「GUZOU」VTuber「姫生のーむ」の3Dプロトタイプフィギュアを制作！6月1日（月）21:00より「Cheerium」にて抽選販売開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350895/images/bodyimage1】
株式会社タジク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中義弘）とブルーアール株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：奥村美徳）が共同で運営するプロジェクト「GUZOU（グウゾウ）」はVTuber「姫生のーむ」の3Dプロトタイプフィギュアを制作いたしました。
本情報の詳細は、2026年6月1日（月）に配信予定の「姫生のーむ」公式生配信にて発表いたします。また、同日21:00より、オンラインショップ「Cheerium」にて抽選販売を開始いたします。
■6月1日（月）の生配信にてフィギュアの詳細を初解禁！
2026年6月1日（月）に実施される「姫生のーむ」の生配信内にて、制作された3Dプロトタイプフィギュアの全貌やポイントを本人の配信にて公開いたします。
配信日時： 2026年6月1日（月） 21:00 ～
配信URL：https://youtube.com/live/b-oo2LNGU04
■プロジェクト「GUZOU」について
「GUZOU」は、キャラクターやIP（知的財産）を単なる大量生産のグッズとして消費するのではなく、世界にただ一つしか存在しない「物語を持つ価値」へと昇華させることを目的としたプロジェクトです。造形美とストーリー性を融合させ、ファンとIPの間に新たな絆を紡ぐアートピースを展開していきます。
■商品概要
商品名：姫生のーむ 3Dプロトタイプフィギュア
販売数量：限定1点
サイズ：全高 約220mm
素材：PLAフィラメント
色：マットアイボリーホワイト
付属：顔パーツデカール（カラー・モノクロ）
制作：GUZOU Project
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350895/images/bodyimage2】
■販売・抽選概要
販売方式： 抽選販売
抽選受付期間： 2026年6月1日（月）21:00 ～ 6月8日（月）23:59まで
当選発表： 2026年6月10日（水）18:00頃を予定
販売プラットフォーム： Cheerium
購入ページURL：https://cheerium.shop/products/20260601_himena?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=himena_20260601
※公開時間は2026年6月1日 21:00を予定しております。
ブルーアール株式会社
BlueR（ブルーアール）は、AIを軸にマーケティングおよびクリエイティブ領域の革新を推進するAIクリエイティブ会社です。映像制作、ブランディング、Web、SNS戦略、展示会・イベント、アプリ・システム開発、PR支援、AIコンサルティングまで幅広い領域において、人の創造性とAIの可能性を融合させた価値創出を行っています。
https://blue-r.co.jp/
株式会社タジク
タジクは、東京・名古屋を拠点に活動するクリエイティブスタジオです。AI・生成AI・LLMなどの最先端技術を活用し、既存のクリエイティブワークだけでは無く、今までに世の中にはなかった、表現・体験を創造します。BtoB、BtoCの領域を超え、幅広い分野でAI活用を進め、クリエイターがより創造的活動に没頭できる社会を目指していきます。
https://taziku.co.jp/
【本プレスリリースのお問い合わせ先】
株式会社taziku（タジク）
住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609
URL： https://taziku.co.jp/
担当：田中
本プレスリリースについては公式サイトContactよりメールにてお問い合わせください。
https://taziku.co.jp/contact
※本リリースに記載の商標は各社の商標となります。
※プレスリリースに掲載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先など、その他の情報は、発表時点の情報となり、その後予告なしに変更となる場合があります。予めご了承ください。
配信元企業：株式会社タジク
株式会社タジク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中義弘）とブルーアール株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：奥村美徳）が共同で運営するプロジェクト「GUZOU（グウゾウ）」はVTuber「姫生のーむ」の3Dプロトタイプフィギュアを制作いたしました。
本情報の詳細は、2026年6月1日（月）に配信予定の「姫生のーむ」公式生配信にて発表いたします。また、同日21:00より、オンラインショップ「Cheerium」にて抽選販売を開始いたします。
■6月1日（月）の生配信にてフィギュアの詳細を初解禁！
2026年6月1日（月）に実施される「姫生のーむ」の生配信内にて、制作された3Dプロトタイプフィギュアの全貌やポイントを本人の配信にて公開いたします。
配信日時： 2026年6月1日（月） 21:00 ～
配信URL：https://youtube.com/live/b-oo2LNGU04
■プロジェクト「GUZOU」について
「GUZOU」は、キャラクターやIP（知的財産）を単なる大量生産のグッズとして消費するのではなく、世界にただ一つしか存在しない「物語を持つ価値」へと昇華させることを目的としたプロジェクトです。造形美とストーリー性を融合させ、ファンとIPの間に新たな絆を紡ぐアートピースを展開していきます。
■商品概要
商品名：姫生のーむ 3Dプロトタイプフィギュア
販売数量：限定1点
サイズ：全高 約220mm
素材：PLAフィラメント
色：マットアイボリーホワイト
付属：顔パーツデカール（カラー・モノクロ）
制作：GUZOU Project
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350895/images/bodyimage2】
■販売・抽選概要
販売方式： 抽選販売
抽選受付期間： 2026年6月1日（月）21:00 ～ 6月8日（月）23:59まで
当選発表： 2026年6月10日（水）18:00頃を予定
販売プラットフォーム： Cheerium
購入ページURL：https://cheerium.shop/products/20260601_himena?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=himena_20260601
※公開時間は2026年6月1日 21:00を予定しております。
ブルーアール株式会社
BlueR（ブルーアール）は、AIを軸にマーケティングおよびクリエイティブ領域の革新を推進するAIクリエイティブ会社です。映像制作、ブランディング、Web、SNS戦略、展示会・イベント、アプリ・システム開発、PR支援、AIコンサルティングまで幅広い領域において、人の創造性とAIの可能性を融合させた価値創出を行っています。
https://blue-r.co.jp/
株式会社タジク
タジクは、東京・名古屋を拠点に活動するクリエイティブスタジオです。AI・生成AI・LLMなどの最先端技術を活用し、既存のクリエイティブワークだけでは無く、今までに世の中にはなかった、表現・体験を創造します。BtoB、BtoCの領域を超え、幅広い分野でAI活用を進め、クリエイターがより創造的活動に没頭できる社会を目指していきます。
https://taziku.co.jp/
【本プレスリリースのお問い合わせ先】
株式会社taziku（タジク）
住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609
URL： https://taziku.co.jp/
担当：田中
本プレスリリースについては公式サイトContactよりメールにてお問い合わせください。
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※本リリースに記載の商標は各社の商標となります。
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