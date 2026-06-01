愛犬の口内環境を手軽に確認できるAIツール　「グリニーズ（TM） 愛犬のお口チェック/Tooth Scan」サービス開始

〜 愛犬の口内をスマートフォンで撮影してアップするだけで、歯石のありそうな箇所と歯ぐきの状態が気になる箇所を表示 〜マース ジャパン リミテッド（所在地：東京都港区、社長：後藤 真一、以下 マース ジャパン）は、愛犬・愛猫とともに過ごす、特別でかけがえのない時間のためにおいしさや喜びだけでなく、大切な健康上の価値も届けるブランド「グリニーズ（TM）」から愛犬の口内環境を手軽に確認できるAIツール（*1）「グリニーズ（TM） 愛犬のお口チェック/Tooth Scan」を本日からサービス提供開始します。



















愛犬の口腔内の健康に関しては、3歳以上の犬の80％以上が口腔内トラブルを抱えているというデータ（*2）もある通り、日常的な口腔ケアは愛犬の健康を考慮すると欠かせないものです。マース ジャパンの調査（*3）によると、日本のペットペアレンツ（飼い主）は80％が愛犬の口腔ケアの重要性を「非常に重要」「重要」と感じていて、91％の方が実際に愛犬に口腔ケアを施しています。しかし、犬を飼っている人の27％が「ケアをしているが十分ではない」と感じていること、また、「ケアをしているが、何らかの不満や疑問を抱えている人」が66％いることが分かりました。噛むことで歯垢や歯石の付着を減らす歯みがきガムを展開しているグリニーズ（TM）は、この状況を背景に、愛犬の口腔内の健康を気軽に確認できるAIツール「グリニーズ（TM） 愛犬のお口チェック/Tooth Scan」を開発しました。このツールは、愛犬の歯の写真をスマートフォンで撮影し専用サイトにアップすると歯石のありそうな箇所と歯ぐきの状態が気になる箇所を視覚的に示してくれるサービス（*1）です。いつでも無料で使用できるため、愛犬の口腔内の健康が気になるときに手軽に確認することができ、結果によっては獣医師に相談に行くきっかけにもなります。









































グリニーズ（TM）は、「グリニーズ（TM） 愛犬のお口チェック/Tooth Scan」のサービスを開始することにより、歯みがきガムで噛むことで歯垢や歯石の付着を減らすことに加えて、日常的な口腔内の健康を確認できるツールを通じて愛犬の口腔内の健康をサポートすることでペットケアの使命（Purpose）「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現に貢献します。＜「グリニーズ（TM） 愛犬のお口の健康/Tooth Scan」使用方法＞STEP1愛犬の歯の写真を横から撮影してください。STEP2「グリニーズ（TM） 愛犬のお口チェック/Tooth Scan」にアクセスして愛犬の歯を横から撮影した写真をアップロードしてください。STEP33つの質問に回答してください。STEP4結果が表示されます（*1）。（以下は例です）

（*1）診察や病気の診断を行うものではありません



（*2）Gad T:Periodontal disease in dogs. J Periodont Res 3:269-272, 1968など



（*3）マース ジャパン調べ（2025年実施 N=1,500）

グリニーズ（TM）についてグリニーズ（TM）は、愛犬・愛猫とともに過ごす、特別でかけがえのない時間のため、おいしさや喜びだけでなく、大切な健康上の価値も届けます。ペットペアレンツが「大切な家族にベストなことを選択したい」と考えた時に選ばれるスーパートリーツがグリニーズ（TM）です。ホームページは、 https://greenies.jp/ マース ジャパン リミテッドについてマース ジャパン リミテッドは1975年に設立し、ペットフード事業とスナック菓子事業（スニッカーズ（R）やM&M’S（R）、BE-KIND（R）（ビーカインド（TM）など）を展開しています。ペットフード事業では、「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を目指し、カルカン/ウィスカス（R）、シーザー（R）、シーバ（R）、プロマネージ（TM）、アイムス（TM）、ペディグリー（R）等のトップブランドや、ニュートロ（TM）、グリニーズ（TM）などの主にペット専門店で扱われているブランドを展開しています。ホームページは、http://www.marsjapan.co.jp親会社のマース インコーポレイテッドは、世界70以上の国と地域で事業を展開。世界における年間総売上高は 約650億米ドルで、その製品は世界中で販売されています。総従業員数は約17万名。ホームページは、http://www.mars.com本件に関するお問合わせ先【お客様お問い合わせ先】マース ジャパン お客様相談室TEL：0120-207-006（土日祝日を除く9:30〜16:00）