さらにおトクです。
（2）豊富なチャージ手段に対応
Pontaポイントやクレジットカード、銀行口座からのチャージ、ローソン銀行・セブン銀行のATMやローソン店頭などでの現金チャージ、au PAY ギフトカードやau PAY スマートローンなど、さまざまなチャージ方法が選択可能です。au/UQ mobileのお客さまはチャージした金額を月々の携帯料金と合算することもでき、残高が不足した際に自動でチャージする「オートチャージ」も設定可能です。
（3）「au Ponta ポータル」で、たまったポイントを確認
「au Ponta ポータル」にアクセスいただくと、au PAYの利用でたまったポイント数や有効期限、利用可能場所などが確認できます。au PAY アプリやMy auアプリなど、普段お使いのアプリやウェブサイトからアクセスいただけます。
（4）街でもネットでもクーポン利用でおトクにお買い物
毎月さまざまなサービスで利用できるおトクなクーポンをau PAY アプリ上で配信しています。使いたいクーポンを事前に獲得しておくことで、ご利用時に自動でクーポンが適用されます。街でもネットでもおトクなお買い物をお楽しみください。
au PAY 公式サイトはこちら （https://aupay.wallet.auone.jp/）
■「Pontaパス」について
おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートなど、さまざまなサービスが利用できる月額制のサブスクリプションサービスです。「ポイント経済圏」の先の価値を訴求し、デジタルとリアルでライフスタイルを支える仕組みが評価され、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。
詳細はこちら（https://prcp.pass.auone.jp/main/）を参照ください。
（注）対象となるネットでの支払いはau PAY（auかんたん決済）となります。au PAY（ネット支払い）は対象外です。
※表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税込です。
配信元企業：auペイメント株式会社
期間中に街のお店で使えるau PAY（コード支払い）とネットのお店で使えるau PAY（auかんたん決済）(注)の両方を合計5,000円以上利用すると、後日、抽選で合計700名に最大でご利用金額の全額相当（上限50,000ポイント）のPontaポイントが当たります。なお、Pontaパスに加入している場合は当選確率が10倍になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350719/images/bodyimage1】
■超チャンス！キャンペーンについて
特典：
・期間中合計50,000円以上ご利用の方の中から抽選で50名 …50,000ポイント
・期間中合計20,000円以上ご利用の方の中から抽選で150名…20,000ポイント
・期間中合計5,000円以上ご利用の方の中から抽選で500名…5,000ポイント
※重複当選はありません。
適用条件：
・期間中に下記１、２を満たすお客さま（順番は不問です）
１） キャンペーンサイトからエントリーを行うこと
２）期間中にau PAY（コード支払い）とau PAY（auかんたん決済）の両方を利用し、合計5,000円以上お買い物
・2026年6月30日23:59時点でPontaパス会員の場合、当選確率が10倍
au PAYが使えるお店はこちら（https://aupay.wallet.auone.jp/store/list/）
※一部対象外加盟店があります。
期間：
2026年6月1日 ～ 6月30日
※特典はPontaポイントとして2026年８月末までに加算します。
条件などの詳細はキャンペーンページ（https://camp.auone.jp/campaign/648759cba34298722fec5efc）をご参照ください。
auかんたん決済は2025年6月に「au PAY（auかんたん決済）」としてリニューアルし、約1年が経過しました。KDDIとauペイメントは「超チャンス！キャンペーン」を通じて、au PAYが街のお店だけでなく、ネットでのお支払いでもよりおトクに利用できる機会を提供し、お客さまに満足いただけるサービスを目指していきます。
(参考)
■「au PAY」特長
（1）スマートフォンだけでおトクにお買い物
スマートフォンから「au PAY アプリ」1つで店舗、オンライン、請求書の支払いができ、au契約者でなくともご利用いただけます。店頭や一部オンラインでのお支払い時にたまるPontaポイントは、au PAY 残高にチャージできます。対象のPonta提携店でのお買い物ではポイントがダブルでたまり、さらにおトクです。
（2）豊富なチャージ手段に対応
Pontaポイントやクレジットカード、銀行口座からのチャージ、ローソン銀行・セブン銀行のATMやローソン店頭などでの現金チャージ、au PAY ギフトカードやau PAY スマートローンなど、さまざまなチャージ方法が選択可能です。au/UQ mobileのお客さまはチャージした金額を月々の携帯料金と合算することもでき、残高が不足した際に自動でチャージする「オートチャージ」も設定可能です。
（3）「au Ponta ポータル」で、たまったポイントを確認
「au Ponta ポータル」にアクセスいただくと、au PAYの利用でたまったポイント数や有効期限、利用可能場所などが確認できます。au PAY アプリやMy auアプリなど、普段お使いのアプリやウェブサイトからアクセスいただけます。
（4）街でもネットでもクーポン利用でおトクにお買い物
毎月さまざまなサービスで利用できるおトクなクーポンをau PAY アプリ上で配信しています。使いたいクーポンを事前に獲得しておくことで、ご利用時に自動でクーポンが適用されます。街でもネットでもおトクなお買い物をお楽しみください。
au PAY 公式サイトはこちら （https://aupay.wallet.auone.jp/）
■「Pontaパス」について
おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートなど、さまざまなサービスが利用できる月額制のサブスクリプションサービスです。「ポイント経済圏」の先の価値を訴求し、デジタルとリアルでライフスタイルを支える仕組みが評価され、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。
詳細はこちら（https://prcp.pass.auone.jp/main/）を参照ください。
（注）対象となるネットでの支払いはau PAY（auかんたん決済）となります。au PAY（ネット支払い）は対象外です。
※表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税込です。
配信元企業：auペイメント株式会社
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